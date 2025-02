Melhores meias de compressão para 2025

Nível de compressão: As meias de compressão podem oferecer compressão suave, compressão moderada, compressão firme, adicional ou “grave”. Isso é medido no MMHG, uma unidade de pressão. As meias de compressão leve a firme são comumente vendidas no balcão e geralmente estão entre 10 e 30 mmHg. Eles são ideais para trabalho, viagens, esportes ou varizes suaves.

As meias de compressão adicionais podem subir para 50 mmHg ou mais, e são recomendadas para condições mais graves, como coágulos sanguíneos, recuperação médica ou veias graves. As meias de compressão também estão disponíveis por receita médica.

Algumas meias de compressão vêm com compressão graduada, com o ajuste mais apertado ao redor do tornozelo e um ajuste mais flexível mais flexível. Eles são populares porque podem ser mais confortáveis ​​e mais fáceis de encontrar o ajuste certo.

Conforto: Idealmente, suas meias de compressão devem parecer um aperto suave; Se você sentir dor, entorpecido ou formigamento, eles são muito apertados. Considere se as meias são feitas com um pano respirável, se eles têm um dedo sem costuras e qualquer outro fator de conforto que precise especificamente de suas meias. As meias de compressão também vêm em vários comprimentos, do tornozelo à cintura.

Estilo: Como meias regulares, as meias de compressão vêm em diferentes comprimentos, cores e estilos. Se você os usar no trabalho, por exemplo, poderá querer um aspecto comercial amigável. Algumas meias de compressão são transparentes e leves, enquanto outras são mais opacas e resistentes.

Usos especiais: Se você estiver usando meias de compressão para um problema médico, como prevenir coágulos sanguíneos após a cirurgia, procure meias anti -embarrancos em vez de meias regulares de compressão. Peça ao seu médico para ajudá -lo a escolher o cara certo. Um profissional também pode prescrever meias de compressão de grau de destinatários, que serão especificamente ajustadas às suas medições.

Preço: As meias de compressão podem vir com um choque de etiquetas se você estiver acostumado para comprar meias baratas, mas você ainda pode encontrar mais opções econômicas, se necessário.