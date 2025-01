Meta suspendeu contas de fornecedores de pílulas abortivas e removeu postagens

Algumas empresas que vendem pílulas abortivas online tiveram suas contas suspensas na plataforma de mídia social Instagram da Meta e suas postagens no Instagram e no Facebook da Meta foram excluídas.

De acordo com A Meta do New York Times disse que empresas como Aid Access, Just the Pill, Women Help Women e Hey Jane faziam parte do que Meta chamou de “moderação excessiva”, que incluía a suspensão de contas e a ocultação, exclusão ou bloqueio de postagens.

Meta disse ao Times que restabeleceu algumas contas esta semana. Um fornecedor de pílulas abortivas disse que suas contas foram atingidas desde novembro, informou o Times. Os vendedores também disseram ao jornal que a moderação excessiva que afeta suas contas e postagens aumentou nas últimas duas semanas.

Meta disse ao Times que o problema tinha a ver com suas políticas sobre conteúdo de fornecedores de drogas. Quando questionado pela CNET, a porta-voz da Meta, Erin Logan, reiterou isso.

“Proibimos a venda de medicamentos nas nossas plataformas sem a devida certificação e as nossas políticas nesta área não mudaram”, afirmou. “Esses grupos estão enfrentando uma variedade de problemas, alguns devido à aplicação correta, bem como ao excesso de aplicação. Mas temos deixado bem claro nas últimas semanas que queremos permitir mais expressão e reduzir erros na aplicação, e estamos empenhados em fazer isso. que.”

Meta também disse que a confusão nas postagens foi um problema técnico relacionado ao conteúdo postado do Facebook no Instagram, e que as postagens sinalizadas estão sendo restauradas. Algumas postagens, disse a empresa, não violavam as políticas do Facebook.

O manejo incorreto de contas e postagens pela Meta ocorre quando a empresa mudou sua estratégia e eliminou a verificação de fatos no Facebook em favor das notas da comunidade. também é mais perto alinhado com o novo presidente Donald Trump. Mas Meta diz que a moderação de contas pertencentes a fornecedores de pílulas abortivas não está relacionada a mudanças na política de discurso do Facebook ou a outras mudanças no Meta.

Enquanto isso, Trump criticou as empresas de mídia social e emitiu na terça-feira uma ordem executiva visando o que chamou de censura governamental às plataformas sociais. O presidente e outros da direita acusaram a administração Biden de suprimir o discurso nessas plataformas. Em junho, porém, o A Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu a favor da administração Biden num caso que alegava que esta tinha ultrapassado os seus limites nos contactos com empresas de redes sociais. Como observado De acordo com a NPR, a juíza Amy Coney Barrett disse em sua opinião para a maioria do tribunal que as partes que processam o governo não ofereceram nenhuma evidência para apoiar suas alegações de que o governo pressionou as empresas de mídia social a restringir seu discurso.

A Aid Access, um dos fornecedores de pílulas abortivas afetados e, observou o Times, um dos maiores fornecedores de pílulas abortivas nos EUA, tem mais de 53.000 seguidores no Instagram e mais de 5.000 no Facebook. em um Instagram correspondênciaA empresa disse: “Sabemos que algumas de nossas postagens ainda estão desfocadas ou faltando e estamos trabalhando muito para consertar isso”.