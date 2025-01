Melhores monitores de freqüência cardíaca com alça de peito até 2025

Quando se trata de escolher o melhor cinturão do peito do monitor de tempo cardíaco para treinamento, muitos dos fatores em sua decisão de compra serão baseados em preferências pessoais e seu regime de treinamento. Aqui estão algumas coisas para olhar enquanto você compra.

Largura de correia: Antes de comprar, considere se você se sentiria mais confortável com um rastreador de frequência cardíaca que usa um cinto fino ou mais largo.

Tamanho do módulo: Algumas tiras torácicas usam módulos pequenos (o plástico do tipo disco de disco) que não se estendem nas bordas da correia. Outros, no entanto, usam monitores maiores para medir sua freqüência cardíaca. O estilo que você escolhe para rastrear seu treinamento depende da sua preferência de conforto.

Armazenamento interno: Se você não gosta de segurar seu smartphone durante o treinamento, optar por um monitor de treinamento de frequência cardíaca que possa armazenar seus dados no seu próprio armazenamento construído. Em seguida, você pode transferir sua leitura da frequência cardíaca para o seu telefone através do aplicativo complementar do seu monitor.

Métricas: Considere o que você deseja monitorar durante o seu treinamento. Os modelos de alto end capturam dados de tempo real que cobrem tudo, desde a cadência da execução até o comprimento da passada, bem como coisas como pressão arterial, queima de calorias e variabilidade da freqüência cardíaca para ajudá -lo a alcançar seus objetivos de condição física, Embora os modelos mais básicos possam rastrear apenas sua frequência cardíaca.

Bateria: Um monitor portátil da correia torácica pode ter todos os tipos de fontes de energia. Alguns têm uma bateria recarregável. Outros podem ter uma duração de bateria super longa, mas a bateria não é substituível pelo usuário ou recarregável. A duração mais longa da bateria é sempre conveniente, mas há muitas opções. Certifique -se de verificar a descrição da duração da bateria antes de comprar um monitor.

Cinta de peito vs. Monitores de tarifas cardíacas usadas: A alça do peito e os monitores de freqüência cardíaca gastos são usados ​​para medir a freqüência cardíaca, mas usam métodos diferentes para fornecer leituras.

Os sensores de freqüência cardíaca elétrica, mais comumente encontrados nos monitores da taxa cardíaca da alça torácica, podem detectar correntes elétricas produzidas pelo coração, semelhante ao que é feito no consultório médico com um ECG. Essas são consideradas as leituras mais precisas da freqüência cardíaca, porque o sensor elétrico pode lidar com a medição de sua frequência cardíaca, mesmo durante Atividade vigorosa.

Os sensores ópticos da freqüência cardíaca usam uma luz de LED para rastrear seu pulso nas artérias à medida que o sangue bombeia através deles. Os sensores ópticos da frequência cardíaca são encontrados em relógios inteligentes e são úteis para ler sua frequência cardíaca enquanto estão em repouso ou andando, mas são menos confiáveis ​​para atividades de alta intensidade, porque as leituras podem ser distorcido.

Ant Plus vs. Bluetooth: A maioria dos monitores de taxa cardíaca desgastada, como o Apple Watch, usam o Bluetooth, o que permite que você se conecte a um dispositivo. Por exemplo, se você estiver gravando uma execução ao ar livre, só poderá conectar o seu Apple Watch ao seu iPhone.

A tecnologia Ant Plus permite que você se conecte sem fio a vários dispositivos ao mesmo tempo. Esta é uma boa opção para atletas que tentam rastrear várias fontes. Você pode encontrar essa forma de tecnologia em dispositivos, como monitores de taxa cardíaca com alça de peito, computadores de bicicleta interior ou exterior e alguns relógios inteligentes.

Se você planeja usar um dispositivo que usa apenas a Ant Plus Technology e deseja conectá -lo ao seu smartphone, saiba que alguns andróides têm recursos tecnológicos Ant e, enquanto os iPhones não. Para descobrir se o seu dispositivo é capaz de se conectar ao seu Android, você deve encontrar o aplicativo Ant Plus Plugins na Google Play Store e explorar seu diretório de dispositivos compatíveis. Se você possui um iPhone ou um Android que não pode ser conectado ao seu dispositivo ANT Plus, precisará de um adaptador para adicionar ao seu telefone.

A maioria das pessoas prefere a opção Bluetooth porque se conecta mais rapidamente e é facilmente encontrada na maioria dos dispositivos. A boa notícia é que existem muitos monitores de freqüência cardíaca que incluem Ant Plus e Bluetooth para facilitar a experiência do usuário.