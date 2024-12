Melhores telefones abaixo de US$ 300 em 2024

Reconheço que estou trapaceando ao incluir este telefone na lista, mas o Pixel 6A do Google teve um grande desconto para US $ 320 recentemente e é uma recomendação fácil quando incluído em uma variedade de telefones econômicos.

Com preço normal de US$ 349, o Pixel 6A ganhou nosso prêmio Escolha do Editor no ano passado. Em sua análise, Lisa Eadicicco da CNET elogiou o telefone por sua excelente câmera, recursos exclusivos do Pixel como Magic Eraser, design colorido e por estar entre os primeiros a receber novas atualizações do Android.

Embora o Google tenha lançado o Pixel 7A de US$ 499, o Pixel 6A ainda recebe mais dois anos de atualizações de software e mais quatro anos de atualizações de segurança. Isso significa que você ainda terá novos recursos do Android e suporte do Google, e o cronograma restante é ainda maior do que o que você verá nos novos telefones 2023 que custam entre US$ 200 e US$ 300.