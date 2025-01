Melhores provedores de Internet em Des Moines, Iowa

Internet rápida, confiável e acessível é essencial para a maioria das residências. Para obtê-lo, você precisa escolher um ISP que possa fornecer conectividade estável à Internet, sem buffer ou quedas de sinal. Fizemos muitas pesquisas para definir a melhor internet da região, inclusive nossa principal escolha para Des Moines, Mediacom.

As opções de internet na cidade estão crescendo rapidamente. metronet introduziu Internet de fibra óptica na cidade pela primeira vez no outono de 2022 e continua a trazer velocidades simétricas de vários gigabytes (ou seja, taxas iguais de upload e download) para mais bairros. Enquanto isso, o Google Fiber está atualmente construindo sua rede para atender a área de Des Moines.

De acordo com Dados Ookla de abril de 2024A velocidade média de download de banda larga fixa nos EUA foi de 268 megabits por segundo para velocidades de download e 40 Mbps para velocidades de upload. (Ookla é propriedade da mesma empresa-mãe da CNET, Ziff Davis.) Dadas as médias nacionais, o acesso multi-gig à Internet em Des Moines é um grande ponto positivo para os residentes.

As melhores opções de Internet em Des Moines

Aqui estão nossas principais opções de provedores de Internet em Des Moines. Nós avaliamos o melhores provedores de internet com base na disponibilidade do plano, preços e velocidades.

Observação: Os preços, velocidades e recursos detalhados no texto do artigo podem diferir daqueles listados nos cartões de detalhes do produto, que representam as ofertas nacionais dos fornecedores. Suas opções específicas de serviços de Internet, incluindo preços e velocidades, dependem do seu endereço e podem diferir daquelas detalhadas aqui.

Comparação de provedores de Internet de Des Moines Fornecedor tecnologia da internet Faixa de preço mensal Faixa de velocidade Custos mensais de equipamentos. limite de dados Contrato Pontuação de revisão CNET Ligação do século

Leia a crítica completa ADSL/fibra US$ 55-US$ 75 100-940 Mbps $ 15 (opcional) Nenhum Nenhum 6.7 HughesNet

Leia a crítica completa Satélite US$ 50 a US$ 125 25 Mbps Compra única de $ 15 ou $ 450 15-100 GB 2 anos 5.7 Mediacom

Leia a crítica completa Arame US$ 15 a US$ 60 100-1000Mbps US$ 14 400 GB ilimitados Nenhum 6.4 metronet

Leia a crítica completa Fibra US$ 35 a US$ 110 150-5000 Mbps $ 15 (opcional) Nenhum Nenhum 6,9 Aumento da banda larga

Leia a crítica completa Sem fio fixo US$ 35-US$ 70 25-250 Mbps 12 250 GB; nenhum em alguns planos Nenhum 6.2 Internet doméstica T-Mobile

Leia a crítica completa Sem fio fixo US$ 50 a US$ 70 (US$ 35 a US$ 55 com planos móveis qualificados) 72-245 Mbps Nenhum Nenhum Nenhum 7.4 Internet doméstica 5G da Verizon

Leia a crítica completa Sem fio fixo US$ 50 a US$ 70 (US$ 35 a US$ 45 com planos móveis qualificados) 85-1000 Mbps Nenhum Nenhum Nenhum 7.2 Mostrar mais (3 itens) Compra de fornecedores no meu endereço



Todos os provedores de Internet domésticos disponíveis em Des Moines

A lista acima indica os principais provedores de Internet disponíveis em Des Moines. Você tem algumas outras opções nesta área, mas precisará verificar com o provedor se ele está disponível em seu endereço.

Começar

Quantos membros do seu agregado familiar utilizam a Internet? Próximo



Ligação do século : Também conhecida como Quantum Fiber em algumas áreas, a CenturyLink tem opções de fibra e DSL. O serviço de Internet por fibra é destaque porque atinge 940 Mbps a um preço razoável de US$ 75 mensais. Os dados são ilimitados, não há contrato anual e o modem é fornecido no plano de fibra gigabit.

: Também conhecida como Quantum Fiber em algumas áreas, a CenturyLink tem opções de fibra e DSL. O serviço de Internet por fibra é destaque porque atinge 940 Mbps a um preço razoável de US$ 75 mensais. Os dados são ilimitados, não há contrato anual e o modem é fornecido no plano de fibra gigabit. Aumento da banda larga : Esta opção sem fio fixa começa em US$ 35 por mês. Embora a maioria dos planos tenha um limite de dados de 250 GB, eles também oferecem opções de dados ilimitadas. Não é necessário contrato temporário para o serviço.

