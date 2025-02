Melhores escovas de dentes elétricas 2025 – Especialista comprovado

As escovas de dentes elétricas nesta seção não eram meus favoritos, mas eles têm ótimas qualidades que valem a pena mencionar. Um deles pode ser a escolha certa para você, então valeu a pena incluí -los aqui.

PHILIPS SOLICARE PARA CRIANÇAS

Por mais de 3 anos, o Philips Solicare para crianças É tão bom quanto os outros modelos da Philips Solicare. O pincel elétrico possui dois modos diferentes e um cronômetro de escova e vem em duas cores diferentes. Além disso, cada caixa contém adesivos para decorar a alça. Funciona muito semelhante à escova de dentes elétrica da criança oral-B, embora a cabeça do pincel vibrar em vez de oscilar.

Percebi que a alça é mais pesada e aproximadamente uma polegada a mais que a escova de dentes que muda a cor da criança oral-B. A cabeça do pincel é uma versão menor do prestígio de Philips Solicare, mas ainda é quase três vezes mais que a cabeça do pincel filho oral-B. O que faz com que o Solicare for Kids Brush seja único é que ele possui recursos Bluetooth que se conectam a um aplicativo para smartphones. Eu acho que o aplicativo é um dos melhores; Possui vídeos educacionais e um sistema de monitoramento que os pais podem usar para assistir ao comportamento de escovação de seus filhos.

Polícia de dentes elétrica

A cabeça do pincel Bruces fica muito perto do tamanho de uma cabeça manual na cabeça. A piada é simples em todos os aspectos: ela tem uma velocidade e um cronômetro de dois minutos que Zumba a cada 30 segundos e desmaia quando o horário subir. Isso é tudo. Não há aplicação, carregador ou cabos. Esta escova de dentes elétrica é alimentada por uma bateria AAA localizada na alça e a carga dura três meses.

Dei ao zumbido de Colgate o título de “Melhor escova de dente elétrico” e não a piada, porque não gostei da cabeça da escova de dentes. Sim, é semelhante a uma escova de dentes manual, mas foi difícil para mim usar na boca. Percebi também que o mecanismo de grama não é muito poderoso em comparação com os modelos SOLICAR ou ORAL-B. Para mim, ele se sentiu como limpeza manual. Eu não gostei disso, mas outros não se importam. Se você está procurando uma escova de dentes elétrica inteligente sem Bluetooth ou um aplicativo, a piada pode ser a indicada.

Escova de dentes de caripro elétrica

O Caripro é um bom pincel, simplesmente não se comparou com os outros nesta lista. A cabeça da escova vibra e a parte superior e inferior da escova estampando.

Minhas gengivas e dentes se sentiram sensíveis depois de usar o Caripro, mas eu tendem a experimentar a sensibilidade dental. É difícil dizer se foi devido às cerdas de escova ou à maneira como a cabeça do pincel se apressou. Se você tiver gengivas sensíveis, lembre -se de que o pincel possui cinco configurações e uma das quais é sensível. Há algo de bom nisso: sinto que o Caripro fez um bom trabalho ao limpar minha boca.

Alpender de y

O alpeísmo e chamou a atenção e despertou interesse na CES em 2017 e retornou à CES ano após ano. O pincel estranho na forma e afirma que pode escovar todos os seus dentes em apenas 10 segundos. Depois de aplicar a pasta de dente diretamente no pincel, todo o montanhismo e entra em sua boca. Então você deve morder e pressionar o botão para ativar vibrações suaves. Após cinco segundos, você pode passar para o seu jogo de dentes mais baixo.

Não apenas descobri que o contêiner e não limpamos os dentes, mas as vibrações machucam minha cabeça. Foi uma experiência desconfortável que deixou meus dentes revestidos com pasta de dente. O conceito desse pincel é divertido e interessante. Pode ser para você se você estiver cansado de escovas de dentes elétricas comuns.

Oral-B Pro 500 Precision Clean

Minha experiência com o limpo Oral-B Precision Pro 500 em comparação com outros na mesma faixa de preço. Possui um modo de limpeza e a cabeça do pincel oscila e gira em um cronômetro de dois minutos. O pincel o alerta quando você terminar. Este pincel oral-b simples é básico e não possui tecnologia especial ou aplicativos correspondentes.

De todas as escovas oral-B que tentei com cabeças rotativas, gostei menos disso. Eu não era tão poderoso quanto os outros e, depois de alguns usos, me perguntei se precisava de uma nova cabeça de escova. Eu acho que esse pincel é perfeito para alguém que prova uma escova de dentes elétrica pela primeira vez. É simples e muito razoavelmente a um preço. Pessoalmente, eu escolheria o Oral-B Pro 1000, mas esse Pro 500 é uma boa opção de orçamento.