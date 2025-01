Microsoft traz indexação semântica para Windows Search em PCs Copilot + com Snapdragon

A Microsoft lançou uma nova versão do Windows 11 Insider Preview na sexta-feira. A nova atualização melhora o recurso Windows Search no Copilot + PC com Snapdragon, adicionando suporte para indexação semântica. Esses mecanismos avançados de inteligência artificial (IA) agora oferecerão suporte a buscas semânticas ou em linguagem natural para arquivos armazenados localmente. Dessa forma, os usuários podem digitar comandos nas conversas para procurar um determinado arquivo, imagem ou opções. A Microsoft também destacou que o recurso habilitado para Copilot em PCs Copilot+ baseados em Intel virá com uma atualização futura.

Windows 11 adiciona suporte para consultas de pesquisa em linguagem natural

Em um postagem no blogA Microsoft destacou que o novo recurso está chegando aos PCs equipados com chipsets da série Snapdragon X. O recurso faz parte da versão prévia do Windows 11 Insider 26120.2992 (KB5050083), agora disponível no Dev Channel. Pode levar várias semanas ou meses até que o recurso seja implementado para todos os usuários.

Tradicionalmente, a busca por um tipo de arquivo em máquinas Windows requer palavras-chave específicas combinadas com o nome do arquivo. No entanto, o novo Windows Search em dispositivos suportados também oferecerá suporte à indexação semântica. Dessa forma, os usuários simplesmente procuram um arquivo que possam descrever e o dispositivo com Copilot será capaz de encontrar a inteligência contextual.

Espera-se que o Windows 11 receba melhorias no recurso Pesquisa

Crédito da foto: Microsoft

Os usuários podem usar esse recurso no File Explorer, na caixa de pesquisa do Windows ao carregar ou no aplicativo Configurações. Por exemplo, os usuários podem digitar “ponte ao pôr do sol” para encontrar imagens que incluam um pôr do sol e uma ponte. Da mesma forma, os usuários podem usar o recurso “alterar meu tema” em Configurações e a interface de configurações relacionadas do Copilot. Uma excelente característica é a localização, por isso funcionará independentemente da máquina não estar conectada à Internet.

Existem algumas limitações no recurso em seu estado de visualização. No momento, o recurso funciona apenas para arquivos salvos localmente nos locais listados no PC. Os usuários podem ajustar manualmente os locais indexados acessando Contexto > Privacidade e segurança > Pesquisar janelas. Mudar para a opção avançada listará automaticamente todo o PC. A Microsoft afirmou que, no futuro, o recurso também poderá ser usado para salvar documentos e imagens que estão armazenados no armazenamento em nuvem.

Da mesma forma, as opções relacionadas à pesquisa funcionarão apenas no aplicativo Configurações. No futuro, a gigante da tecnologia adicionará a capacidade de acessar mecanismos de busca diretamente da caixa.

Além disso, o recurso atualmente oferece suporte apenas aos idiomas chinês, inglês, francês, alemão, japonês e espanhol. Ele também suporta formatos .txt, pdf, .docx, doc, .rtf, .pptx, .ppt, .xls, .xlsx para documentos e formatos de imagem .jpg/.jpeg, png, gif, .bmp, .ico.