Melhores filtros de chuveiro de 2025

Muitos países, incluindo os EUA, têm diretrizes para garantir que os produtos químicos nocivos na água e a qualidade geral da água sejam testados e regulamentados.

Nos EUA, a EPA normas legalmente aplicáveis para todos os diferentes tipos de contaminantes na água potável, bem como preocupações secundárias o que pode causar irritação na pele ou afetar o cabelo. Seu fornecedor de água local deve produzir um novo Relatório de Confiança do Consumidor a cada ano, e o A EPA possui um banco de dados público Projetado para permitir que você pesquise facilmente o relatório de água da torneira mais recente para sua área. Você pode ler o relatório e ver se há níveis preocupantes de contaminantes em sua água, mas também pode ficar tranquilo sabendo que se algum contaminante da água exceder o limite legal, sua comunidade certamente será notificada.

Se você está especialmente preocupado com o chumbo, uma maneira fácil de mitigar esse risco é simplesmente deixar a água da torneira aberta por alguns minutos antes de usá-la. As quantidades mais perigosas de chumbo se acumulam quando a água fica nos canos de sua casa durante a noite, portanto, remover a água dos canos o deixará em melhor forma.

Chumbo e cloro na água potável

Mesmo que a água cheire e tenha gosto bom, isso não significa que a água da torneira esteja livre de produtos químicos nocivos. Os contaminantes da água se enquadram em diferentes categorias, mas os que mais preocupam na água do chuveiro são os metais tóxicos, o cloro (usado como desinfetante) e os subprodutos que o cloro cria com outros produtos químicos na água. Qualquer um destes pode afetar seriamente a sua experiência no banho.

Os principais metais tóxicos que normalmente se escondem na água são o arsénico, o chumbo, o cádmio e o mercúrio, todos eles constituintes da água. Lista dos 10 melhores da Organização Mundial da Saúde de “substâncias químicas de grande preocupação para a saúde”.

O chumbo proveniente de canos degradados pode atingir a água potável e causar problemas de saúde pública. imagens falsas

O chumbo é frequentemente considerado o maior contaminante, mesmo que o seu abastecimento de água seja puro, a água corrói lentamente o chumbo nos sistemas de encanamento doméstico e o metal tóxico vaza para a água. As crianças correm um risco particularmente elevado de consumir produtos químicos agressivos e foi relatado que absorvem até 50% de chumbo através da água potável. Mesmo em níveis relativamente baixos, relata a OMS, a exposição ao chumbo pode causar problemas neurológicos irreversíveis. É por isso que a qualidade da água deve ser sempre levada em consideração.

Outro grande problema está relacionado ao cloro que é utilizado como desinfetante na água potável. Na realidade, o principal problema de saúde são os subprodutos criados quando o cloro reage com a matéria orgânica natural da água, criando produtos químicos nocivos chamados THM. Você provavelmente já ouviu falar do clorofórmio, que é apenas um THM comum, e altos níveis de THMs atuam como cancerígenos.

um estudo descobriram que as pessoas absorvem mais THMs em um banho quente de 10 minutos do que bebendo um litro de água; portanto, se isso lhe preocupa, um sistema de filtragem de chuveiro que remova ativamente o cloro pode ser útil.