Melhores serviços de transmissão de TV ao vivo em 2025

Em 2024, os fãs de streaming terão mais opções do que nunca, incluindo Peacock da NBC/Comcast, HBO Max da AT&T, Apple TV Plus e Disney Plus. Embora o Peacock seja um pouco diferente por ter notícias ao vivo, os outros serviços carecem de canais ao vivo tradicionais, concentrando-se em catálogos anteriores e em nova programação original, mas ainda podem consumir seu orçamento de entretenimento.

Netflix: Netflix é tão popular que se tornou um termo genérico para streaming, muito parecido com “Magic Marker” ou mesmo “Coke” no Sul. Depois, há o sempre popular “Netflix and chill”. Os planos com anúncios agora começam em US$ 7 por mês, e o serviço oferece milhares de programas de TV e filmes, incluindo séries de TV originais como Black Mirror e Stranger Things (observe que pode ser necessário atualizar para o plano de US$ 15, 50 para visualizar algum conteúdo ). . Depois, há filmes originais da Netflix, incluindo os vencedores do Oscar Roma e O Poder do Cachorro.

Prime Video: O “outro” principal serviço de streaming, incluído como parte de uma assinatura anual Prime de US$ 139 ou sozinho por US$ 9 por mês. A interface não é tão fácil de usar quanto a Netflix, mas o serviço também oferece programas não rivais, incluindo conteúdo original como The Rings of Power, The Marvelous Mrs. Maisel e The Expanse. Amazon Prime também tem a capacidade de adicionar canais premium (HBO e Showtime e mais), tornando-o um potencial balcão único.

Disney Plus: Disney, um dos maiores serviços de streaming lançados em algum tempo, reuniu uma mistura de filmes, programas de TV e conteúdo exclusivo, incluindo Loki, Andor e She-Hulk, a partir de US$ 10 por mês. Leia nossa análise do Disney Plus aqui.

Pavão: Peacock é a resposta da NBC ao Paramount Plus. Sua principal reivindicação à fama é que seu nível básico, com 7.500 horas de conteúdo, é gratuito. Peacock Premium desbloqueia mais conteúdo por US$ 8 por mês, incluindo programas exclusivos como Poker Face e Mrs. Davis, enquanto uma versão publicitária chamada Peacock Premium Plus custa US$ 14 por mês.

Paramount Plus: Paramount Plus custa US$ 8 por mês ou US$ 13 por mês para streaming sem anúncios. O serviço oferece TV ao vivo para assinantes Premiumesportes e conteúdo sob demanda da CBS, MTV, BET, Nickelodeon e Paramount Network, além de seu estúdio de cinema Paramount Pictures. A Paramount Plus também oferece originais exclusivos como Yellowjackets, 1923 e Picard.

Vudu e Movies Anywhere: Bibliotecas digitais (ou armários) que incorporam conteúdo UltraViolet legado e streaming de filmes e TV que estão disponíveis apenas para compra, como novos lançamentos.

Também vale a pena investigar serviços gratuitos suportados por anúncios, como Roku Channel, Amazon Freevee, Tubi, Pluto e Crackle, que oferecem uma riqueza de conteúdo. Leia o resumo da CNET sobre serviços de TV gratuitos aqui.