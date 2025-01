Melhores fones de ouvido para chamadas telefônicas em 2025

Soundpeats Air3 Deluxe HS: O que torna os fones de ouvido Soundpeats Air3 Deluxe HS especiais é que eles têm um som surpreendentemente bom para fones de ouvido abertos – eles são muito próximos do que você obtém dos AirPods 3 da Apple em termos de som. Além disso, eles suportam o codec de áudio LDAC da Sony para dispositivos que o oferecem. Poucos fones de ouvido abertos baratos têm bom som, mas esses Soundpeats têm boa resposta de graves e clareza. Eles também são decentes para fazer chamadas e possuem um modo de jogo de baixa latência.

Sony WF-1000XM4: Lançado em 2021, o WF-1000XM4 da Sony ganhou o prêmio CNET Editors ‘Choice. Eles ainda são ótimos fones de ouvido, mas a Sony lançou o WF-1000XM5 de próxima geração. Eles podem ser uma boa opção se você encontrá-los com um bom desconto.

Beyerdynamic Free Byrd: Beyerdynamic pode estar atrasado para o jogo, mas finalmente revelou seus primeiros fones de ouvido verdadeiramente sem fio, com cancelamento de ruído ativo, bateria de até 11 horas (com cancelamento de ruído desativado) e qualidade de som impressionante. Leia nossa análise do Beyerdynamic Free Byrd.

Mestre e dinâmico MW08: Esses fones de ouvido podem não se ajustar igualmente bem aos ouvidos de todos, mas certamente têm uma aparência distinta, bem como um ótimo som e uma ótima experiência de audição se você conseguir uma vedação firme (consegui um ajuste seguro com a ponta maior) . . Eles oferecem um perfil sonoro mais audiófilo, com som suave e bem equilibrado e graves bem definidos.

Bang & Olufsen Beoplay EX: Os fones de ouvido Beoplay EX de US $ 395 da Bang & Olufsen são os melhores fones de ouvido verdadeiramente sem fio da empresa. Eles apresentam um ajuste confortável e seguro (exceto talvez para aqueles com orelhas muito menores), qualidade de construção de alto nível, ótimo som, bom cancelamento de ruído e melhor desempenho de chamada de voz em comparação com os botões de equalização da B&O, com três microfones em cada fone de ouvido para ajudar com . reduzindo o ruído de fundo ao captar a voz. Eles estão fora da faixa de preço da maioria das pessoas, mas são sem dúvida os melhores fones de ouvido que existem, oferecendo um som um pouco melhor do que o AirPods Pro 2 com melhor clareza, graves mais profundos e potentes e um som mais alto, rico e preciso.

Sony LinkBuds: Os LinkBuds são, de certa forma, a resposta da Sony aos AirPods padrão da Apple. Eles não soam tão bem quanto os fones de ouvido WF-1000XM4 carro-chefe da Sony ou os fones de ouvido com isolamento de ruído LinkBuds S, mas oferecem um design discreto e inovador e um ajuste mais seguro do que os AirPods, além de som decente e chamadas de voz muito boas. desempenho. Assim como os AirPods de terceira geração, seu design aberto permite que você ouça o mundo exterior – é disso que se trata o anel. Leia nossa análise dos Sony LinkBuds.

JBL ao vivo grátis 2: Como ele Vive Pro 2Os novos fones de ouvido Live Free 2 da JBL são surpreendentemente bons. Com drivers de 11 mm, seis microfones, tubos ovais e pontas ovais de silicone, eles combinam ajuste confortável com forte cancelamento de ruído, qualidade de som muito boa e desempenho em chamadas de voz. Os recursos incluem emparelhamento Bluetooth multiponto e carregamento sem fio, e duram até sete horas com resistência à água IPX5 (à prova de respingos).