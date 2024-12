Melhores provedores de Internet em Oceanside, Califórnia

Qual é o melhor provedor de internet em Oceanside, Califórnia?

Se você mora em Oceanside, Califórnia, e está procurando um provedor de Internet, recomendamos Timoneiro como o melhor provedor de serviços de Internet em Oceanside. Está amplamente disponível na cidade e oferece velocidades de até 2.000 Mbps. Dito isso, Cox tem várias desvantagens, como velocidades lentas de upload, aumentos de preços após dois anos e limites de dados. Ainda assim, é a melhor opção entre vários fornecedores com defeito.

Se você conseguir, Fibra AT&T oferece as velocidades de internet mais rápidas em Oceanside. Infelizmente, atualmente só está disponível em 7% das residências da cidade. Outra alternativa ao Cox é a internet sem fio, oferecida pela T-Mobile e pela Verizon. As velocidades não são tão rápidas quanto as obtidas por cabo ou fibra, mas você pode obter bons descontos ao incluir um plano de telefone celular qualificado.

A melhor Internet em Oceanside, Califórnia

Comparação de provedores de Internet em Oceanside Fornecedor tecnologia da internet Faixa de preço mensal Faixa de velocidade Custos mensais de equipamentos. limite de dados Contrato Pontuação de revisão CNET Fibra AT&T

Fibra US$ 55 a US$ 245 300-5000 Mbps Nenhum Nenhum Nenhum 7.4 AT&T aéreo

Sem fio fixo US$ 65 75-225 Mbps Nenhum Nenhum Nenhum 6,9 Timoneiro

Arame US$ 30 a US$ 150 100-2.000 Mbps Nenhum (por 24 meses) 1,25 TB Nenhum 6.2 Ligação estrela

Satélite US$ 120 25-220 Mbps $ 299 adiantados Nenhum Nenhum 6,5 Internet doméstica T-Mobile

Sem fio fixo US$ 50 a US$ 70 (US$ 45 a US$ 55 com planos móveis) 72-245 Mbps Nenhum Nenhum Nenhum 7.4 Internet doméstica 5G da Verizon

Fonte: análise CNET de dados de fornecedores.

Como encontrar ofertas e promoções na Internet em Oceanside

As melhores ofertas da Internet e as principais promoções em Oceanside dependem dos descontos disponíveis em um determinado período. A maioria das ofertas dura pouco, mas frequentemente procuramos as ofertas mais recentes.

Provedores de Internet Oceanside, como Cox e T-Mobile Home Internet, podem oferecer preços iniciais mais baixos ou complementos de streaming por tempo limitado. Outros, entretanto, incluindo a AT&T Fiber, têm o mesmo preço padrão durante todo o ano.

Começar

Para uma lista mais extensa de promoções, confira nosso guia com as melhores ofertas online.

Os planos de Internet mais rápidos em Oceanside Fornecedor Preço inicial Velocidade máxima de download Velocidade máxima de carregamento limite de dados Tipo de conexão AT&TInternet 5000

US$ 245 5.000Mbps 5.000Mbps Nenhum Fibra AT&T Internet 2000

US$ 145 2.000 Mbps 2.000 Mbps Nenhum Fibra Cox vai além rápido

US$ 150 2.000 Mbps 100 Mbps 1,25 TB Arame AT&T Internet 1000

US$ 80 1.000Mbps 1.000Mbps Nenhum Fibra Cox vai super rápido

O que é uma boa velocidade de Internet?

A maioria dos planos de conexão à Internet agora pode lidar com tarefas básicas de produtividade e comunicação. Se estiver procurando um plano de Internet que suporte videoconferência, streaming de vídeo ou jogos, você terá uma experiência melhor com uma conexão mais forte. Abaixo está uma visão geral das velocidades mínimas de download recomendadas para vários aplicativos. de acordo com a FCC. Observe que estas são apenas diretrizes e que a velocidade, o serviço e o desempenho da Internet variam de acordo com o tipo de conexão, provedor e endereço.

