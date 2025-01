Melhores limpadores químicos de ralos para 2025

Aproveitei minha experiência como engenheiro químico para oferecer informações sobre a eficácia desses produtos químicos controversos. Em meu experimento, testei oito dos limpadores químicos de ralos mais comumente disponíveis: seis alcalinos e dois ácidos. Realizei testes de dissolução para avaliar quão bem cada um deles poderia dissolver obstruções de ralos. Tinha um objectivo: determinar quais produtos, se existissem, funcionariam eficazmente contra os materiais obstrutivos mais comuns.

Para este resumo, fui ao laboratório de testes de produtos da CNET em Louisville, Kentucky, para conduzir um experimento de destilação em lote completo com oito dos limpadores químicos de ralos mais usados ​​no mercado. Meu objetivo principal era determinar a eficiência de cada produto na dissolução de vários tipos de materiais obstrutivos, incluindo matéria orgânica, graxa, produtos de papel e pelos de animais de estimação (na verdade, os mesmos pelos de animais de estimação que usamos em nossa aspiração robótica). Ao longo do experimento, também anotei os níveis de pH das soluções de limpeza quando misturadas com água e monitorei quaisquer mudanças de temperatura. Além disso, considerei a composição química e versatilidade de uso de cada produto na comparação entre eles.

Ácidos versus bases

Antes de realizar experimentos com essas substâncias, separei-as em ácidos e bases. Como você deve se lembrar da química do ensino médio, ácidos são compostos que doam um íon hidrogênio (H+) quando misturados com água e têm pH menor que 7. Por outro lado, bases são compostos que aceitam esses íons (ou hidróxido, OH- íons) e possuem pH superior a 7. Compreender essa distinção é crucial, devido a dois importantes fatores associados a esses produtos: corrosividade e causticidade.

Corrosividade refere-se ao potencial de um produto químico causar oxidação e deterioração dos materiais que compõem o seu sistema de encanamento. A causticidade, por outro lado, está relacionada à forma como um produto químico reage quando entra em contato com matéria orgânica, quebrando especificamente proteínas e outras moléculas orgânicas, o que pode levar à destruição de tecidos ou queimaduras químicas.

Para determinar a acidez ou basicidade de cada composto, medimos o seu pH. Em termos simples, quanto mais ácido ou básico for um composto, maior será o seu potencial de corrosividade e causticidade.

Amostra de leitura de pH de uma de nossas cobaias. Um pH de 11,38 corresponde a uma solução alcalina. Gianmarco Chumbe/CNET

Os limpadores de ralos ácidos, especialmente aqueles com altas concentrações de ácido, como os limpadores de ralos com ácido sulfúrico, são mais perigosos em comparação com seus equivalentes básicos ou alcalinos. Em química, a ordem da soma é importante. Normalmente, um ácido seria gradualmente introduzido na água, aumentando lentamente a concentração do ácido. Nunca adicione água a um ácido. pois esta reação é conhecida por gerar uma quantidade significativa de calor e liberar vapores perigososS. Veja você mesmo no GIF abaixo (e não tente em casa).

Adicionar água a este copo de ácido sulfúrico cria uma reação exotérmica imediata, fervendo a água ao entrar em contato e liberando fumaça perigosa no ar. Não tente isso em casa! Gianmarco Chumbe/CNET

Para garantir a segurança durante os experimentos, tomei os cuidados necessários usando equipamentos de proteção individual, incluindo óculos de segurança, luvas, roupas de mangas compridas e máscara. O teste de dissolução foi realizado em uma área de laboratório bem ventilada para minimizar a exposição a quaisquer vapores perigosos que possam ser liberados.

teste de dissolução

Para começar o experimento, pesei quantidades específicas dos materiais obstrutores em béqueres separados de 1.000 mL:

4 gramas de cabelo

20 gramas de matéria orgânica (10 gramas de cascas de maçã e 10 gramas de cascas de cenoura)

40 gramas de banha para untar

14 gramas de produtos de papel (7 gramas de papel higiênico e 7 gramas de papel toalha)

Usando um cilindro medidor, medi cuidadosamente e adicionei 200ml de cada limpador de ralos básico e 70ml de cada limpador de ralos ácido aos respectivos béqueres, mexendo as misturas com uma vareta de vidro e garantindo uma mistura completa e sem respingos. Seguindo as instruções fornecidas com cada produto, deixo as soluções agirem pelo tempo recomendado, geralmente de 15 a 30 minutos.

Um passo crucial nos meus testes foi a inclusão de água, um componente frequentemente esquecido em experiências semelhantes encontradas online. Os desentupidores químicos são projetados para funcionar na presença de água, o que facilita o transporte do desentupidor até os tamancos e a distribuição uniforme da solução sobre suas superfícies, permitindo o processo de dissolução. Passado o tempo designado, adicionei água da torneira a cada copo contendo as soluções de limpeza e materiais de obstrução. Para desentupidores básicos (pH > 7,0), usei 500 ml de água quente a 46 graus C, enquanto para desentupidores ácidos (pH < 7,0), usei 700 ml de água fria a 19 graus C.

Para dar tempo suficiente para que os produtos químicos funcionassem, deixei as amostras repousarem durante a noite e retomei os testes na manhã seguinte. Neste ponto, as amostras haviam se transformado em misturas viscosas e lamacentas.

Teste de dissolução capilar em andamento Gianmarco Chumbe/CNET

Para continuar o experimento, empreguei um processo de filtração a vácuo usando um funil de Buchner conectado a um frasco filtrante de 1000 ml equipado com uma bomba. O conteúdo de cada copo foi cuidadosamente despejado no funil enquanto a bomba era ativada. Depois que a maior parte do limpador químico de ralos foi removida do funil, realizei uma lavagem com água para remover quaisquer produtos químicos residuais da superfície das amostras de resíduos, garantindo que apenas sólidos úmidos permanecessem no funil de Buchner.

Nosso funil Buchner, feito de vidro borossilicato quimicamente resistente, apresentava uma placa perfurada com aberturas de 2 ml, permitindo a passagem apenas das menores partículas. De acordo com minha lógica de teste, “se uma substância, sólida ou líquida, pudesse passar pelas aberturas de 2 mm do filtro, seria muito improvável que obstruísse o tubo”.

À esquerda, nossa configuração de filtragem a vácuo. Líquidos e sólidos dissolvidos passam por orifícios de 2 mm na placa do funil de Buchner à direita; Qualquer coisa que não passe é considerada material de obstrução potencial. Gianmarco Chumbe/CNET

Por fim, separei as amostras e as submeti a um processo de secagem em leque por algumas horas para evaporar o restante da água da lavagem. Registrei o peso final de cada amostra e comparei com seu peso inicial. A relação entre o peso final e o peso inicial nos deu a eficiência de dissolução de cada produto de limpeza de ralos.