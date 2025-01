Melhores fones de ouvido com cancelamento de ruído para 2025

Bowers & Wilkins PI7 S2: Em 2023, a Bowers & Wilkins atualizou seus fantásticos fones de ouvido com cancelamento de ruído PI7. O novo modelo S2 tem melhor autonomia de bateria e alcance Bluetooth, agora de até 25 metros (o dobro do alcance anterior). Além disso, os fones de ouvido agora se integram ao novo aplicativo Bowers & Wilkins Music para iOS e Android e oferecem uma experiência de configuração muito melhorada. Saiba mais em nossa análise completa da Bowers & Wilkins PI7.

JBL Vivo Pro 2: Ao longo dos anos, a JBL lançou alguns fones de ouvido verdadeiramente sem fio decentes, mas nada que realmente me entusiasmasse muito. Isso finalmente mudou com a chegada do novo modelo da Samsung. Vive Pro 2 e Viva grátis 2 brotos. Ambos os conjuntos de fones de ouvido (o Live Pro 2 tem hastes enquanto o Live Free 2 tem um design em forma de pílula) oferecem um ajuste confortável junto com forte cancelamento de ruído, qualidade de som e desempenho muito bons para chamadas de voz, além de um conjunto robusto de fones de ouvido . recursos, incluindo emparelhamento Bluetooth multiponto, classificação IPX5 à prova de respingos e carregamento sem fio.

Mestre e dinâmico MW09: Os fones de ouvido Master & Dynamic sempre apresentaram designs exclusivos e atraentes que incluem materiais premium como alumínio, cristal de safira e Kevlar. Seus mais recentes fones de ouvido MW09 (US $ 349) são bastante semelhantes aos fones de ouvido MW08 anteriores, mas apresentam algumas melhorias internas que oferecem melhor desempenho, especialmente quando se trata de cancelamento de ruído. Os fones de ouvido têm um ótimo som, mas estão misteriosamente esgotados em todos os lugares, por isso os removemos da lista dos melhores. Se eles estiverem disponíveis novamente, iremos adicioná-los a esta lista novamente.

Sony LinkBuds S: Ao contrário dos LinkBuds “abertos”, os LinkBuds S são fones de ouvido tradicionais com isolamento de ruído e pontas que ficam presas nos ouvidos. Eles são mais compactos e leves do que o antigo carro-chefe da Sony, o WF-1000XM4, e também possuem o processador V1 da Sony (desde então, a Sony lançou o WF-1000XM5, mais compacto). Seu cancelamento de som e ruído não está à altura do XM4 ou do XM5, mas ainda são muito bons. Eles são os fones de ouvido da Sony para pessoas que não podem comprar os principais fones de ouvido da Sony, mas desejam 80% dos recursos e desempenho desses fones de ouvido por muito menos. Analisei completamente o Sony LinkBuds S e avaliei-os com uma nota 8,4 em 10.

Sony WF-1000XM4: Lançado em 2021, o WF-1000XM4 da Sony ganhou o prêmio CNET Editors ‘Choice. Eles ainda são ótimos fones de ouvido, mas a Sony lançou o WF-1000XM5 de próxima geração. Eles podem ser uma boa opção se você encontrá-los com um bom desconto. Postei uma análise completa dos fones de ouvido Sony WF-100XM4 quando eles foram lançados, se você acha que fones de ouvido baratos são para você.

Sennheiser Momentum True Wireless 3: Os Sennheiser Momentum True Wireless 3 estão entre os melhores novos fones de ouvido verdadeiramente sem fio de 2022. Eles ainda estão entre os melhores fones de ouvido verdadeiramente sem fio, mas a Sennheiser lançou o Momentum True Wireless 4 atualizado. Além disso, os novos fones de ouvido AirPods Pro 2 e Sony WF-1000XM5 são indiscutivelmente superiores, então compre o Momentum True Wireless 3 apenas quando eles forem significativamente superiores. com desconto. Saiba mais sobre os botões em minha análise do Sennheiser Momentum True Wireless 3.

