Pequenas partículas de plástico no tecido cerebral humano, aumentando o impacto em sua saúde. Os cientistas detectaram um crescimento significativo em microplásticos e nanoplásicos (MNPs) no cérebro nas últimas décadas. Nas partículas, comumente presentes no ar, na água e na comida, agora já identificadas na teia humana, desafiador antes das posições das barreiras de proteção do cérebro. Os pesquisadores estão trabalhando para entender as consequências a longo prazo dessa infiltração plástica.

Níveis plásticos crescentes no tecido cerebral

De acordo com estudar Publicado em The Nature of the Medicine, 91, o crânio de homens que morreu entre 1997 e 2024 são analisados. Os relatórios indicam um aumento de 50 % nas concentrações de MNP até 2016 para 2024, com um nível mediano subindo de 3.345 microgramas por grama a 4.917 microgramas por grama. Andrew West, um neurocientista da Universidade Comandante, anunciado Notícias científicas e, abruptamente, a quantidade de plástico detectada foi inesperada, o que não acredita, até que ele viu todos os dados.

Figuras e fontes de partículas inesperadas

As invenções sugerem que as partículas plásticas são uniformes. Muitos fragmentos finos e nítidos mais do que os grãos de engenharia frequentemente estudados nos laboratórios. Richard Thompson, especialista em poluição microplástica da Universidade de Plymouth, relatou notícias científicas como esses plásticos se originam de produtos diários a sacolas e garrafas. O poliestireno, freqüentemente usado nas indústrias de medicina e alimentos, descobertas em quantidades mais baixas em comparação com o polietileno.

O nível superior de MNP foi encontrado no cérebro 12 homens diagnosticados com demência, mas os pesquisadores não são confirmados pelo vínculo causal certo. Alguns cientistas identificam alterações neurológicas associadas à demência pode aumentar a acumulação plástica. Phoebe Stapgeton, um toxicologista da Universidade Rutgers, índice da medicina natural que é necessária uma investigação mais aprofundada para entender o impacto biológico, e no cérebro e como entender o que você faz no cérebro e como entender isso no cérebro e como fazer.