: Esta opção sem fio fixa começa em US$ 35 por mês. Embora a maioria dos planos tenha um limite de dados de 250 GB, eles também oferecem opções de dados ilimitadas. Não é necessário contrato temporário para o serviço. internet via satélite : Este tipo de ligação à Internet oferece velocidades mais lentas, muitas vezes a preços mais elevados, pelo que tende a ser uma melhor opção para zonas rurais que não têm outras opções. HughesNet recebe a primeira menção na área de Des Moines devido ao seu preço inicial mais baixo. Viasat também está no mix, com um preço inicial de cerca de US$ 70 por mês, mas uma franquia de dados mais alta. link estrela é um player mais novo no espaço da Internet via satélite e é um pouco mais intrigante, com velocidades mais rápidas e sem contratos. No entanto, um alto custo inicial de quase US$ 600 pelo equipamento é suficiente para fazer uma pausa.

Este tipo de ligação à Internet oferece velocidades mais lentas, muitas vezes a preços mais elevados, pelo que tende a ser uma melhor opção para zonas rurais que não têm outras opções. recebe a primeira menção na área de Des Moines devido ao seu preço inicial mais baixo. também está no mix, com um preço inicial de cerca de US$ 70 por mês, mas uma franquia de dados mais alta. é um player mais novo no espaço da Internet via satélite e é um pouco mais intrigante, com velocidades mais rápidas e sem contratos. No entanto, um alto custo inicial de quase US$ 600 pelo equipamento é suficiente para fazer uma pausa. Celular dos EUA : Outra opção sem fio fixa, os planos custam US$ 50 por mês com AutoPay e faturamento sem papel. Há uma promoção de US$ 30/mês quando você agrega Internet doméstica a um novo serviço sem fio.

: Outra opção sem fio fixa, os planos custam US$ 50 por mês com AutoPay e faturamento sem papel. Há uma promoção de US$ 30/mês quando você agrega Internet doméstica a um novo serviço sem fio. Internet doméstica 5G da Verizon : A Verizon tem uma opção de Internet doméstica sem fio fixa. Custa US$ 50 por mês para velocidades de 85 a 300 Mbps e US$ 70 por mês para velocidades de 300 a 1000 Mbps. Ambos os planos não têm taxas de equipamento, limites de dados ou contratos. Além disso, os clientes da Verizon Wireless podem obter 50% de desconto no preço mensal quando a Internet doméstica estiver incluída em planos sem fio selecionados.

Monte Goodyk/Getty Images

Informações sobre preços do serviço doméstico de Internet em Des Moines

Das cidades que a CNET cobriu para banda larga, os preços iniciais estão entre US$ 36 e US$ 50, mais ou menos. O preço inicial médio para Des Moines é de cerca de US$ 44, o que não é tão baixo quanto Brooklyn ($ 36 por mês), Los Angeles ($ 38 mensais) ou Denver (US$ 39 por mês), mas também não na faixa de Charlotte, Las Vegas qualquer Rua. Luís (tudo em torno de US $ 50 por mês).

Opções acessíveis de Internet na área metropolitana de Des Moines

O preço inicial mais baixo em Des Moines é de US $ 15 por mês através da Mediacom para seu plano Xstream Connect 100 Mbps. CenturyLink oferece um plano de 100 Mbps por um pouco mais de US$ 55 por mês. A Mediacom tem o melhor valor geral atualmente.

Qual é o plano de internet mais barato em Des Moines? Fornecedor Preço inicial Velocidade máxima de download Taxa mensal de equipamento Contrato Conexão Mediacom Xstream

Leia a crítica completa US$ 15 100 Mbps US$ 14 Nenhum metronet

Leia a crítica completa US$ 35 150 Mbps $ 15 (opcional) Nenhum Aumento da banda larga

Leia a crítica completa US$ 35 50 Mbps US$ 12 Nenhum Celular dos EUA US$ 50 100 Mbps Compra única de roteador por US$ 14 ou US$ 400 3 anos Internet doméstica 5G da Verizon

Leia a crítica completa $ 50 ($ 35 com plano telefônico qualificado) 300 Mbps Nenhum Nenhum HughesNet

Leia a crítica completa US$ 50 25 Mbps Compra única de $ 15 ou $ 450 2 anos Ligação do século

