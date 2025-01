Melhores geradores de imagens de IA de 2025

Midjourney é uma escolha sólida para um gerador de imagens de IA, mas não foi nossa principal escolha porque atualmente está disponível apenas no Discord, é pago apenas e corresponde de forma inconsistente com os prompts. Midjourney oferece boas ferramentas de edição ou aprimoramento de imagens para imagens individuais, mas você terá que usá-las com frequência. Também vale a pena notar que todas as suas imagens serão públicas e acessíveis em uma galeria online, a menos que você as crie no modo furtivo, que está disponível apenas nos planos Pro e Mega mais caros.

O ImageFX do Google também não estava entre nossas principais escolhas devido às suas imprecisões persistentes e à sua “autorização de babá”, que resulta na rejeição de solicitações inócuas. Todos os geradores de IA têm problemas com rostos e mãos fotorrealistas, mas o ImageFX também tem problemas com objetos inanimados e logotipos. Isso não seria um problema, exceto que suas ferramentas de edição e ajuste não são adequadas para tornar as imagens utilizáveis.

Veja isto: Como usar as novas conversas de voz ChatGPT 04:27

“_blank” rel=”noopener noreferrer nofollow” href=” 3 OpenAI é a escolha do editor da CNET para o melhor gerador de imagens de IA devido à sua amplitude de ferramentas de edição e personalização, adesão estrita aos prompts e nível de detalhe nas imagens. Dall-E usa um fluxo de conversação e é excelente para lidar com solicitações mais complexas.

Existem alguns geradores de imagens AI gratuitos e freemium para escolher, mas recomendamos começar com “_blank” rel=”noopener noreferrer nofollow” href=” AI ou “_blank” rel=”noopener noreferrer nofollow ” href=” Ambos os serviços oferecem imagens de IA gratuitas com velocidades de resposta rápidas e atendimento rápido adequado.

Para criar a melhor imagem de IA, você desejará criar a mensagem de imagem certa. Ao escrever o que deseja que seu gerador crie, certifique-se de incluir o estilo, a estética, a dimensão e quaisquer elementos específicos que deseja incluir. Alguns geradores têm dificuldade em seguir instruções específicas, mas é melhor começar com uma solicitação específica e refiná-la ou restringi-la conforme necessário.

Existem muitos motivos pelos quais o seu gerador de imagens de IA pode não estar fornecendo o que você deseja. Tente ajustar sua mensagem, usando configurações de personalização e ferramentas de edição para remover peculiaridades ou elementos conflitantes. Infelizmente, às vezes sua única opção é descartar a ideia e começar de novo.

Sim. Se você estiver usando uma imagem criada inteiramente por um gerador de imagens de IA, deverá reportá-la onde quer que a compartilhe.

