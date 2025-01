Melhores câmeras de segurança internas para 2025: nossa principal escolha tem inteligência artificial

Campo de visão

Encontre vistas que correspondam às necessidades exclusivas do seu espaço e onde você planeja colocar a câmera. A maioria das câmeras internas de alta qualidade tem um campo de visão de cerca de 130 graus (e algumas de nossas escolhas vão além), mas você não precisa usar um suporte; Isso é cobertura suficiente para obter uma excelente visão de uma sala quando colocada em um canto ou centralizada contra uma parede posterior. Para obter a melhor cobertura ou cobrir vários ângulos a partir de um local central, você precisará de uma câmera PTZ.

Acessibilidade

Uma vantagem das câmeras internas inteligentes é que elas são significativamente mais baratas do que as versões externas robustas, ao mesmo tempo que oferecem muitos dos mesmos recursos. Se você quiser economizar dinheiro, confira opções de marcas famosas por US$ 30 ou menos. Temos alguns exemplos em nossa lista. Geralmente, não pague mais de US $ 100 por uma câmera interna, a menos que obtenha muitos benefícios e recursos adicionais.

visão noturna

É menos provável que as câmeras de segurança internas tenham suas próprias luzes ou outras fontes de iluminação próximas, exceto luzes noturnas fracas. Se você realmente deseja ficar de olho dentro de sua casa à noite, com as luzes apagadas, é necessária uma excelente visão noturna. Procure vários LEDs infravermelhos, se puder encontrá-los, com cor noturna, se disponível.

Detecção de movimento

A detecção de movimento liga a câmera somente quando detecta movimento, especialmente movimento humano, tornando-se um recurso necessário para economizar armazenamento de vídeo e vida útil da bateria. A detecção combina bem com os alertas do seu telefone enquanto você está fora de casa, mas você deseja alertas inteligentes que possam reconhecer pessoas ou situações específicas, como alarmes, latidos de animais de estimação, etc.

Compatibilidade com casa inteligente

As câmeras internas funcionam particularmente bem com comandos de voz como “Desligar a câmera” ou “Mostre-me a visão da câmera da sala”. Boas câmeras funcionam tanto com o Google Home/Assistant quanto com o Alexa, mas são mais difíceis de encontrar, e os modelos Apple Home são ainda mais difíceis de localizar.

O suporte para Matter (o padrão de casa inteligente) também é importante, e você pode ler mais sobre isso em nossos guias, mas atualmente não se aplica a câmeras de segurança porque o protocolo ainda não foi expandido para fluxos de vídeo. Aguarde uma atualização futura para esta parte. Se você já possui um sistema de segurança residencial de uma marca como Abode, ADT ou Frontpoint, procure uma câmera interna compatível com esse aplicativo ou painel de controle.

Recursos adicionais

Dependendo de suas necessidades de segurança, você pode procurar recursos como áudio bidirecional para conversar com uma babá ou governanta (ou elogiar um animal de estimação). Outros gostam de recursos como rastreamento inteligente, muitas opções de zoom e uma sirene integrada. Não diremos que eles são sempre necessários, mas se você os achar valiosos, nossas escolhas acima incluem extras como esses.

Armazenamento de vídeo

O armazenamento de vídeo é um pouco mais útil fora de casa, onde é importante detectar piratas na varanda, ladrões em potencial e vídeos engraçados de animais. Muitas pessoas também desejam gravar vídeos dentro de suas casas, especialmente se estiverem preocupadas com roubo ou más práticas em geral (ou, novamente, capturar vídeos fofos de animais de estimação).

O armazenamento em nuvem faz backup automático de vídeos em um serviço em nuvem e, com raras exceções, como o Google Nest, você precisará pagar uma taxa de assinatura para fazer isso. O armazenamento local carrega vídeo em um hub ou cartão microSD (geralmente adquirido separadamente) e pode ser necessário conectá-lo a um computador para gerenciamento adicional quando estiver cheio, mas não há taxas contínuas exigidas.

Privacidade e segurança

Fique atento às marcas que possuem bons registros de privacidade ou às marcas que tomam medidas para proteger suas redes e eliminar vulnerabilidades imediatamente. Você não quer que uma violação de dados coloque sua privacidade em risco ou que bugs piores, como o problema de cache de vídeo que permitir que os usuários da Wyze vejam acidentalmente através das câmeras de outras pessoas. Trabalharemos para mantê-lo atualizado sobre os tópicos de privacidade mais recentes e o que você deve saber ao comprar dispositivos de segurança como esses.