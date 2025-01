Micróbios na sua boca podem ter um impacto no seu risco de declínio cognitivo

Bactérias que vivem dentro de sua boca podem influenciar mais do que a saúde da saúde suas gengivas e seus dentes. Seu cérebro também pode estar impactando esses colonizadores orais.

Em um estudar Dos 55 participantes que sofrem de distúrbios cognitivos leves (MCI), aqueles que receberam uma abundância relativamente alta de bactérias do gênero Neisseria Na boca, havia uma melhor memória de trabalho, função executiva e atenção visual.





Mesmo entre 60 pessoas sem recusa cognitiva, quando Neisseria Dominou o microbioma oral, as pontuações da memória de trabalho são aprimoradas.





Este estudo, liderado por pesquisadores da Universidade de Exeter no Reino Unido, sugere que, ao promover certas bactérias na boca, poderíamos potencialmente atrasar o declínio cognitivo. Pode ser feito com Probióticos ou prebióticos Isso pode aumentar e nutrir certas comunidades microbianas na cavidade oral em apenas algumas semanas.





Os resultados estão alinhados com os outros Estudos recentesQue sugere que a causa da demência pode vir de dentro da boca.





Nos últimos anos, por exemplo, a saúde bucal ruim tem tornou -se um grande fator de risco para declínio cognitivo. Os cientistas têm sequer encontrar Certas bactérias ligadas à doença gengival no cérebro daqueles que morreram de Alzheimer.

No entanto, todos os micróbios na boca não são necessariamente prejudiciais ao cérebro; Alguns também podem ser protetores. Semelhante às bactérias no intestino, um microbioma bem balanceado é essencial.





O Neisseria O gênero inclui mais de 20 espécies de bactérias, muitas das quais geralmente vivem no nariz e na boca pacificamente e pode até dar benefícios à saúde.





Recentemente, estudos encontraram Neisseria Bactérias podem reduzir a pressão arterial sistêmica de uma pessoa Ajudando a converter alimentos ricos em nitrato (geralmente vegetais) em óxido nítrico.





O óxido nítrico é uma molécula de sinalização chave no corpo, que Protege contra doenças de gengiva e ajuda Controlar e regular a pressão arterialbem como nossa resposta cardiovascular ao exercício. Ele poderia Também ajuda a manter o cérebro saudável.





Baseado em evidência recenteAlguns neurocientistas suspeitam que o óxido nítrico possa proteger o sistema nervoso central, aumentando a plasticidade neuronal e melhorando a eficiência e o poder das mensagens neurais. A molécula de sinalização pode até reduzir a inflamação neural – um mecanismo central Alzheimer.





Curiosamente, as pessoas geneticamente predispostas à doença de Alzheimer tendem a ter problemas para produzir óxido nítrico naturalmente.





No estudo atualA bióloga molecular Joanna The Happy e seus colegas observaram que dos 33 participantes com MCI que estavam geneticamente predispostos à doença de Alzheimer, muitos tiveram microbiomas orais dominados pelo Prevotella gênero e não o Neisseria gênero.





Uma espécie de Prevotella especialmente, P. Intermedia, foi um preditor de um alto risco genético de demência. Isso sugere que poderia ser usado como um marcador inicial do risco de doença.

No estudo, quando Prevotella Como reinou, havia menos nitrato disponível na boca para se converter em óxido nítrico, provavelmente porque Prevotella Use nitrato para outros meios.





Assim, promovendo Neisseria E erradiante Prevotella Na boca, os autores do estudo pensam que poderiam potencialmente influenciar a disponibilidade de óxido nítrico, influenciando assim a saúde do cérebro.





Dietas ricas em nitrato, como a dieta mediterrânea, estão ligadas a uma melhor saúde do cérebro, mas pesquisas adicionais são necessárias para entender o vínculo entre o que colocamos em nossas bocas, nosso microbioma oral e as principais moléculas de sinalização produzidas por esses micróbios.





UM 2021 Estudo Em idosos saudáveis, por exemplo, encontraram uma correlação entre microbiobioms orais dominados por Neisseria (e um gênero coocurrante, chamado Haemophilus) e atenção sustentada, mesmo quando a quantidade de nitrato de alimentos mudou.





Outro pesquisar vinculou taxas mais altas de Neisseria Na idade mais jovem, o índice de massa corporal inferior, menos dentes com danos e não fumaça.





“Coletivamente, esses resultados indicam que uma forte abundância relativa de bactérias pertencentes a Neisseria – Haemophilus O módulo está associado a melhores resultados cognitivos em pessoas com MCI e também em idosos saudáveis ​​”,” concluir O feliz e sua equipe.

O estudo foi publicado em Nexus pnas.