Melhores ofertas do Samsung Galaxy Z Fold 6: ganhe US $ 1.000 neste excelente telefone dobrável

Se você deseja um dos melhores telefones Android de 2025, mas está procurando algo um pouco fora do comum, você pode querer dar uma olhada no Galaxy Z Fold 6. Este telefone dobrável exclusivo tem um tamanho de tela impressionante, gráficos impressionantes e um poderoso e de alta qualidade. No entanto, é caro, com preço base de US$ 1.900, o que significa que comprar um pelo preço total vai doer. Felizmente, encontramos algumas das principais ofertas do Samsung Galaxy Fold 6 e postamos as melhores abaixo.

O Galaxy Z Fold 6 tem uma tela principal AMOLED de 7,6 polegadas e uma tela externa AMOLED de 6,3 polegadas. O chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 atualizado oferece processamento super rápido. A gama de câmeras corresponde ao que vimos na geração anterior, com o Z Fold 6 apresentando uma câmera coberta de 10 megapixels, uma câmera sob display de 4 megapixels e uma configuração traseira de câmera tripla, com ultra-wide de 10 megapixels. câmera de 12 megapixels. uma câmera grande angular de 50 megapixels e uma câmera telefoto de 10 megapixels.

Quanto ao armazenamento, você pode escolher entre 256 GB, 512 GB ou 1 TB, sendo que cada modelo é equipado com 12 GB de RAM e a versão mais recente do software da empresa, conhecida como Uma interface de usuário 6. Além disso, de acordo com a Samsung, você poderá carregar a bateria de 4.400 mAh em até 50% em cerca de meia hora com carregamento com fio. Ele teve um bom desempenho em nosso teste de consumo de bateria: depois de transmitir um vídeo do YouTube por 3 horas com brilho máximo na tela principal de 7,6 polegadas, a bateria do Galaxy Z Fold 6 caiu para 82%, não muito menos que a do Galaxy S24 não dobrável e melhor do que outros telefones dobráveis.

Em que cores vem o Galaxy Z Fold 6?

Existem várias cores para escolher, mas algumas opções só estão disponíveis quando você compra diretamente da Samsung. As cores que você pode encontrar em vários varejistas incluem sombra prateada, rosa e azul marinho, enquanto o elaborado preto e branco é exclusivo da Samsung.

Quanto custa o Galaxy Z Fold 6?

Os preços iniciais do Galaxy Z Fold 6 nos EUA, antes de trocas ou descontos, são os seguintes:

Samsung Galaxy Z Fold 6 (256 GB): $ 1.900

Samsung Galaxy Z Fold 6 (512 GB): $ 2.020

Samsung Galaxy Z Fold 6 (1 TB): $ 2.260

Melhores ofertas desbloqueadas do Galaxy Z Fold 6

A Best Buy está oferecendo atualmente US$ 300 de desconto em todas as configurações Z Fold 6, reduzindo o preço inicial do modelo de 256 GB para US$ 1.600. Você também pode economizar US $ 100 adicionais se optar pela ativação no mesmo dia através da AT&T ou Verizon, embora isso signifique que você não receberá um modelo desbloqueado. Além disso, a Best Buy tem seu próprio programa de troca, onde você pode obter até US$ 460 em crédito. Você também receberá um mês grátis de Xbox Game Pass Ultimate.

Como outros varejistas, a Samsung está oferecendo um desconto fácil de US$ 300 em seus telefones Galaxy Z Fold 6, reduzindo o preço inicial para US$ 1.600. Como alternativa, você pode trocar seu antigo telefone Samsung, Apple ou Google por até US$ 1.000 de desconto. Você só receberá essa quantia se negociar um dos telefones mais novos e mais poderosos, mas ainda assim deverá receber uma quantia decente, não importa o que esteja negociando. Também é importante notar que estas duas ofertas não podem ser combinadas.

As melhores ofertas do Galaxy Z Fold 6 com uma operadora

A AT&T não oferece descontos diretos no Z Fold 6, mas há uma oferta de troca bastante generosa para quem tem um plano ilimitado. Troque qualquer telefone antigo avaliado em apenas US$ 95 ou mais e você receberá um enorme desconto de US$ 1.000. E dispositivos ainda mais antigos e danificados, avaliados em US$ 35 ou mais, ainda renderão US$ 800 em crédito de troca. As economias serão distribuídas como créditos em contas ao longo de um período de 36 meses. Você também pode adicionar um Galaxy S24 por apenas US$ 6 por mês com a compra deste dispositivo. Se essa não for sua preferência, você pode adicionar um Galaxy Tab A9 Plus 5G ou um Galaxy Watch 7 de 40 mm por apenas US $ 1 por mês com um plano qualificado. Você verá essas economias na forma de créditos em contas. Você também pode economizar 50% em fones de ouvido Samsung selecionados quando incluídos nesta compra.

A T-Mobile oferece várias maneiras de obter um Z Fold 6 por menos agora. Existem algumas economias significativas disponíveis por meio da troca, que variam dependendo do plano de serviço que você possui. Uma troca qualificada lhe dará $ 800 de desconto se você tiver um plano Go5G Next, $ 800 de desconto no Go5G Plus, $ 300 de desconto nos planos Go5G, Magenta ou One e $ 200 de desconto na maioria dos outros planos de voz. Caso você não tenha um telefone antigo para trocar, também há descontos para ativação de uma nova linha de serviço. Você economizará $ 800 com uma nova linha em um plano Go5G Plus ou Go5G Next ou $ 600 de desconto se optar por um plano Go5G, Magenta ou One. Socorristas, militares e idosos com 55 anos ou mais podem se qualificar para descontos e benefícios adicionais.

Clientes novos e existentes podem comprar o Z Fold 6 por menos no Xfinity. Ao trocar um telefone antigo, você receberá um desconto de US$ 700 se já for um cliente ou US$ 830 se adicionar uma nova linha. Além disso, se você quiser mudar de outro provedor, o Xfinity lhe dará até US$ 500 para pagar seu contrato atual.

As pessoas que adicionarem uma nova linha Unlimited Welcome, Plus ou Ultimate na Verizon podem obter até $ 800 de desconto no Z Fold 6 com uma troca qualificada. A Verizon aceita telefones em qualquer condição, mesmo os antigos e danificados, então você pode se surpreender com o valor daquele iPhone quebrado em sua gaveta. Aqueles com um plano Unlimited Plus ou Ultimate também podem obter uma TV Samsung de 75 polegadas grátis na compra. Esta oferta pode ser resgatada na sua página My Verizon após pelo menos 30 dias de serviço.

Não tem certeza se este é o telefone para você? Confira nossos resumos de ofertas no Samsung Galaxy Z Flip 6 e Galaxy S24 para economizar ainda mais em modelos Android premium.