JBL Tour Pro 2: Os fones de ouvido Tour Pro 2 da JBL receberam muita atenção por trazer algo novo aos fones de ouvido verdadeiramente sem fio: uma tela sensível ao toque colorida integrada no case que permite acessar os principais recursos dos fones de ouvido e controlar a reprodução, bem como ajustando os níveis de volume. É um truque, mas também útil. Os fones de ouvido poderiam soar um pouco melhor pelo preço de tabela, mas no geral os JBL Tour Pro 2 são fones de ouvido muito bons que oferecem um bom ajuste, um conjunto sólido de recursos, ótima duração da bateria, além de sólida redução de ruído de cancelamento e desempenho de chamadas de voz. Dei uma olhada nos fones de ouvido repletos de recursos em 2023 e escrevi uma análise completa do JBL Tour Pro 2, que você pode ler aqui.

Beyerdynamic Free Byrd: Beyerdynamic pode estar atrasado para o jogo, mas finalmente revelou seus primeiros fones de ouvido verdadeiramente sem fio, com cancelamento de ruído ativo, bateria de até 11 horas (com cancelamento de ruído desativado) e qualidade de som impressionante. Leia minha análise completa dos fones de ouvido Beyerdynamic Free Byrd para saber mais.

Botões Samsung Galaxy 2: Disponível em quatro cores, os fones de ouvido com cancelamento de ruído Samsung Galaxy Buds 2 não oferecem som ou cancelamento de ruído tão bons quanto o Galaxy Buds 2 Pro, mas são compactos (15% menores e 20% mais leves que os Buds Plus anteriores) . , eles mal se projetam das orelhas) e custam muito menos. Por ficarem mais próximos dos ouvidos e terem um design curvo, eles também captam menos ruído do vento. Eles são resistentes ao suor IPX2, enquanto os Galaxy Buds 2 Pro são totalmente à prova d’água (IPX7). Minha análise completa do Samsung Galaxy Buds 2 de 2021 traz mais informações sobre os fones de ouvido.

Bang & Olufsen Beoplay EX: Os fones de ouvido Beoplay EX de US $ 399 da Bang & Olufsen são os melhores fones de ouvido verdadeiramente sem fio da empresa. Eles apresentam um ajuste confortável e seguro (exceto talvez para aqueles com orelhas muito menores), qualidade de construção de alto nível, ótimo som, bom cancelamento de ruído e melhor desempenho de chamada de voz em comparação com os botões de equalização da B&O, com três microfones em cada fone de ouvido para ajudar com . reduzindo o ruído de fundo ao captar a voz. Eles estão fora da faixa de preço da maioria das pessoas, sem dúvida os melhores fones de ouvido disponíveis no mercado, e oferecem um som um pouco melhor do que o AirPods Pro 2, com melhor clareza, graves mais profundos e potentes e um som mais rico e preciso. Analisei os fones de ouvido B&O Beoplay EX antes de seu lançamento em 2022 e incluí mais informações lá.

Música de Anker Liberty 4: Seu som não está no mesmo nível de fones de ouvido de última geração, como o AirPods Pro 2 da Apple e o Sennheiser Momentum True Wireless 3, que custam muito mais, mas os fones de ouvido Soundcore da Anker Liberty 4 têm um conjunto sólido de recursos, incluindo um modo de áudio espacial com rastreamento de cabeça, emparelhamento Bluetooth multiponto, bateria de até nove horas, carregamento sem fio e suporte para codec de áudio LDAC da Sony, que pode oferecer melhorias de som se você tiver as configurações corretas. Leia mais em minha análise do Anker Liberty 4 para saber mais sobre os fones de ouvido de gama média.

Sennheiser CX Plus: Os Momentum True Wireless 3 são os principais fones de ouvido verdadeiramente sem fio da Sennheiser. Se você não puder comprá-los, o Sennheiser CX Plus (que apresenta som muito bom e cancelamento de ruído decente) é uma boa alternativa por muito menos dinheiro. O CX redutor, que não possui cancelamento de ruído ativo, custa ainda menos. Saiba mais sobre os fones de ouvido econômicos em minha análise completa do Sennheiser CX Plus.