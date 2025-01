Melhores pranchas de stand up paddle para 2025

Sólido versus inflável

Existem dois tipos de paddleboards que você pode comprar: infláveis ​​ou rígidos, também conhecidos como sólidos. Um não é melhor que o outro; Dependerá principalmente das suas circunstâncias atuais e do que você deseja obter do seu conselho.

As pranchas de remo sólidas tendem a ser melhores para o oceano porque são mais duráveis ​​e provavelmente podem resistir ao impacto de rochas irregulares e recifes de coral. Eles também são mais estáveis ​​em águas agitadas, ondas de barco e ondas. Eles também tendem a ser mais pesados ​​e mais difíceis de transportar e armazenar.

Os paddleboards infláveis ​​​​permitem armazená-los facilmente em pequenos espaços como apartamentos, estúdios ou no porta-malas do seu carro. Também é mais fácil chegar à água, principalmente se você não tiver caminhão ou veículo com bagageiro.

Funcionalidade

Você pode comprar tipos específicos de paddleboards projetados ergonomicamente para determinadas atividades. Existem diferentes comprimentos, larguras e estilos para maximizar a funcionalidade.

Turismo : Os paddleboards de turismo são projetados para percorrer longas distâncias em águas planas e permitir que você atravesse águas agitadas sem problemas. Geralmente são longos e têm pontas pontiagudas para maximizar a velocidade, mas são mais largos do que uma prancha de corrida para ajudá-lo a se sentir mais equilibrado por um longo período de tempo.

: Os paddleboards de turismo são projetados para percorrer longas distâncias em águas planas e permitir que você atravesse águas agitadas sem problemas. Geralmente são longos e têm pontas pontiagudas para maximizar a velocidade, mas são mais largos do que uma prancha de corrida para ajudá-lo a se sentir mais equilibrado por um longo período de tempo. Corrida : Os paddleboards de corrida são projetados para velocidade. Geralmente são longos, finos e ágeis para grandes manobras. Espere pagar mais de US $ 1.000 por uma prancha de remo de corrida de qualidade.

: Os paddleboards de corrida são projetados para velocidade. Geralmente são longos, finos e ágeis para grandes manobras. Espere pagar mais de US $ 1.000 por uma prancha de remo de corrida de qualidade. Ioga : As pranchas de remo de ioga são mais longas e largas do que o SUP comum, para que você possa se sentir mais equilibrado enquanto pratica suas posturas. A almofada para os pés também tende a ocupar grande parte da superfície da prancha, então você tem bastante espaço para se movimentar.

: As pranchas de remo de ioga são mais longas e largas do que o SUP comum, para que você possa se sentir mais equilibrado enquanto pratica suas posturas. A almofada para os pés também tende a ocupar grande parte da superfície da prancha, então você tem bastante espaço para se movimentar. Pesca : As pranchas de remo de pesca são como SUPs de ioga, pois são mais longas e largas para melhor equilíbrio. Eles também costumam ter uma plataforma recuada para ajudar a diminuir o centro de gravidade e melhorar o equilíbrio. Sem mencionar mais argolas em D para fisgar seu equipamento de pesca.

: As pranchas de remo de pesca são como SUPs de ioga, pois são mais longas e largas para melhor equilíbrio. Eles também costumam ter uma plataforma recuada para ajudar a diminuir o centro de gravidade e melhorar o equilíbrio. Sem mencionar mais argolas em D para fisgar seu equipamento de pesca. multipessoa : A maioria das pranchas de paddle pesa entre 250 e 300 libras. Os paddleboards projetados para acomodar mais de uma pessoa são bastante grandes, largos e podem ter até 6 metros de comprimento.

: A maioria das pranchas de paddle pesa entre 250 e 300 libras. Os paddleboards projetados para acomodar mais de uma pessoa são bastante grandes, largos e podem ter até 6 metros de comprimento. Lazer: O remador médio deseja deslizar na água e manter o equilíbrio sem cair. Um stand-up paddle pode ter entre 3 e 3,5 metros de comprimento e oferece uma boa combinação de velocidade, estabilidade e manobrabilidade.

Orçamento

Você encontra uma grande variedade de preços em pranchas de paddle surf, para que possa praticar o esporte com praticamente qualquer orçamento. As pranchas infláveis ​​tendem a ser mais acessíveis do que as pranchas de teto rígido, enquanto as pranchas de desempenho e de corrida estão entre as mais caras que você pode comprar. Para um bom paddleboard, os preços começam em torno de US$ 300 e vão até US$ 2.000 ou mais.

Armazenar

Era uma vez um apartamento de um quarto com 750 pés quadrados e comprei uma prancha de stand up paddle de 3 metros. Você tinha garagem individual? Não. Ele tinha um armário de armazenamento anormalmente grande? Não, eu também não tive isso. Não entendendo o tamanho de uma prancha de paddle, não levei em consideração o armazenamento. Tive que comprar suportes de parede para segurar meu paddleboard acima da cama, quase como uma cabeceira improvisada. Antes que eu percebesse, minha casa parecia uma casa de praia no meio de Reno, Nevada.

A moral da história é que você deve ter certeza de ter espaço de armazenamento para um SUP sólido antes de comprá-lo, se esse for o tipo que você deseja.