Melhores carregadores portáteis e bancos de energia para comprar para Android em 2025

Banco de potência Anker MagGo 6.6K: O Anker MagGo Power Bank 6.6K possui uma bateria de 6600 mAh que pode carregar totalmente a maioria dos iPhones uma vez. É certificado Qi2, o que significa que oferece recursos de carregamento rápido de 15 W e é totalmente compatível com MagSafe, oferecendo o dobro da velocidade dos carregadores sem fio padrão de 7,5 W para modelos habilitados para iPhone 13, 14 e 15 MagSafe e smartphones Android que suportam sem fio de 15 watts. carregando.

Banco de potência Anker Nano (USB-C): Este banco de potência de 5000 mAh pesa 3,5 onças ou 100 gramas. Possui 22,5 watts de potência de carregamento rápido com a opção de carregar dois dispositivos ao mesmo tempo se você conectar um cabo à porta de entrada/saída USB-C do banco de potência. (Carregar dois dispositivos simultaneamente divide a potência de carregamento pela metade, fornecendo 11,25 watts para cada dispositivo.)

myCharge Hub 6700 (descontinuado): Os carregadores portáteis MyCharge Hub vêm em tamanhos diferentes e não apenas possuem um plugue de parede dobrável integrado, mas também cabos Lightning e USB-C integrados, para que você possa carregar dispositivos Apple e Android. É um pouco volumoso, mas com uma bateria de 6700 mAh, deve ser capaz de carregar quase totalmente o seu smartphone, dependendo do seu tamanho. o passo em frente Modelo de 10.050mAh Ainda está disponível e cerca de US $ 25 a mais.

Campeão Ágil: O carregador portátil Champ atualizado da Nimble usa plástico reciclado em sua construção. Você tem que pagar um pouco mais para se tornar ecológico, mas é um carregador compacto e agradável de 10.000 mAh que possui carregamento rápido PD de 20 W com duas portas USB-C (uma de cada lado do banco de energia) que permitem carregar dois dispositivos no mesmo tempo. Se você estiver carregando dois dispositivos, suas velocidades de carregamento serão limitadas a 10 watts por dispositivo.