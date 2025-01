Melhores câmeras de segurança doméstica para Apple HomeKit e Siri em 2025

Qualidade da câmera

A resolução e o campo de visão da câmera são cruciais para obter todos os detalhes necessários de uma câmera de segurança. Resoluções mais altas, como 2K, e campos de visão superiores a 130 graus são sinais de uma boa câmera de segurança doméstica. É uma vantagem se as câmeras puderem deslocar-se e inclinar-se para capturar áreas adicionais. Isso anda de mãos dadas com a qualidade do aplicativo, que deve permitir visualizações ao vivo fáceis e altamente detalhadas sob demanda.

Qualidade de projeto

Preferimos cames com construção robusta e compacta que podem ser colocados ou montados em diversas posições para instalação rápida. O design também pode agregar muito valor a uma câmera: a capacidade de acender um holofote ou soar uma sirene pode ser muito útil para a segurança doméstica. Além disso, os recursos de detecção de movimento devem ser personalizáveis, com opções como zonas de movimento e zonas de privacidade para reduzir alertas falsos e sensibilidade ao movimento. Você poderá ajustar as configurações até receber exatamente as notificações necessárias.

Com fio versus sem fio

As câmeras com fio não precisam ser recarregadas e tendem a ser um pouco mais acessíveis, mas seu posicionamento é mais limitado e exigem mais trabalho para serem instaladas em ambientes externos. As câmeras sem fio são mais fáceis de posicionar e evitam complicações com cabos, mas as baterias precisam ser recarregadas ou substituídas, geralmente a cada poucos meses. Damos grande preferência às câmeras sem fio quando possível, mas as câmeras com fio podem ser uma opção útil, especialmente para modelos como campainhas de vídeo que podem ser conectadas à fiação existente da campainha.

Áudio

As câmeras de segurança residencial inteligentes devem oferecer áudio bidirecional que permite comunicação rápida por meio do aplicativo. Não há recursos de áudio bidirecional que funcionem com a linha HomePod da Apple, mas podem funcionar por meio de outros aplicativos.

Reconhecimento de objetos

O reconhecimento de objetos é a capacidade de distinguir entre objetos como humanos, animais de estimação, veículos e pacotes e, em seguida, enviar alertas personalizados ou ignorar determinados objetos. É um recurso muito importante para câmeras de segurança modernas, mas às vezes fica bloqueado por assinaturas.

Armazenamento de vídeo

O armazenamento de vídeo não é um requisito absoluto, mas é altamente recomendável salvar, baixar e compartilhar vídeos com qualquer câmera. Às vezes, esse recurso está bloqueado por uma assinatura de armazenamento em nuvem, como iCloud +, mas em outros casos, você tem uma opção de armazenamento local com um cartão microSD ou configuração semelhante. O armazenamento local é mais caro de configurar, mas mantém você longe da nuvem e das taxas de assinatura, se quiser evitá-las.

Suporte adicional para casa inteligente

O suporte da Apple é garantido para nossa lista, você pode querer câmeras que tenham suporte adicional para casa inteligente, como trabalhar com Alexa ou Google Home. Se você já possui um sistema de segurança, procure um dispositivo que possa ser integrado ao seu painel de controle ou aplicativos existentes.