Para obter mais informações, consulte nosso guia sobre quanta velocidade de Internet você realmente precisa.

0 a 5 Mbps permite lidar com o básico: navegar na Internet, enviar e receber e-mails e transmitir vídeos de baixa qualidade.

5 a 40 Mbps oferecem streaming de vídeo e videoconferência de maior qualidade.

40 a 100 Mbps devem fornecer largura de banda suficiente para atender às demandas do teletrabalho moderno, streaming de vídeo e jogos online.

100 a 500 Mbps permitem que uma ou duas pessoas se envolvam simultaneamente em atividades de alta largura de banda, como videoconferência, streaming e jogos online.

500 a 1000 Mbps permitem que três ou mais pessoas realizem atividades de alta largura de banda ao mesmo tempo.

Como a CNET escolheu os melhores provedores de Internet em Oceanside

Os provedores de serviços de Internet são numerosos e regionais. Ao contrário dos smartphones, laptops, roteadores ou utensílios de cozinha mais recentes, não é prático testar pessoalmente cada ISP em uma determinada cidade. Então, qual é a nossa abordagem? Começamos pesquisando informações sobre preços, disponibilidade e velocidade com base em nossos próprios dados históricos de ISP, sites de operadoras e informações de mapeamento da Comissão Federal de Comunicações em FCC.gov.

Mas a coisa não termina aí. Visitamos o site da FCC para verificar nossos dados e garantir que consideramos todos os ISPs que atendem uma área. Também inserimos endereços locais nos sites dos provedores para encontrar opções específicas para residentes. Analisamos fontes, incluindo o American Customer Satisfaction Index e JD Power, para avaliar o grau de satisfação dos clientes com o serviço de um ISP. Os planos e preços do ISP estão sujeitos a alterações frequentes; Todas as informações fornecidas são precisas no momento da publicação.

Depois de localizarmos essas informações, nos perguntamos três questões principais:

O provedor oferece acesso a velocidades de Internet razoavelmente rápidas? Os clientes estão obtendo um valor decente pelo que pagam? Os clientes estão satisfeitos com o seu serviço?

Embora a resposta a estas perguntas seja muitas vezes complexa e em camadas, os fornecedores que mais se aproximam do “sim” em todas as três são os que recomendamos. Ao selecionar o serviço de Internet mais barato, procuramos os planos com menor mensalidade, mas também levamos em consideração aspectos como aumento de preços, taxas de equipamentos e contratos. Escolher o serviço de Internet mais rápido é relativamente simples. Analisamos as velocidades de upload e download anunciadas e consideramos dados de velocidade reais de fontes como ookla e Relatórios da FCC. (Divulgação: Ookla é propriedade da mesma empresa-mãe da CNET, Ziff Davis.)

Para explorar nosso processo com mais detalhes, visite nossa página sobre como testamos ISPs.

Perguntas frequentes sobre provedores de Internet em Oceanside

Qual é o melhor provedor de serviços de Internet em Oceanside? Cox é o melhor provedor de serviços de Internet em Oceanside, oferecendo a cobertura mais ampla e planos mais baratos da região. As desvantagens de Cox incluem velocidades lentas de upload e aumentos acentuados de preços após dois anos.

A Internet de fibra está disponível em Oceanside? Sim, a Internet de fibra está disponível para 7% dos domicílios em Oceanside, de acordo com dados da FCC. AT&T Fiber é o único fornecedor de fibra na cidade.

Qual é o provedor de Internet mais barato em Oceanside? Cox é o provedor de internet mais barato de Oceanside. O plano ConnectAssist oferece velocidades de até 100 Mbps por US$ 30 por mês. AT&T Fiber, T-Mobile Home Internet e Verizon 5G Home Internet são outros provedores de Internet acessíveis em Oceanside, oferecendo planos que começam em torno de US $ 50 por mês e têm um valor decente.