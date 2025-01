Melhores fones de ouvido e fones de ouvido para exercícios em 2025

Anker Sport X10 Soundcore: O Soundcore Sport X10 tem um design interessante com ganchos rotativos de orelha rotativos que os transformam quando você os usa e gira quando você deseja colocá -los na carga do caso deles, o que tem uma pegada menor do que muitos surtos com ganchos de ouvido. Desde que você obtenha um selo apertado, eles parecem bons, com detalhes sérios poderosos e fortes. Eles também têm cancelamento de ruído ativo, o que é eficaz, embora não seja tão bom quanto o cancelamento de ruído de Sony ou Bose. Eles também são completamente à prova d’água com uma classificação IP do IPX7, o que significa que eles podem mergulhar completamente até 3 pés de água por 30 minutos. A duração da bateria é qualificada até oito horas com três cobranças adicionais na caixa de carga.

Movimento de shokz aberto: Os fones de ouvido OpenMove-D-Dtuction Lists do nível de entrada Shokz por US $ 80, embora ocasionalmente o vemos cair abaixo de US $ 70. Substitui o modelo de titânio mais antigo e apresenta algumas pequenas atualizações de design. Parecia confortável de usar e, embora não pareça ótimo, parece relativamente bem para os fones de ouvido de condução de ossos; Novamente, mantenha suas expectativas de qualidade sonora sob controle ou se sinta decepcionado. É muito bom ouvir podcasts, audiolivros e transmissões de notícias enquanto estiver em execução.

Sennheiser Sport True Wireless: Os fones de ouvido Bluetooth sem fio Sport Sport True (cerca de US $ 130) são essencialmente os verdadeiros fones de ouvido sem fio da Sennheiser com barbatanas esportivas, para um ajuste mais seguro e melhor durabilidade. Eles têm uma classificação IP54 que os torna salpicados e resistentes à poeira. A CX True Wireless, com a classificação IPX4, não oferece resistência à poeira.

SkullCandy Attivo impulso : Com seu design de gancho para os ouvidos, eles são essencialmente uma versão mais acessível do Beats PowerBeats Pro e, na verdade, têm um pouco melhor do que o PowerBeats Pro; Geralmente, não sou fã dos surtos de estilo de orelhas, mas esses são um dos melhores modelos. Eles também custam muito menos que os ritmos.

Smart Audio Audio Audio Sport: Os fones de ouvido de arco originais de Cleer eram fones de ouvido esportivos sólidos que tinham um som decente para surtos de estilo aberto que estão acima das orelhas e o som do fogo neles. O modelo 2023 (cerca de US $ 170) aumenta a qualidade do som e oferece atualizações adicionais de refinamentos e características, incluindo um novo caso de carga “aprimorado” com esterilização UV e conectividade Bluetooth Multipuntooth (Bluetooth 5.3), tudo o que o torna um produto significativamente melhorado.

Beats Powerbeats Pro: Embora o PowerBeats Pro continue sendo fones de ouvido de treinamento popular, eles existem há vários anos, por isso é melhor comprá -los com um desconto significativo.

JBL Live Pro 2: Ao longo dos anos, os fones de ouvido JBL adotaram alguns fones de ouvido Bluetooth verdadeiros e decentes, mas nada que realmente me excitou demais. Isso finalmente mudou com a chegada da nova marca de propriedade da Samsung. Live Pro 2 e Viva de graça 2 Capults Ambos os conjuntos de surtos: o Live Pro 2 tem hastes, enquanto o Live Free 2 possui um design em forma de comprimido, eles oferecem um ajuste confortável, juntamente com um forte cancelamento de ruído, qualidade de som muito boa e desempenho de chamadas de voz, chamadas de voz, além de um Conjunto robusto de recursos, incluindo o emparelhamento Bluetooth multipunto, uma classificação IPX5 (respingo) e carga sem fio.

Sony Linkbuds: Linkbuds são, em certo sentido, a resposta da Sony aos AirPods padrão da Apple. Embora eles não pareçam tão bem quanto o carro-chefe da Sony WF-000XM4 ou os fones de ouvido Bluetooth isolados do Ruído do Linkbuds, eles oferecem um design discreto e inovador e um ajuste mais seguro que o AirPods, bem como o som decente e uma voz muito boa. Chamada de desempenho. Como a terceira geração AirPods, seu design aberto permite que você ouça o mundo exterior, é disso que se trata o anel. Leia nossa revisão da Sony Linkbuds.