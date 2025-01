Melhores vitaminas para o crescimento do cabelo em 2025

Se você está enfrentando dificuldades com seu cabelo, desde o enfraquecimento até os danos causados ​​pelo clareamento e modelagem, seu objetivo pode ser priorizar o crescimento do cabelo para obter mechas mais longas e saudáveis. Felizmente, existem suplementos que podem ajudá-lo a conseguir isso. Para encontrar as melhores vitaminas para o crescimento do cabelo, analisamos a qualidade, as quantidades de vitaminas e minerais, as restrições alimentares, as verificações de terceiros, as avaliações dos clientes, o preço e muito mais para restringir a lista.

No entanto, você nunca deve fazer mudanças drásticas em sua dieta ou rotina de saúde sem consultar seu médico. Se você está preocupado com a queda de cabelo, procure-os para obter um diagnóstico e aconselhamento personalizado.

Quais são as melhores vitaminas para o crescimento do cabelo?

As muitas vitaminas e minerais que podem ajudar a manter o cabelo e o crescimento saudáveis ​​já são encontrados em sua dieta. Estudos descobriram que as seguintes vitaminas contribuíram para promover o crescimento do cabelo. Estes incluem mas não estão limitados a:

vitamina A

Vitamina B7

vitamina c

vitamina D

vitamina e

Zinco

Melhores vitaminas para crescimento capilar de 2025

Biotina Também conhecida como vitamina B7, é uma vitamina solúvel em água que promove o crescimento saudável do cabelo, pele e unhas. É especialmente útil para quebrar alimentos como proteínas e carboidratos, aumentando a energia. O suplemento de biotina Nature Made contém 1000 mcg de biotina. As cápsulas moles não contêm glúten e não contêm corantes ou corantes artificiais. Cada frasco contém 120 cápsulas softgel, o que equivale a um suprimento para 120 dias. Tome um por dia para manter a pele e o cabelo saudáveis. Há uma nota na lateral do frasco que diz que a biotina pode interferir em alguns testes de laboratório. Consulte sempre um médico antes de realizar testes laboratoriais com este suplemento.



As gomas com sabor Olly Undeniable Beauty contêm vitamina C, vitamina E, biotina e queratina. vitamina c desempenha um papel fundamental na produção de colágeno e vitamina E Ajuda a proteger e curar a pele. Meio-fio uma proteína que já existe no nosso cabelo, pele e unhas, é importante para manter o cabelo saudável. Cada porção de gomas Olly representa 17% do seu valor diário de vitamina C, 50% do seu valor diário de vitamina E e 8,333% do seu valor diário de biotina. Deve-se observar que não existe uma quantidade diária recomendada de ingestão de queratina. Se você não gosta do sabor da toranja, experimente isto. delícia açucarada de morango em vez disso, do Nature's Bounty.



Hum Red Carpet é um suplemento vegano que contém vitamina E, óleo (semente) de groselha preta, ácido gama-linolênico e ácido alfa-linolênico. óleo de groselha preta É um antioxidante que estimula o sistema imunológico e ajuda a prevenir rugas e outros sinais de envelhecimento. ABL e para o Ambos encontrados no óleo de groselha preta são ácidos graxos ômega que auxiliam no desenvolvimento e crescimento humano. Cada porção contém 66% da dose diária recomendada de vitamina E. Não existe um valor diário definido para os demais ingredientes, mas há 1.000 mg de óleo de groselha preta, 150 mg de GLA e 120 mg de ALA.



O Multivitamínico Nature's Bounty Hair, Skin & Nails é um suplemento de cápsula mole contendo vitaminas A, B6, B12, C, D, E, Tiamina, Riboflavina, Folato, Biotina, Ácido Pantotênico, Ferro, Zinco, Selênio, Manganês, óleo de argan, para- ácido aminobenzóico, bitartarato de colina, ácido alfa lipóico, equisetum arvense, colágeno hidrolisado e ácido hialurônico. Vitaminas AC e E apoiam pele, cabelos e unhas saudáveis, enquanto ácido hialurônico combate o envelhecimento da pele, como rugas. As vitaminas e minerais incluídos neste multivitamínico Nature's Bounty variam de 17% (ferro) a 16,667% (biotina) do seu valor diário recomendado.



Nutrafol é uma marca relativamente nova de vitaminas para cabelo baseada em assinatura. A Nutrafol oferece vitaminas para cabelos femininos, pós-parto feminino, equilíbrio feminino e masculino. Cada frasco de Nutrafol Men contém vitaminas A, C, D, biotina, iodo, zinco e selênio. Além disso, há 1.720 mg de Nutrafol Synergen Complex e 575 mg de Nutrafol Blend. O Complexo Synergen para homens inclui ácido hialurônico, extrato de palma, colágeno e extrato de frutas. Nutrafol Blend inclui extrato de raiz e fruta.



Cada frasco de Nutrafol contém vitaminas A, C, D, biotina, iodo, zinco e selênio. Além disso, há 1.680 mg de Nutrafol Synergen Complex e 530 mg de Nutrafol Blend. As vitaminas femininas contêm mais vitamina C do que as masculinas, mas menos Complexo Synergen e Mistura Nutrafol. O Complexo Synergen para mulheres contém mais colágeno do que os homens, bem como mais queratina na Mistura Nutrafol.



Lembre-se desses fatores ao procurar vitaminas para o crescimento saudável do cabelo. Recomendações diárias de vitaminas.

Lembre-se desses fatores ao procurar vitaminas para o crescimento saudável do cabelo. Recomendações diárias de vitaminas.

Se você não estiver atendendo às recomendações diárias de vitaminas essenciais, é provável que seu cabelo possa se beneficiar com suplementos vitamínicos. Se você sabe que tem deficiência de vitamina A ou vitamina C, por exemplo, procure um suplemento capilar que o ajude a suprir esse déficit nutricional. Lembre-se de que a queda de cabelo pode ser causada por uma condição médica subjacente. Sempre entre em contato com seu médico se tiver dúvidas antes de iniciar qualquer suplemento vitamínico. Restrições alimentares Se você é vegano, não tem laticínios ou glúten, certas vitaminas são feitas para você. As garrafas indicarão no rótulo se foram feitas sem glúten, laticínios ou produtos de origem animal. Verificações O FDA não regulamenta suplementos dietéticos, mas algumas verificações ajudam a garantir que o produto que você está comprando é seguro para uso. Essas verificações incluem:



Os suplementos vitamínicos desta lista foram selecionados com base no preço, acessibilidade, qualidade e quantidades de vitaminas e minerais. Também levamos em consideração verificações de terceiros, dosagens e avaliações de clientes. As vitaminas desta lista são as melhores das melhores que existem no momento.