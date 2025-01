Meta supostamente desenvolvendo óculos inteligentes Oakley para atletas

A Meta está se preparando para lançar um par de óculos inteligentes Oakley ainda este ano. De acordo com um novo Relatório BloombergA Meta planeja expandir sua linha de óculos alimentados por IA além de sua parceria atual com a Ray-Ban. A reportagem afirma que os novos óculos serão baseados no modelo Sphaera da Oakley, projetado para atletas como corredores e ciclistas, e contariam com uma câmera colocada mais próxima do centro da armação para melhor captura.

Um representante da Meta não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

A Oakley faz parte da Luxottica, que também possui um portfólio de marcas de óculos de moda de alta qualidade, incluindo Ray-Ban, sugerindo que a Meta poderia expandir ainda mais sua oferta de óculos inteligentes para outras marcas no futuro.

Esses esforços visam fortalecer a posição da Meta na IA, bem como na realidade virtual e aumentada, onde a empresa investiu pesadamente durante anos, apesar da lenta adoção pelos consumidores.

Assim como a coleção de óculos inteligentes Ray-Ban da Meta, espera-se que a versão Oakley ofereça recursos semelhantes, incluindo ferramentas de inteligência artificial e a capacidade de tirar fotos e vídeos e interagir usando comandos de voz. Porém, este modelo não incluirá tela, segundo o relatório.

Ao mesmo tempo, a Meta está desenvolvendo um par de óculos inteligentes mais avançados, de codinome “Hypernova”, que contará com uma tela integrada para exibir notificações de seu assistente inteligente. Este modelo, que deverá ser lançado ainda este ano, também pode incluir controles de têmpora na armação e pode ser enviado com uma pulseira que permite controles adicionais.

O relatório também afirma que a Meta está considerando lançar novos dispositivos vestíveis, incluindo relógios e fones de ouvido com câmeras integradas que analisam o ambiente em tempo real.

Ambos os produtos fariam parte de um esforço mais amplo para integrar a IA mais profundamente nos dispositivos de consumo e competir melhor com o Apple Watch e os AirPods. A Bloomberg também relata que a Apple explorou a adição de câmeras aos seus próprios fones de ouvido.