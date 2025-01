Melhores suplementos de fibra de 2025

A equipe de especialistas da CNET analisa e avalia dezenas de novos produtos e serviços todos os meses, com base em mais de um quarto de século de experiência.

Cada multivitamínico contém nutrientes, mas também pode conter ingredientes que você prefere evitar. Sempre tome nota da dosagem de cada nutriente incluído na sua seleção de vitaminas. Algumas vitaminas têm porções de três ou mais cápsulas por dia. Outros só precisam de um comprimido por dia. As formas mais populares de vitaminas são cápsulas, comprimidos e gomas. Decida qual é o melhor para você. Certificações adicionais ajudam você a ter certeza de que a vitamina contém apenas o que está listado no rótulo dos ingredientes. Sempre considere suas condições médicas e medicamentos atuais ao escolher um multivitamínico.

A fibra desempenha um papel fundamental na manutenção da saúde geral e de um sistema digestivo saudável. Além de ajudar a digerir bem os alimentos e manter a saúde intestinal sob controle, traz benefícios à saúde como redução do colesterol, prevenção da prisão de ventre e até ajuda na perda de peso. A fibra ainda desempenha um papel na regulação dos níveis de açúcar no sangue. Contudo, apesar da sua importância, a maioria das pessoas não ingere fibra suficiente da sua dieta.

adicionando alimentos ricos em fibras como lentilhas e sementes de chia podem ajudar a incorporar algumas fibras solúveis e insolúveis em seu sistema, mas você também pode considerar tomar suplementos dietéticos para aumentar a ingestão de fibras e manter seu trato digestivo em ótimas condições. Dito isto, o número de suplementos no mercado pode tornar a escolha do suplemento certo para obter fibra suficiente.

Nossos especialistas da CNET têm anos de experiência em pesquisa de vitaminas e suplementos. Usamos esse conhecimento para identificar os melhores suplementos de fibra do mercado. Explore nossas principais opções para encontrar os melhores suplementos de fibra dietética para ajudar a aumentar sua ingestão de fibras.

Qual é o melhor suplemento de fibra?

Há uma grande variedade de suplementos de fibra, desde alimentos de origem natural (onde ocorrem naturalmente) até opções orgânicas e sem açúcar. Se você está procurando um suplemento de fibra acessível, considere o Benefiber Original. É super acessível e se dissolve facilmente em líquidos quentes e frios.

Antes de nos aprofundarmos em nossa lista dos seis melhores suplementos de fibra, há uma coisa que você precisa saber. Existem dois tipos de fibra em suplementos: fibra solúvel e insolúvel. A fibra solúvel se dissolve na água e ajuda a reduzir os níveis de açúcar no sangue e colesterol. A fibra insolúvel é o tipo que ajuda a movimentar os alimentos através do sistema digestivo. Portanto, não se trata apenas de comer mais fibras, mas também de consumir o tipo certo de alimentos ricos em fibras. Ok, agora você está pronto.

Melhores suplementos de fibra de 2025

Galeria de fotos 1/1 Benefiber Original é a dextrina do trigo, um subproduto da moagem do trigo. Assume o nosso lugar como o melhor suplemento de fibra económico graças ao seu baixo custo e versatilidade. Esse preço baixo significa que tem menos fibra por porção do que outras marcas. O Benefiber contém apenas fibras solúveis, sendo uma ótima opção para quem deseja utilizar um suplemento de fibras para controlar o açúcar no sangue. A fibra solúvel se dissolve na água e é boa tanto para diarréia quanto para prisão de ventre, enquanto a fibra insolúvel ajuda na prisão de ventre. Este suplemento de fibra não tem sabor e se dissolve facilmente em líquidos quentes e frios. Você também pode adicioná-lo aos alimentos enquanto cozinha; Não vai engrossar nem adicionar sabor. Ocultar nossa opinião de especialistas



Galeria de fotos 1/1 As gomas Vitafusion Fiber Well Fit são um dos melhores suplementos de fibra de goma que você pode comprar para crianças ou pessoas que têm dificuldade para engolir comprimidos. Essas gomas não contêm açúcar e vêm nos sabores naturais de frutas vermelhas, pêssego e morango. As opiniões dos usuários são favoráveis sobre o sabor e como essas gomas são fáceis de mastigar. Eles também elogiam a eficácia deste produto. Com cada porção, você também obtém vitaminas B essenciais, ácido fólico e biotina. Muitos suplementos de fibra não incluem outras vitaminas ou minerais. Mostre nossa opinião de especialistas



