Membros da Best Buy podem obter $ 51 de desconto no Xbox Series X agora mesmo

Se um console de jogos Xbox estava na sua lista de desejos este ano, mas o Papai Noel tinha outros planos, você está com sorte. Raramente vemos descontos significativos em qualquer console de jogos Xbox da Microsoft, mas agora a Best Buy está atraindo membros com um acordo no Console de jogos Xbox Series X de 1 TB por US$ 399 para membros da Best Buy Total. Isso representa um desconto de $ 51 para membros do Best Buy Total. Além disso, a Best Buy tem um programa de troca que tem potencial para economizar ainda mais.

Por US$ 399, você obterá o console totalmente digital Xbox Series X de 1 TB da Microsoft. Isso significa que todos os jogos são transmitidos ou baixados para o seu disco rígido na loja Microsoft Game Pass, portanto, não há necessidade de comprar nenhum disco. Com 1 TB de armazenamento e jogos com streaming na nuvem, você poderá jogar horas e horas com este console de jogos rápido e poderoso.

Observe que esta oferta se aplica apenas ao modelo Robot White. Inclui o controlador sem fio, mas você pode querer adicionar outro para jogar jogos para duas pessoas. Esta oferta se estende apenas àqueles que são membros do Best Buy Total.

O programa de troca da Best Buy oferece alguns créditos se você tiver um dispositivo semelhante para trocar, incluindo consoles portáteis e de jogos da Sony, Microsoft, Nintendo, Asus e Lenovo. O valor que você receberá dependerá do que você está trocando.

Por que este acordo é importante?

Este rápido console de jogo totalmente digital não é colocado à venda com frequência, então qualquer desconto é considerado um bom negócio. Economizar $ 51 reduz para pouco menos de $ 400, tornando-o um pouco mais fácil para a carteira. Este não é o melhor preço que vimos, mas as ofertas do Xbox geralmente acontecem apenas em grandes eventos de compras, como a Black Friday ou as vendas anti-Prime Day da Best Buy no verão. Qualquer tipo de desconto pós-feriado neste console de jogo é incomum.