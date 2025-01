Melhores potes instantâneos para 2025

Antes de decidir por uma panela instantânea ou multicooker, há algumas considerações a ter em conta em termos de tamanho, preço, funcionalidade e programas de cozedura.

Considere os recursos e programas.

Modos e opções específicas para alimentos farão toda a diferença na hora de escolher a melhor Panela Instantânea para suas necessidades culinárias. Se você quer se aventurar a fazer seu próprio iogurte ou adora ovos cozidos, vale a pena pagar um pouco mais por um modelo Instant Pot que pode fazer essas coisas.

Escolhendo o tamanho certo do pote instantâneo

Quando se trata de escolher o tamanho certo, o Instant Pot recomenda um modelo de 3 litros para uma ou duas pessoas. Famílias de seis pessoas ou menos provavelmente ficarão satisfeitas com a multicooker de 6 litros. Se você tem uma casa grande ou hospeda grupos grandes com frequência, considere optar por um modelo de 8 cômodos.

Preço e valor

Você pode encontrar multicookers e Instant Pots por centenas de dólares, mas mesmo os modelos econômicos fazem a maior parte do que você pediria de um Instant Pot e fazem bem. Modelos mais caros podem incluir mais programas de cozimento, válvulas de liberação mais fáceis de usar ou um exterior mais elegante, mas a qualidade do cozimento sob pressão, fervura ou vapor não mudará muito, mesmo se o preço aumentar.

Se você ainda não tem certeza de qual modelo será o melhor Instant Pot para sua cozinha, confira Gráfico de comparação de produtos de maconha instantânea ou seu guia para escolha a cozinha certa. No final das contas, todos esses modelos oferecem os modos básico de cozimento sob pressão e cozimento lento. Instant Pot é conhecido por seu ótimo desempenho.

Outras marcas de multicozinhas a serem consideradas

Também existem opções de outras marcas. Por exemplo, analisamos uma excelente multicooker Wi-Fi da ChefIQ. Ele faz mais do que o modelo Wi-Fi do Instant Pot e vem com uma balança integrada, um pote antiaderente e um aplicativo útil para iOS ou Android. Custa US $ 200, então se você não estiver pronto para atualizar para um modelo de última geração, as opções mais acessíveis do Instant Pot são ótimas para iniciantes. A Ninja também fabrica vários fogões lentos que tiveram um bom desempenho em nossos testes. Ele Ninja Foodi 6,5 Quart com SmartLid (esgotado) e é apenas uma das diversas opções da extensa linha da marca.