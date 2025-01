Meu aviso para a Apple no iPhone Flip: não arruine isso

O iPhone dobrável da Apple está flutuando pela fábrica de rumores há anos. Esperamos tentativamente que ele o lançasse durante o evento do iPhone em 16 de setembro, mas ele nos decepcionou. No entanto, os rumores persistem e a Apple provavelmente entrará no jogo de telefone dobrável em algum momento. Tendo testado, revisado e fotografado, quase todos os telefones dobráveis ​​disponíveis desde que a Samsung lançou sua primeira dobragem Z de 2019, tenho algumas idéias e palavras de precaução, para a Apple quando se aproxima da revisão potencial de um flip para iPhone.

Eu escrevi antes por que os telefones dobráveis ​​me decepcionaram e como a Apple poderia ser a empresa para impulsionar a categoria. Porque dobrar realmente precisa de um impulso. Vimos novos dobramentos da Samsung, Google, Motorola, OnePlus e Xiaomi, mas nenhum deles conseguiu me excitar especialmente. Todos os novos lançamentos dessas empresas eram apenas iterações do que já tinham.

O dobramento é decente na superfície, mas além da novidade da tela de flexão, eles não oferecem nada verdadeiramente único. Quanto mais empresas Android ingressarem na briga dobrável, mais preocupado eu me tornei com o fato de a Apple encontrar o mesmo problema, com o iPhone flip como uma novidade genérica e redundante.

Um iPhone dobrável deve ser mais do que um iPhone normal com uma tela que pode ser dobrada.

É isso que a Apple precisa fazer.

Infelizmente, os dispositivos Android dobráveis ​​que vimos até agora, incluindo o novo Samsung Galaxy Z Fold 6 e Z Flip 6, são essencialmente apenas telefones Android regulares com telas flexíveis. O hardware é impressionante, é claro, mas uma vez que você supera a novidade de um telefone que se dobra pela metade, torna -se como qualquer outro telefone. Exceto um pelo qual você pagou muito dinheiro.

O problema é que, embora o hardware dobrável funcione bem, o software é basicamente o mesmo que você encontraria nas versões que não dobraram os telefones. Existem poucos ajustes para as maiores telas do software Android Core e a maioria dos aplicativos de terceiros realmente não aproveita o formato. Como resultado, ainda estou esperando por esse momento “oh uau”, que me faz ver o verdadeiro valor de um telefone dobrável.

O hardware Z Fold 6 da Samsung Certamente evoluiu desde a primeira dobra Z, mas o software ainda é bastante decepcionante. Andrew Lanxon/CNET

Eu esperava que o Google, como fabricante do Android, desenvolvesse mais características de software que fariam uso completo do formato dobrável com sua linha de pixels. Gosto do mais recente Pixel 9 Pro Dob e acho que é provavelmente um dos melhores dobramentos. Mas não há dúvida de que ainda parece mais um exercício para manter o ritmo da competição do que uma tentativa genuína de inovar.

Com a sorte, os profundos relacionamentos dos desenvolvedores da Apple jogarão diretamente em suas mãos aqui, com produtores de produtividade, entretenimento e jogos provavelmente preparados e prontos para criar aplicativos assassinos que mostram por que os telefones dobráveis ​​são realmente o próximo passo na evolução do nosso telefone.

Se destacam entre a multidão

Mesmo no lado do hardware, já estamos vendo duplicação em projetos e fatores de forma. O novo Razr Plus da Motorola é essencialmente o mesmo que o Z Flip 6 da Samsung e há pouco a escolher entre o OnePlus Open, o Google Pixel Fold e o Galaxy Z Fold 6 além de alguns toques menores.

A maior parte da dobra que vimos até agora tende a se parecer. John Kim/Cnet

A Apple precisa evitar um iPhone dobrável que parece um clone da dobragem do Android existente. Você precisa destacar e reforçar por que a Apple é a campeã quando se trata de engenharia de produtos. Não devemos esquecer que a Apple não inventou o telefone celular, mas seus primeiros designers e engenheiros de classes criaram um produto com o primeiro iPhone que revolucionou completamente o que poderia ser um telefone.

A Apple tem tempo do seu lado aqui; Quando você está atrasado para a festa e não corre com um “eu também!” Produto, conseguiu ver a progressão da dobra da primeira dobra da Samsung Z, para os modelos mais avançados que temos hoje. Ele deu à empresa a oportunidade de esperar seu tempo e aprender com os erros dos outros e, esperançosamente, colocar a mesma faísca que tornou o iPhone original tão transformador em sua primeira dobra.

Eu não poupo as especificações e depois faço isso

Um iPhone dobrável, se conseguirmos um, deve ser a vitrine do que a Apple pode alcançar com um telefone. Não apenas deveria ser a vanguarda em termos de design, mas também estar cheio da última e da melhor tecnologia que a empresa tem a oferecer em outros lugares. Isso significa que você deve manter o ritmo dos modelos Pro, não ser uma versão pequena que se dobra.

O Galaxy Z Flip 6 é um bom kit, mas seu hardware não compete com os telefones regulares da Samsung. Andrew Lanxon/CNET

Vimos isso com muitos outros dobramentos, incluindo a Samsung, que geralmente embala seus telefones dobráveis, especialmente a linha Flip Z, com especificações menores daquelas que ela obteria de seus modelos que não estão dobrando. O resultado é que você é forçado a pagar o melhor preço pelo telefone flexível, mas ainda termina com um desempenho mais baixo do que seu amigo que tem um telefone muito mais barato que você.

É especialmente verdade com as câmeras, mesmo com o Z dobra 6 mais caro de embalagem da Samsung, uma configuração de câmera que não compete com o Ultra S24. Então você precisa decidir entre o melhor desempenho da câmera ou a melhor tecnologia de dobragem. De qualquer forma, você tem que assumir um compromisso e isso não está certo quando você gasta quatro dígitos em busca de privilégios.

Um dobramento da Apple precisa embalar a mesma configuração de câmera tripla da linha Pro, juntamente com as imagens PORAW e a captura de vídeo. Você precisa ter o último processador capaz de lidar com qualquer coisa que o jogue e deve ser capaz de executar as novas habilidades de IA (Apple Intelligence), pelo menos, assim como qualquer outro telefone que a empresa faça.

Até obtermos um iPhone dobrável real, teremos que nos contentar com minha horrível versão do Photoshop. Andrew Lanxon/CNET

Esse dispositivo custará uma fortuna, então a Apple também precisa de uma opção mais acessível que seja abordada mais para aqueles que simplesmente desejam a diversão sem todos os sinos e assobios. Porque? Porque ele precisa de uma atratividade do mercado de massa para desenvolvedores a bordo. Um triunfo hiper-exposto ao iPhone Elite terá muito poucos adotantes desde o início e por que os desenvolvedores perderiam seu tempo sonhando e produziriam aplicativos para tão poucos clientes em potencial? Por outro lado, simplesmente ir para o modelo barato e divertido fará com que um brinquedo pareça. Um truque que obtém alguns detentores, mas na realidade não é para usuários sérios.

Para realmente dominar o mercado com os desenvolvedores a bordo, a Apple deve abordar os dois lados da equação do valor.