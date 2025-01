Organismos microscópicos encontrados em turfeiras tropicais da Amazônia do noroeste do Peru, que são identificadas como desempenhando um papel significativo na influência da terra fora do ar. Os investidores em colaboração com instituições locais, que revelaram como esses micróbios contribuem para o ciclo dos caminhos, que poderiam mitigar ou pretender ser uma mudança. As condições regarradas e privadas de oxigênio, esses micróbios exibem entrega metabólica única, que os sofre para armazenar ou se libertar para os gases de efeito estufa, dependendo das mudanças ambientais.

Contribuições microbianas para o ciclo de rede

De acordo com estudar Publicado no espectro de microbiologia, os micróbios pertencem ao grupo Bathyarchaeia e são essenciais na ordenação de carbono nas turfeiras da Amazônia. Este país armazena aproximadamente 3,1 bilhões de toneladas de carbono na terra saturada. Durante a decomposição lenta, as turfeiras para atuar como uma crise. HI Micróbios desempenham funções de ciclismo, como monóxido de carbono Perussi, reduzindo a toxicidade ambiental e liberando hidrogênio e CO2 para produção de metano. A flexibilidade metabólica permite a sobrevivência nas condições flutuantes de oxigênio.

Perigos potenciais das mudanças ambientais

O especialista alertou que as multidões ambientais, como desmatamento, metal e mudanças induzidas pelo clima na chuva e temperatura, ameaçam o equilíbrio desses ecossistemas. Se a interrupção, essas turfeiras poderiam liberar quantidades significativas de dióxido e metano, intensificando o aquecimento global. Hinsby Cadillo, Quiroz, autor correspondente de estudos e pesquisador da Universidade Pública do Arizona, tem em seu acelerar Para físico.com.org, o trabalho do gerenciamento sustentável das turfeiras para preservar o carbono, armazenando a habilidade.

Chame a conservação de pesquisas futuras

Os estudos decam o muito importante protegendo esses oecossistemas para estabilizar o armazenamento global de carbono. Parcerias locais na Amazon não são pesquisas faciais nessas comunidades microbianas ocultas. Pesquisadores e a autoridade de reduzir as atividades humanas que perturbam as turfeiras. Os fatores de minervatório e ambiental continuaram os impactos futuros essenciais do Morbitic.

Esta pesquisa nas marcas da National Science Foundation avança na compreensão de partes do microbiano na regulamentação global do carbono. A tarefa futura tende a usar essas descobertas para restaurar e gerenciar as turfeiras tropicais de maneira eficaz.