Galeria de fotos 1/1 Se você está procurando um suplemento de fibra à base de alimentos, considere Spectrum Essentials Organic Ground Chia Seeds. Essas sementes de chia moídas são uma forma de fibra alimentar integral. São um pouco menos versáteis que outros suplementos de fibra, pois têm sabor de nozes e não se dissolvem em bebidas. Então você sempre saberá que as sementes de chia estão lá, mas se você gostar do sabor, elas podem dar um aumento de fibras à sua água, smoothies ou alimentos. As sementes de chia são cheias de fibras e oferecem uma ótima maneira de ajudar na digestão. Como benefício adicional, as sementes de chia também contêm ácidos graxos ômega-3, que possuem tem sido associada à diminuição do risco de ataques cardíacos qualquer golpes. Mostre nossa opinião de especialistas



Galeria de fotos 1/1 Metamucil Sugar Free Fiber Powder é um suplemento de fibra quatro em um em pó de casca de psyllium natural que se destina a apoiar a saúde digestiva, controlar o apetite e reduzir os níveis de colesterol e açúcar. Uma revisão da pesquisa. apoia as reivindicações Essa casca de psyllium tem benefícios cardiovasculares, de colesterol e de açúcar no sangue. Você pode escolher entre pós sem sabor, frutas vermelhas ou laranja. Observe que as revisões sugerem que o sabor forte de laranja Pode ser polarizador: ou você gosta ou não. Outros usuários afirmam que o Metamucil é suave e mais fácil de beber do que outras marcas, permitindo que seja adicionado à água, suco ou smoothies sem problemas. Mostre nossa opinião de especialistas



Galeria de fotos 1/1 Se você está procurando um suplemento de fibra acessível que inclua fibras solúveis e insolúveis, considere Psyllium Husk Powder da NOW Supplements. É um bom complemento à sua dieta se você sofre de prisão de ventre. Você pode assá-lo como alimento ou adicioná-lo ao seu smoothie diário. Este suplemento de fibra tem a maior concentração de fibra da lista, com sete gramas de fibra alimentar, um grama de fibra insolúvel e seis gramas de fibra solúvel. Você também recebe 8% do valor diário recomendado de ferro durante o dia. Mostre nossa opinião de especialistas



Galeria de fotos 1/1 O suplemento de fibra orgânica Garden of Life não contém açúcares adicionados. É feito com cinco ingredientes naturais, incluindo fibra de acácia, casca de laranja orgânica, baobá orgânico, casca de maçã e sementes de cranberry. Cada porção fornece 5 gramas de fibra prebiótica. Você pode escolher entre pó cítrico ou sem sabor. Caso queira misturar o pó com bebidas ou alimentos, recomendamos a versão sem sabor. Este suplemento de fibra inclui fibras solúveis e insolúveis, o que o torna um dos melhores suplementos de fibra para a constipação. Garden of Life é uma empresa B certificada. Isso significa que todos os seus produtos fabricados atendem aos padrões sociais e ambientais. Mostre nossa opinião de especialistas



Ao escolher os melhores suplementos de fibra para esta lista, consideramos o preço, o tipo de suplemento de fibra e os ingredientes. Além disso, como a indústria de suplementos não é bem regulamentada pela FDA, contamos com certificações adicionais que atestam a qualidade e pureza dos produtos. Não testamos esses suplementos de fibra internamente. Mostrar mais



Existem muitos suplementos de fibra no mercado e todos variam em preço, tipo e forma. Ao iniciar sua pesquisa, lembre-se destes fatores-chave: Tipo de fibra: Existem dois tipos de fibra: solúvel e insolúvel. A fibra solúvel beneficia o colesterol e o açúcar no sangue. Em comparação, a fibra insolúvel é o que ajuda na constipação e na digestão regular.

: Alguns suplementos de fibra podem incluir adoçantes ou glúten adicionais, enquanto outros podem incluir outras vitaminas e minerais. Tenha sempre em mente suas preferências e limitações alimentares. Forma: Os suplementos de fibra vêm em várias formas, sendo as mais comuns as formas em pó ou goma. Fontes de fibra alimentar integral, como sementes de chia, também estão disponíveis. Observe que as sementes de chia não se dissolvem como um pó e também são saborosas. Mostrar mais