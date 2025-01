Meta AI está recebendo um novo recurso de memória e recomendações personalizadas

A Meta AI está recebendo algumas novas atualizações na empresa anunciadas na segunda -feira. O Meta deseja ser o Chatbot de Inteligência Artificial (AI) para oferecer aos usuários de experiência mais personalizada e dois novos recursos poderão aprender mais sobre os usuários. O primeiro recurso de memória que permite ao ChatBot lembrar alguns dados compartilhados pelo usuário em cada recurso de chat e segundo para recomendação pessoal e permitir que a meta ai inspecione as mídias sociais do usuário e sugerisse as informações relevantes.

Na redação depoisA gigante da mídia social relatou duas novas maneiras de tornar a meta AI mais personalizada para os usuários. A empresa é chamada de experimento com um novo recurso de memória que permite ao chatbot lembrar certas informações sobre o usuário.

A meta meta ai não é apenas salva em cada bate -papo. Os usuários podem dizer especificamente à IA para se lembrar de um indivíduo em particular ou não se lembrar automaticamente de certas informações por palavras. Por exemplo, se um usuário pedir ao chatbot para sugerir idéias de jantar e sugerir uma omelete, o usuário pode dizer o objetivo da IA ​​e o momento e lembrar disso. Nas futuras entrevistas, e a IA sugerirá agora idéias de almoço vegetarianas.

Meta meta ai

Crédito da foto: meta ai

A Meta não compartilha que tipo de informação pode ser salva na IA, se incluirá informações confidenciais aos detalhes financeiros e médicos. No entanto, os usuários serão notificados com tanta frequência, pois um chatbot salva uma nova informação e não tem permissão para excluir a memória manualmente.

A Meta Meta AI está rolando para o Facebook, Mensagem e WhatsApp para iOS e Android nos EUA e no Canadá.

De acordo com um recurso, permite que o Chatbot colete informações sobre o usuário gerar recomendações personalizadas. A gigante das mídias sociais ilustrou que uma indicação será tomada pelos perfis de usuário no Facebook e Instagram, bem como atividades no aplicativo para assistir ao motorista, adora e comentando o post e muito mais.

Explicando como trabalhar, depois disso, se o usuário pedir sugestões de ação divertida com uma família no fim de semana, a meta ai para encontrar o local da família do usuário no Facebook, como nas visões recentes dos bobinas de estar no Atividades Usuário para se interessar em informações de atividades do recurso de memória para recomendar o show musical. Esse recurso estará disponível no Facebook, Mensagem e Instagram em nós e no Canadá.

Pintura na sociedade ou endereço se os usuários serão uma decisão em um estado de situações situadas se você compartilhar essas informações e meta -IA.