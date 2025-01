Melhores provedores de Internet em Cheyenne, Wyoming

Tal como muitos estados rurais, o Wyoming tem lutado para eliminar a exclusão digital de muitos dos seus residentes. Pesquisa encomendada pelo Departamento de Educação dos EUA. descobriram que 11% dos estudantes do Wyoming não tinham conexão com a Internet em casa durante a pandemia de COVID-19, e o estado ainda hoje enfrenta problemas de banda larga. Dados de teste de velocidade Ookla descobriram que Wyoming está à frente do Alasca, com velocidades médias de Internet de 93 megabits por segundo para download e 15 Mbps para upload. (Isenção de responsabilidade: Ookla é propriedade da mesma empresa-mãe da CNET, Ziff Davis.)

Qual é o melhor provedor de Internet em Cheyenne?

As coisas parecem um pouco melhores em Cheyenne, uma das maiores cidades do estado. A maioria dos residentes terá acesso à Internet a cabo Spectrum, que é uma opção sólida. Ele oferece o plano mais barato da região, que custará US$ 30 por uma velocidade de 100 Mbps. Cerca de um quarto da cidade também poderá obter Internet de fibra óptica de Bluepeak, a escolha da CNET para a melhor Internet em Cheyenne. Se você procura velocidade, o plano de 5 gigabytes do Bluepeak pode ser uma ótima opção.

Visão geral dos provedores de Internet Cheyenne

Leia a crítica completa ADSL US$ 50 1,5-60 Mbps US$ 15 Nenhum Nenhum 6.7 Ligação do século

Leia a crítica completa Fibra US$ 49-US$ 75 200-940 Mbps $ 15 (incluído no plano de 940 Mbps) Nenhum Nenhum 6.7 Tecnologias do Oeste da Montanha Sem fio fixo US$ 54 a US$ 79 35-112 Mbps Você deve fornecer o seu Nenhum Nenhum QUE Aumento da banda larga

Leia a crítica completa Sem fio fixo US$ 45 Até 50 Mbps US$ 10 Nenhum Nenhum 6.2 Espectro

Leia a crítica completa Arame US$ 30 a US$ 70 100-1000Mbps $ 10 (opcional) Nenhum Nenhum 7.2 Internet doméstica T-Mobile

Fonte: análise CNET de dados de fornecedores.



Fonte: análise CNET de dados de fornecedores.

Outros provedores de Internet domésticos Cheyenne disponíveis

Há uma lacuna considerável entre nossas quatro principais opções e os provedores listados abaixo, mas ainda vale a pena considerá-los como opções de backup se você não conseguir obter serviço com uma de nossas principais opções:

Tecnologias do Oeste da Montanha : Mountain West Technologies oferece serviço fixo sem fio para 26% dos residentes de Cheyenne. Existem três planos disponíveis: 35/12 Mbps por US$ 54 por mês, 55/23 Mbps por US$ 64 e 112/23 Mbps por US$ 79. Para obter informações do plano em seu endereço, você precisará ligar ou enviar um e-mail diretamente para Mountain West.

: Mountain West Technologies oferece serviço fixo sem fio para 26% dos residentes de Cheyenne. Existem três planos disponíveis: 35/12 Mbps por US$ 54 por mês, 55/23 Mbps por US$ 64 e 112/23 Mbps por US$ 79. Para obter informações do plano em seu endereço, você precisará ligar ou enviar um e-mail diretamente para Mountain West. Aumento da banda larga : Com serviço sem fio fixo disponível em 42% da cidade, o Rise Broadband é uma opção de backup decente. As velocidades de download vão até 50 Mbps por apenas US$ 45 por mês, mas o Rise Broadband exige que você alugue um modem por US$ 10, o que efetivamente torna o preço mensal de US$ 55.

: Com serviço sem fio fixo disponível em 42% da cidade, o Rise Broadband é uma opção de backup decente. As velocidades de download vão até 50 Mbps por apenas US$ 45 por mês, mas o Rise Broadband exige que você alugue um modem por US$ 10, o que efetivamente torna o preço mensal de US$ 55. internet via satélite : Usado principalmente em áreas rurais sem outras opções de Internet, o satélite tem sérias deficiências: velocidades lentas, baixos limites de dados, alta latência e preços elevados. Hughesnet e Viasat Há muito que são os principais fornecedores de satélite do país; Ligação estrela é um concorrente mais novo que oferece velocidades mais rápidas, menor latência e maiores limites de dados, mas há um custo inicial do equipamento de US$ 599 e os planos começam em US$ 120 por mês.

: Usado principalmente em áreas rurais sem outras opções de Internet, o satélite tem sérias deficiências: velocidades lentas, baixos limites de dados, alta latência e preços elevados. Há muito que são os principais fornecedores de satélite do país; é um concorrente mais novo que oferece velocidades mais rápidas, menor latência e maiores limites de dados, mas há um custo inicial do equipamento de US$ 599 e os planos começam em US$ 120 por mês. Banda larga visionária: Este provedor local oferece serviço fixo sem fio para 27% dos residentes de Cheyenne. Existem dois planos disponíveis: 50/10 Mbps e 100/20 Mbps, ambos por US$ 70 no momento. Os custos do equipamento acrescentam US$ 4 adicionais por mês.

davel5957

Informações sobre preços do serviço de Internet residencial Cheyenne

O preço médio de cada plano inicial de Internet em Cheyenne é de US$ 50 por mês. Isso é quase a média para uma cidade do tamanho de Cheyenne, mas maior do que as vizinhas Denver (US$ 39), Colorado Springs (US$ 44) e Salt Lake City (US$ 45).

Quais são os planos de internet mais baratos em Cheyenne?