Leia a crítica completa US$ 55 100 Mbps US$ 15 Nenhum Internet doméstica T-Mobile

Leia a crítica completa $ 50 ($ 35 com plano móvel qualificado) 245 Mbps Nenhum Nenhum Mostrar mais (4 itens) Compra de fornecedores no meu endereço



Provedores de Internet mais rápidos em Des Moines

Você pode encontrar vários provedores de Internet em Des Moines que oferecem velocidades de gigabit ou mais. Isso inclui CenturyLink, Mediacom e Metronet. Dito isto, de acordo com dados da Ookla de fevereiro de 2024, o A velocidade média de download em Des Moines é pouco mais de 303 Mbps.o que colocaria a cidade entre as 15 melhores cidades dos EUA.

Você tem um número decente de internet de alta velocidade opções em Des Moines. Metronet sobe para 5 shows, enquanto CenturyLink e Mediacom sobem para 1 gig. Para ver como ele se compara a fornecedores em outras cidades, confira nosso guia com os melhores planos de internet multigig.

Quais são os planos de internet mais rápidos em Des Moines? Mostrar mais (1 artigo) Compra de fornecedores no meu endereço



Qual é a palavra final sobre provedores de Internet em Des Moines?

Você tem várias opções se quiser velocidades de 1 gigabyte ou mais. Em geral, os planos do ISP também podem ser personalizados para atender a uma ampla variedade de orçamentos. Metronet é a sua resposta se você procura velocidades simétricas de upload e download, além de algumas velocidades multi-gigabit. Mas para velocidades médias a preços iniciais decentes, a Internet a cabo da Mediacom atenderá às necessidades da maioria das residências.

Como a CNET escolheu os melhores provedores de Internet em Des Moines

Os provedores de serviços de Internet são numerosos e regionais. Ao contrário dos smartphones, laptops, roteadores ou utensílios de cozinha mais recentes, não é prático testar pessoalmente cada ISP em uma determinada cidade. Então, qual é a nossa abordagem? Começamos pesquisando informações sobre preços, disponibilidade e velocidade com base em nossos próprios dados históricos de ISP, sites de operadoras e informações de mapeamento da Comissão Federal de Comunicações em FCC.gov.

Mas a coisa não termina aí. Visitamos o site da FCC para verificar nossos dados e ter certeza de que estamos considerando todos os ISPs que atendem uma área. Também inserimos endereços locais nos sites dos provedores para encontrar opções específicas para residentes. Para avaliar o grau de satisfação dos clientes com o serviço de um ISP, analisamos fontes como o American Customer Satisfaction Index e o JD Power. Os planos e preços do ISP estão sujeitos a alterações frequentes; Todas as informações fornecidas são precisas no momento da publicação.

Depois de localizarmos essas informações, nos perguntamos três questões principais:

O provedor oferece acesso a velocidades de Internet razoavelmente rápidas?

Os clientes estão obtendo um valor decente pelo que pagam?

Os clientes estão satisfeitos com o seu serviço?

Embora a resposta a estas perguntas seja muitas vezes complexa e em camadas, os fornecedores que mais se aproximam do “sim” em todas as três são os que recomendamos.

Para explorar nosso processo com mais detalhes, visite nossa página Como testamos ISPs.

Perguntas frequentes sobre provedores de Internet em Des Moines

A Internet de fibra está disponível em Des Moines? Sim. Os residentes de Des Moines têm algumas opções de Internet de fibra. CenturyLink e Metronet cobrem áreas de Des Moines com Internet de fibra, embora CenturyLink só ofereça opções DSL em alguns locais. Metronet é relativamente novo na área, então você precisará verificar seu endereço com o ISP para ver se ele está disponível para sua casa. Mostrar mais



Quem é o provedor de Internet mais barato em Des Moines? Atualmente, a Mediacom tem o preço mais barato: US$ 15 por mês. Porém, é importante ressaltar que se trata de uma velocidade de 100 Mbps. Mostrar mais



Qual provedor de Internet em Des Moines oferece o plano mais rápido? O plano mais rápido oferecido atualmente é da Metronet, com 5 gigas de velocidade. Também é importante notar que o Google Fiber está se expandindo para Des Moines e começou a construção no outono de 2022. Os residentes de West Des Moines já possuem o Google Fiber. O serviço oferece velocidades de download de até 2 gigabytes. Mostrar mais