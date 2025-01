Microsoft adiciona o modelo AI Deepseek-R1 ao seu condutor AI azul e Github

A Microsoft adicionou suporte para o modelo de inteligência artificial Abysek-R1 lançado (AI) ao seu A. e Github Blue em quarta-feira. O modelo de IA focado no sistema pode ser acessado por essas plataformas. O Redmond, de acordo com a gigante da tecnologia, também ilustrou como uma rigorosa estimativa de segurança rigorosa que o modelo é seguro para fins individuais e comerciais. Além disso, a empresa também traz versões destiladas do modelo R1 para copilotar os usuários de PC no kit de ferramentas da AI.

A Microsoft traz DeseSeek-R1 para uma fundição de IA, Github

Em Postagem do blogA gigante da tecnologia informou que o modelo INESSEK-R1 AI está agora disponível em uma cópia de um Azube Azube e Github. É visivelmente, a plataforma focada em empresas da Azure AI Foundry, onde os desenvolvedores podem criar, avaliar e desenvolver aplicativos e costumes generativos de IA.

Fazendo o anúncio, a plataforma do vice -presidente corporativo da Microsoft, ASHA Sharma, disse: “Uma das principais vantagens usando um Deseseek R1 ou outro modelo na velocidade em que os desenvolvedores podem tentar novamente e as integrações da IA ​​em seus fluxos de trabalho”.

E depois que ilustrou como o condado conduziu as estimativas de equipe e segurança vermelhas no modelo R1, incluindo a avaliação automatizada do caráter do modelo, bem como extensas revisões de segurança. A Microsoft declarou, que precisa mitigar possíveis medos. A Azaua AI Foundry também fornece uma maneira de segurança de seu sistema de filtragem de segurança de conteúdo e sistema de julgamento de segurança.

Use Inepseek-R1-Users pode procurar uma cópia do catálogo. Depois de detectar, não será aberto ao cartão do modelo e clique na implantação. Este usuário fornecerá as consequências da interface de programação de aplicativos (API) necessária para executar um modelo.

Abismo destilado, R1 para vir para os usuários de copilot + pcs

Separadamente depoisA Microsoft foi anunciada que as versões otimizadas do ExePseek-R1 para copilotar + PCs. Essas versões de destilação chegarão primeiro aos pensamentos do Snapdragon 10 e depois adicionados ao chipset Ultra 200V Pentium Core e outros. A primeira liberação do modelo será o modelo Inepseek-R1-Distill-Qwen-1.5b que pode ser acessado pelo AI Toolkit. E variantes 7b e 14b serão adicionadas posteriormente.