Meta abandona programa de verificação de fatos e quer que você contribua com notas da comunidade

o objetivo é feche seu programa de verificação de dados de terceiros no Instagram e no Facebook, disse a empresa na terça-feira, e, em vez disso, contará com Community Notes, um sistema de moderação controlado pelo usuário semelhante ao usado por X. Também está removendo restrições sobre tópicos como gênero e imigração.

“É hora de voltar às nossas raízes em torno da liberdade de expressão no Facebook e no Instagram.” Zuckerberg disse em um vídeoreferenciando seu discurso de 2019 na Universidade de Georgetown, no qual defendeu a liberdade de expressão.

Há cerca de uma década, ainda durante a primeira administração Trump, a Meta implementou sistemas complexos de moderação de conteúdo em resposta a pressões sociais e políticas. Zuckerberg disse no vídeo que nem sempre funcionou da maneira que ele queria: “O problema com sistemas complexos é que eles cometem erros. Mesmo que censurem acidentalmente apenas 1% das postagens, isso representa milhões de pessoas. ponto onde há muitos erros.” e muita censura.”

Citando as eleições de 2024 nos EUA, nas quais Donald Trump foi eleito para um segundo mandato como presidente, como um “ponto de viragem cultural”, Zuckerberg disse que a empresa dará prioridade ao discurso, simplificando políticas, reduzindo erros e restaurando a liberdade de expressão.

Estas mudanças ocorrem duas semanas antes da tomada de posse de Trump e enquanto a Meta enfrenta críticas contínuas sobre a forma como lida com a desinformação, acusações de preconceito político e o impacto social mais amplo das suas plataformas.

Um dos maiores desafios para as empresas de redes sociais ao longo da última década tem sido tomar decisões sobre que conteúdos são permitidos nas suas plataformas e quais devem ser removidos, incluindo desinformação política e médica e discurso de ódio. Os críticos há muito acusam que o que as redes sociais, especialmente o Facebook, o Twitter (agora X) e o YouTube, têm feito é censurar o discurso.

Apresentando notas da comunidade

Nos EUA, a Meta implementará agora Community Notes, onde os usuários escrevem e avaliam notas para fornecer contexto para postagens potencialmente enganosas. Kaplan destacou as salvaguardas do sistema, observando que este requer o acordo de pessoas com perspectivas diversas para ajudar a prevenir preconceitos. Os usuários podem se registrar como colaboradores a partir de hoje.

A Meta também planeja ajustar a forma como aplica as políticas para reduzir erros de censura. Violações graves, como o terrorismo e a exploração infantil, continuarão a depender da automatização, mas questões menos graves exigirão relatórios humanos antes de serem tomadas medidas.

Em uma postagem no blog, Joel Kaplan, diretor de assuntos globais da Meta, fez eco a Zuckerberg e enfatizou uma “abordagem mais personalizada ao conteúdo político” que permite aos usuários controlar o quanto veem.

“As metaplataformas são projetadas para serem locais onde as pessoas possam se expressar livremente”, escreveu ele. “Isso pode ser complicado… Mas isso é liberdade de expressão.”

Além disso, o Meta personalizará a forma como os usuários veem o conteúdo político e cívico, revertendo o declínio desses tipos de postagens em 2021. Kaplan chamou essa abordagem de “forte”. O conteúdo das páginas e das pessoas seguidas agora será classificado como qualquer outra postagem, com base em curtidas e visualizações.

Kaplan disse que o programa de verificação de factos, lançado em 2016 para combater a desinformação, evoluiu para uma ferramenta que por vezes sufocava o debate político legítimo.

“Com o tempo, acabamos com muito conteúdo verificado que as pessoas entenderiam como discurso e debate político legítimo”, escreveu ele. “Nosso sistema teve então consequências reais na forma de rótulos intrusivos e distribuição reduzida. Um programa destinado a informar muitas vezes tornou-se uma ferramenta de censura.”

Zuckerberg disse que levará tempo para acertar a nova abordagem e que ainda há muito material ilegal para descobrir a melhor forma de removê-lo. “Estes são sistemas complexos; nunca serão perfeitos”, disse ele.