Quais são os planos de internet mais baratos em Cheyenne?

Leia a crítica completa US$ 49 200 Mbps $ 15 (opcional) Nenhum Espectro

Leia a crítica completa US$ 30 100 Mbps $ 10 (opcional) Nenhum Aumento da banda larga

Leia a crítica completa US$ 45 50 Mbps US$ 10 Nenhum bico azul US$ 55 1.000Mbps Nenhum Nenhum Tecnologias da montanha oeste US$ 54 35Mbps Você deve fornecer o seu Nenhum Espectro

Leia a crítica completa US$ 50 500 Mbps $ 10 (opcional) Nenhum Internet doméstica T-Mobile

Fonte: análise CNET de dados de fornecedores.



Fonte: análise CNET de dados de fornecedores.

Qual é a velocidade da banda larga Cheyenne?

A Internet em Cheyenne é geralmente mais lenta. Existem cinco planos disponíveis na cidade que atingem velocidades de gigabytes (940 Mbps de download) em comparação com seis em Colorado Springs e oito em Denver, mas Bluepeak e Quantum Fiber têm cobertura limitada e Spectrum, embora disponível em quase todos os lugares, tem velocidades de carregamento muito baixas. . Dito isso, as velocidades dos shows são mais que suficientes para a maioria das residências. Com velocidade de download de 1000 Mbps, você pode transmitir Netflix em HD em 200 TVs ao mesmo tempo.

Os planos de Internet mais rápidos em Cheyenne

Os planos de Internet mais rápidos em Cheyenne

Fonte: análise CNET de dados de fornecedores.



Fonte: análise CNET de dados de fornecedores.

Como a CNET escolheu os melhores provedores de Internet em Cheyenne

Os provedores de serviços de Internet são numerosos e regionais. Ao contrário dos mais recentes smartphones, laptops, roteadores ou utensílios de cozinha, não é prático testar pessoalmente todos os provedores de serviços de Internet em uma determinada cidade. Então, qual é a nossa abordagem? Para começar, aproveitamos um banco de dados proprietário de informações sobre preços, disponibilidade e velocidade que se baseia em nossos próprios dados históricos de ISP, dados de parceiros e informações de mapeamento da Comissão Federal de Comunicações em FCC.gov.

Este guia utiliza uma ferramenta interna de IA chamada RAMP, que é baseada em nossa própria escrita e usa nosso banco de dados para gerar conteúdo sobre provedores de serviços de Internet específicos que nossos redatores podem usar para determinar e apresentar nossas escolhas para um determinado guia. Consulte a política de IA da CNET para obter mais informações sobre como nossas equipes usam (e não usam) ferramentas de IA.

Como nosso banco de dados não é exaustivo, visitamos o site da FCC para verificar nós mesmos os dados primários e ter certeza de que estamos considerando todos os ISPs que atendem uma área. Os planos e preços também variam de acordo com o local, por isso inserimos os endereços locais nos sites dos provedores para encontrar opções específicas disponíveis para os residentes. Analisamos fontes, incluindo o American Customer Satisfaction Index e JD Power, para avaliar o grau de satisfação dos clientes com o serviço de um ISP. Os planos e preços do ISP estão sujeitos a alterações frequentes; Todas as informações fornecidas são precisas no momento da nossa verificação de fatos pré-publicação.

Depois de localizarmos essas informações, nos perguntamos três questões principais:

O provedor oferece acesso a velocidades de Internet razoavelmente rápidas? Os clientes estão obtendo um valor decente pelo que pagam? Os clientes estão satisfeitos com o seu serviço?

Embora a resposta a estas perguntas seja muitas vezes complexa e em camadas, os fornecedores que mais se aproximam do “sim” em todas as três são os que recomendamos. Para explorar nosso processo com mais detalhes, você pode visitar nossa página sobre como testamos ISPs.

Qual é a palavra final sobre provedores de Internet em Cheyenne?

Existem algumas opções “muito boas” de Internet em Cheyenne, mas nenhum provedor de destaque. Bluepeak e Quantum Fiber são claramente as melhores opções na região, mas não estão amplamente disponíveis na cidade. Você pode obter o Spectrum em praticamente qualquer lugar, mas suas velocidades de upload são baixas e os preços aumentam de US$ 20 a US$ 30 após o primeiro ano em todos os planos. A T-Mobile tem disponibilidade decente e preços justos, mas suas velocidades são mais suscetíveis ao congestionamento da rede.

Perguntas frequentes sobre provedores de Internet em Cheyenne

Qual é o melhor provedor de serviços de Internet em Cheyenne? Bluepeak é o melhor provedor de serviços de Internet em Cheyenne, com velocidades de download de até 5.000 Mbps e dados ilimitados. Quantum Fiber é outra boa opção de fibra, com planos a partir de apenas US$ 49 por mês para 200 Mbps. A Spectrum oferece Internet a cabo com velocidades que variam de 100 Mbps a 1000 Mbps, sem limite de dados e sem contratos. A T-Mobile Home Internet obtém velocidades de até 245 Mbps com dados ilimitados e descontos para clientes móveis qualificados. Mostrar mais



Qual é o provedor de Internet mais barato em Cheyenne? Spectrum é o provedor de internet mais barato de Cheyenne. Seus planos começam em US$ 30 por mês para 100 Mbps. Mostrar mais



Qual provedor de Internet em Cheyenne oferece o plano mais rápido? Bluepeak oferece o plano de Internet mais rápido disponível em Cheyenne, com velocidades de download e upload de até 5.000 Mbps por US$ 100 por mês. Quantum Fiber e Spectrum também oferecem velocidades de concerto na área. Mostrar mais