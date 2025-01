Melhores tênis de corrida para mulheres em 2025

Escolher tênis de corrida é uma experiência diferente de comprar outros tipos de calçados. Por um lado, cada pessoa tem preferências de estilo e necessidades de carreira diferentes. Algumas marcas de calçados são conhecidas por fabricar calçados para tipos específicos de corrida (trilha, velocidade, diária), e você pode notar que algumas se comercializam como calçados minimalistas, maximalistas ou intermediários. Os tênis de corrida, assim como os tênis de caminhada, também podem ser versáteis o suficiente para serem usados ​​em diversas atividades. A única diferença é que os tênis de corrida são projetados para suportar a natureza rigorosa da corrida, mas podem funcionar bem como tênis de caminhada, pois precisam de suporte semelhante.

Paul Nasri, que tem doutorado em fisioterapia e trabalha em O plano de jogo da fisioterapia em Nova York, diz que o mais importante a ter em mente é o tipo de corrida que você está tentando fazer e as distâncias que deseja correr. “Por exemplo, se você estiver fazendo um trabalho rápido, esse calçado deve ser mais leve e um pouco mais minimalista, enquanto se você estiver fazendo uma corrida longa, deve ser mais favorável e um pouco mais maximalista”, explicou. Por outro lado, se você se concentra mais no trabalho de ritmo ou em corridas curtas e fáceis, pode escolher um tipo de calçado de suporte médio.

Também é importante saber com que frequência você usará tênis de corrida, porque alguém que corre apenas alguns quilômetros por semana não precisa das mesmas qualidades de alguém que treina para uma maratona. “Não importa o caso, você deve sempre alternar entre dois calçados ao fazer sua corrida normal durante a semana”, aconselhou Nasri.

Duas qualidades principais a serem procuradas em um tênis de corrida são um calcanhar de suporte e espaço na região do antepé. “Você tem que ter certeza de que o calcanhar fornece suporte e que o calcanhar não se move muito, mas também tem que ter certeza de que o sapato entra na região do antepé, onde os dedos normalmente se estenderiam”, disse Nasri. “Muitos calçados agora possuem placas de carbono e isso pode facilitar a corrida, já que essa placa fornece uma mola ao empurrar, diminuindo a quantidade de energia necessária para impulsioná-lo para frente.”

A melhor maneira de encontrar o estilo certo é visitar uma loja de calçados de corrida e experimentar um calçado. Então você terá que fazer um período experimental de caminhada e corrida com os sapatos para ver se eles são melhores para você. Nasri disse: “Certifique-se de que a biqueira seja larga o suficiente para o seu pé; se você vir marcas vermelhas na lateral do dedão ou do dedão do pé, o sapato está muito apertado.”

Nasri aconselha também observar a altura dos dedos dos pés, porque se a parte superior dos dedos ficar vermelha ou rosa depois de correr, isso significa que o dedo do pé está muito baixo e você está enfrentando muita fricção. “Deve haver um espaço da largura do polegar na frente do dedão do pé, porque isso garantirá que a frente dos dedos não pressione a frente do sapato, especialmente ao correr em declives”, acrescentou.

Conhecendo seu estilo de corrida

Outra coisa a considerar ao calçar um novo tênis de corrida é se ele funciona a favor ou contra a sua marcha. Uma medida que faz uma grande diferença é a queda do calcanhar aos dedos do pé, que é a medida (em milímetros) da diferença de altura entre a parte de trás e a frente do sapato. Os sapatos podem ter queda zero (sapato raso), queda baixa (queda do calcanhar de 1 a 4 mm), queda média (queda de 5 a 9 mm) ou queda alta (9 a 10 mm ou mais). .

A queda do calcanhar aos dedos do pé que você escolher dependerá se você planeja mirar em distâncias curtas, médias ou longas. Você também deve levar em consideração seu padrão natural de rebatidas. Nasri desaconselha o uso de calçados minimalistas ou de queda zero para corridas de média e longa distância, pois eles podem alterar significativamente seu padrão natural de golpes.

Se você é um defensor natural do calcanhar, vai querer um calçado que tenha mais amortecimento no calcanhar, que Nasri diz que geralmente tem uma queda maior do calcanhar aos dedos do pé. Os atacantes naturais do meio do pé podem usar sapatos de salto baixo a médio, se preferirem. Os atacantes podem querer uma queda mais baixa do calcanhar aos dedos dos pés, mas são o raro grupo que pode escolher qualquer sapato que seja confortável para eles.

“Eu não recomendo mudar seu padrão natural de passos por conta própria, pois isso altera a distribuição da força por todo o corpo e pode levar a lesões por uso excessivo”, alertou Nasri. Em vez disso, ele recomenda trabalhar com um treinador de corrida ou fisioterapeuta qualificado ou treinador de força e condicionamento se você quiser se concentrar na mudança da mecânica da passada. A boa notícia é que você não precisa mudar sua forma de corrida, pois não há tempo suficiente evidência de que seu tipo de pé aumenta o risco de lesões.

Pés supinados versus pés pronados

Você pode estar mais sujeito a certas condições dependendo do tipo de pé: supinado ou pronado. Pés supinados tendem a colocar mais peso na parte externa do pé, enquanto pessoas com pés pronados colocam mais peso na parte interna do arco do pé. Você precisa de supinação e pronação ao correr; O problema é quando seus pés ficam pronados ou supinados demais, porque isso pode torná-lo mais propenso a lesões nos membros inferiores.

“Pessoas com pés excessivamente supinados e pronados podem correr maior risco de fasciopatia plantar”, disse Nasri. Corredores com supinação excessiva têm maior probabilidade de sofrer fraturas por estresse no pé (ou rachaduras nos ossos), enquanto aqueles com pronação excessiva têm maior probabilidade de sofrer tendinopatia tibial posterior ou dor na parte interna do tornozelo devido ao uso excessivo.

“A única vez que me preocupo com isso como fisioterapeuta é quando há uma assimetria clara entre o pé esquerdo e o direito, e o lado em questão tem patologia”, disse Nasri. Em geral, ele sugere selecionar um calçado que seja confortável e de suporte, sem focar muito em termos de marketing como calçados de “estabilidade”, “controle de movimento” e “pronação excessiva”.