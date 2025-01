Melhores ofertas do iPhone 13: as ofertas são mínimas, mas são as melhores que existem

Comprar um novo telefone pode lembrá-lo do modelo mais recente, como o Apple iPhone série 16, mas nem todo mundo quer o novo e atraente. Existem muitos motivos para optar por um telefone mais antigo, seja como telefone reserva, o primeiro aparelho de um adolescente ou para alguém com necessidades móveis muito básicas. Se isso lhe parece familiar, você pode considerar o iPhone 13, que já tem algumas gerações, mas ainda pode ser uma opção decente para quem tem um orçamento em mente e para quem não quer ter o aparelho mais potente do mercado. . Não existem muitos pontos de venda que ainda vendem esse modelo, mas nossa equipe de especialistas em caçadores de ofertas conseguiu encontrar dois lugares onde você pode não apenas comprar o iPhone 13, mas também obtê-lo com um grande desconto.

Se você decidir que quer um modelo mais novo, confira nosso resumo de ofertas do iPhone 16 ou as melhores ofertas do iPhone 15 no momento. Mas se o iPhone 13 funcionar para você, leia abaixo para ver onde você pode conseguir um barato.

maçã/CNET

O iPhone 13 tem essencialmente o mesmo design, tela e processador A15 Bionic do iPhone 14, além de suporte 5G e carregamento MagSafe. Ele possui uma câmera frontal de 12 megapixels e as duas câmeras na parte traseira capturam vídeo estereoscópico de 1080p a 30 quadros por segundo.

Ei, você sabia disso? As mensagens de texto do CNET Deals são gratuitas, fáceis e economizam seu dinheiro.

Se isso lhe parece o iPhone, leia nossas principais recomendações para ofertas do iPhone 13.

Em que cores vem o iPhone 13?

Maçã

O iPhone 13 vem em seis cores: verde, rosa, azul, meia-noite, branco estrela e vermelho produto. Casos Eles vêm em uma gama muito mais ampla de tons e padrões.

Quanto custa o iPhone 13?

Os preços do iPhone 13 começam em US$ 599 para 128 GB e sobem para US$ 699 para 256 GB ou US$ 899 para 512 GB.

Melhores ofertas do iPhone 13

Muito poucos varejistas e operadoras ainda vendem o iPhone 13, então não é fácil encontrar ofertas. Se você tem um iPhone antigo e deseja trocá-lo, pode economizar centenas em um novo modelo, basicamente obtendo o telefone de graça. Reunimos as melhores ofertas que pudemos encontrar no momento, que atualmente estão limitadas à T-Mobile e Best Buy.

Atualizaremos esta página se novas ofertas estiverem disponíveis e removeremos as antigas se elas expirarem, portanto, verifique novamente se o seu fornecedor ou varejista preferido não estiver listado abaixo.

A T-Mobile está oferecendo atualmente até 50% de desconto em uma nova linha e também oferece descontos de troca. Isso significa que você pode obter o telefone gratuitamente se o telefone que você está negociando for bom o suficiente. Embora nem todas as variantes de cores estejam disponíveis, você ainda pode adquirir este telefone em vermelho, luz das estrelas ou verde.

Ao comprar um novo iPhone 13, você pode obter até US$ 230 de desconto ao trocar um telefone antigo. Você também receberá três meses grátis de Apple TV Plus, Apple Fitness e Apple Music e quatro meses grátis de Apple Arcade. Além disso, você pode economizar US $ 150 adicionais se permitir que a Best Buy conecte você a uma operadora ao comprar o telefone.

Boost Mobile está oferecendo aos clientes um enorme desconto de $ 400, tornando este telefone apenas $ 150, desde que você se inscreva no plano Unlimited Premium por $ 60 por mês.