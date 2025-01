Melhores churrasqueiras a gás de 2025

Para determinar a melhor churrasqueira a gás e ter uma ideia do desempenho dessas churrasqueiras em diversos cenários de cozimento, realizamos três testes. Com base em diferentes carnes, métodos e configurações de calor, esses testes nos mostram quão eficiente e uniformemente um grelhador cozinha (ou não).

costelas

Nosso primeiro teste são as costelas. É uma rodada anedótica, portanto não há termômetro conectado ou software que capture dados específicos. Pré-aquecemos cada grelha em fogo alto por 10 minutos antes de baixá-la para ferver indiretamente. Dependendo do tamanho da grelha, isso significa desligar completamente um ou dois queimadores.

Removemos a membrana externa de uma costela de porco e temperamos com um tempero multiuso que usamos para costela e frango. As costelas são então colocadas nas prateleiras por pelo menos três horas com a tampa o tempo todo fechada.

O teste das costelas dura três horas em fogo baixo e indireto. Chris Monroe/CNET

Os entusiastas das costelas podem não concordar com este método de cozimento relativamente curto e sem fumaça, mas nos permite ver quão bem uma grelha normal de propano pode cozinhar baixa e lentamente. Se o tempo permitir, continue cozinhando até que as costelas estejam completamente cozidas e registre o tempo total de cozimento.

Frango

Para testar o grelhado com tempo de cozimento médio e temperaturas médias, grelhamos um frango inteiro. Pré-aquecemos a grelha em fogo alto por 10 minutos, depois baixamos o fogo para médio e desligamos os queimadores para criar um ambiente de calor indireto.

Depois de cortar e temperar a ave, colocamos-a numa assadeira e inserimos uma sonda de temperatura em cada peito de frango, num total de duas sondas por frango (este é um passo importante mesmo que a sua grelha tenha um embutido termômetro porque frango mal passado não serve para ninguém). Para manter nossos resultados tão justos quanto possível, todas as galinhas pesam o mais próximo possível de 5,5 libras.

Frangos inteiros são cozidos em fogo médio indireto até que ambos os peitos atinjam 165 graus F. Chris Monroe/CNET

Essas sondas de temperatura são conectadas a um data logger e a um laptop com software que registra a temperatura interna de cada peito de frango a cada dois segundos. Cada frango é cozido até que a temperatura em ambos os peitos atinja 165 graus Fahrenheit, seguro para alimentos.

O frango grelhado deve ter pele crocante e carne totalmente cozida, mas não seca. Realizamos este teste em três rodadas, o que nos deu um tempo médio de cozimento sólido para cada grelha.

hambúrgueres

Hambúrgueres são nosso teste final para nossas análises de churrasco. Medimos 5,3 onças de carne moída 80/20 e as prensamos em hambúrgueres uniformes. Esses hambúrgueres vão para uma cesta para grelhar e inserimos uma sonda de temperatura no centro de cada hambúrguer em um ângulo de 45 graus.

Com a grelha pré-aquecida por 10 minutos na potência alta, a cesta vai para a grelha. Após seis minutos de cozimento, viramos a cesta e monitoramos a temperatura interna. Assim que o último hambúrguer da cesta atingir 145 graus Fahrenheit, o lote estará concluído. Um bom hambúrguer neste teste é aquele que tem um belo exterior carbonizado e um centro ligeiramente rosado.

Os hambúrgueres são grelhados em fogo alto e direto. Brian Bennett/CNET

Os testes de hambúrguer sinalizam quaisquer pontos quentes na superfície de cozimento da grelha se um hambúrguer atingir consistentemente 145 F antes dos outros a cada rodada.

Uma diferença média de 15 ou 20 graus entre os hambúrgueres mais rápidos e mais lentos de um lote foi a norma em nossos testes. Os sinais de alerta aumentam quando começamos a ver diferenças na faixa de 30 a 40 graus.