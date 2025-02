Melhores sopradores de folhas para 2025

Adoramos nossos dados, por isso, certificamos e analisamos as especificações do fabricante, juntamente com nossos próprios dados de teste. Existem dois pontos de dados principais que coletamos para sopradores de folhas: o primeiro é o nível de som.

Como contribuinte às restrições que são colocadas em ferramentas externas em todo o país, o ruído excessivo pode ser um grande desconforto. É por isso que realizamos um teste de nível de som para cada modelo, colocando -o à distância que você pode esperar encontrar esse tipo de produto que opera a partir de seu ouvido. Colocamos isso perpendicular ao medidor de nível de som e registramos os resultados. Você pode ver esses resultados no gráfico anterior, onde fica claro que o soprador Ryobi é, com muito mais silencioso de todas as unidades que tentamos. Todo o resto é encontrado em um cluster ao percorrer o soprador de folha mais forte, um título atualmente de propriedade da série 58V do Modulk Max Pro.

É aqui que entra nosso canhão de propulsão. Sim, poderíamos ter pegado algumas folhas e alguns escombros soltos e voar em torno de nossos espaços de teste, e disse: “Ei, isso vai de certa forma”, mas queríamos dar um passo adiante e ver como a saída das folhas soprá -la resultou em poder não processado.

O canhão de ar CNET para testes de soprador de folhas. Steve Conaway/CNET

Para fazer isso, construímos um canhão de ar principalmente a partir de PVC de 3 polegadas. Os confortos incluídos são uma porta de ar, para que possamos aumentar cada unidade e liberar todo o ar no canhão instantaneamente, e uma placa de restrição, para impedir que o projétil entre no núcleo do dispositivo. Há também uma base para o equilíbrio e um barril de 5 pés para lançar o projétil.

O projétil em si é um tubo de plástico redondo (semelhante aos tubos pneumáticos com bancos) que contém uma mistura de areia e, no total, pesa 210 gramas.

Expandir a imagem Aqui está Eric de nosso laboratório demonstrando o canhão de ar em ação. Cada linha de cores representa a distância média mais longa atingida por cada modelo, de todos eles, o Greenworks Pro Blaper Pro deu o peso mais distante. Todas essas pontuações altas foram alcançadas no modo turbo do soprador, exceto o soprador de folhas de caminhada, que tem apenas uma configuração. Ry Crist/Cnet

Carregamos o projétil no canyon, garantemos o bico do soprador foliar na porta de entrada, aumentamos o soprador foliar para a força total no modo selecionado, abrimos a porta do ar e Fomp. Medimos a distância em que o projétil percorre sua localização de repouso dentro do canhão até o ponto do impacto inicial no piso. Vamos prometer essa distância em várias tentativas. Pronto.

Testamos cada soprador de folha na configuração normal e turbo, observando que o soprador de folha DK2 e o DeWalt Max Flexvolt 3 oferecem apenas uma única configuração. A visualização anterior colorida mostra a distância média máxima atingida por cada marca e deixa claro que nossa seleção superior de Greenworks voou na concorrência em relação à energia aérea, quase disparando nosso peso em termos de fã de grau profissional DK2, que custa mais de US $ 1.500 . Você pode encontrar os resultados completos das duas rodadas de testes no gráfico abaixo.

Os resultados dos testes são interessantes aqui quando você começa a comparar as especificações. Veja os sopradores de Milwaukee e Craftsman, por exemplo. As especificações anunciadas para CFM e MPH são quase as mesmas: 120 e 450 para Milwaukee e números ligeiramente mais baixos que 110 e 410 para o Craftsman. Nossos dados de teste mostram que o artesão excedeu Milwaukee em mais de 12 pés no modo normal e o excede em mais de 10 pés no modo turbo.