As meta plataformas iniciarão os anúncios de lançamento de testes em seus threads de plataforma de mídia social com algumas marcas nos EUA e no Japão, você vem ao aplicativo atinge mais de 300 milhões de usuários ativos mensais.

Durante os testes da manhã, a partir de sexta -feira, os anúncios de imagem aparecerão no feed de threads, colocados entre postagens de conteúdo em uma pequena porcentagem de usuários, disse Meta no blog.

O gigante da mídia social disse que monitorará o teste de perto antes de escalá -lo amplamente, acrescentando que os negócios podem estender sua meta existente a campanhas como threads.

A Meta também começará a inventariar o filtro de anúncios nos threads que ativados pela IA, permite que os anunciantes controlem o nível de sensibilidade do conteúdo orgânico de seus anúncios.

“Nos fios dos fios dos anúncios apenas algumas semanas após o conteúdo da meta das sobrancelhas. Analista principal em eMarketer.

O Meta no início deste mês descartou o programa nos EUA para verificar no Facebook, Instagram e tópicos, três plataformas de mídia do World Maximus com mais de 3 bilhões de usuários em todo o mundo.

O Thread foi lançado em julho de 2023 para um acancho para 10, uma vez que o Twitter, em uma tentativa de conquistar os usuários da situação de Micro-Blon por sua aquisição de escuridão, um bilionário Heon Musk.

A Meta não esperará que os threads sejam “um motorista significativo de 2025 pedágios” CFO Susan 51, cuja declaração está na chamada dos pós -renos em outubro.

A empresa planeja gastar até US $ 65 bilhões este ano para expandir sua infraestrutura de IA, disse o CEO Mark Zuckerberg na sexta -feira, com o objetivo de reforçar a posição da empresa contra os rivais Openai e o Google na corrida para dominar a tecnologia.

