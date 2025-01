Minha experiência doméstica de Internet com a T-Mobile: o bom, o ruim e o inesperado

Albuquerque, Novo México. Lar de pimentões verdes, 310 dias de sol, do Festival Internacional de Balões e de uma Internet dolorosamente lenta. A Internet doméstica foi uma corrida entre dois cavalos em Albuquerque durante anos: CenturyLink DSL e cabo Xfinity. Passei décadas usando DSL, observando meu testes de velocidade da internet Ele funciona lentamente até um máximo de 20 megabits por segundo. Amigos do Xfinity mais rápido reclamaram do atendimento ao cliente, dos limites de dados e dos preços da empresa de TV a cabo, então optei teimosamente pela CenturyLink. Um dia, no final de 2022, um gateway de Internet residencial da T-Mobile chegou à minha casa. Depois disso, finalmente liguei para cancelar o CenturyLink.

Por que mudei para o T-Mobile Home Internet?

Escolhi a T-Mobile por vários motivos. DSL era muito lento. Meu vizinho comprou o T-Mobile Home Internet e ficou animado. Coincidentemente, a CenturyLink queria me cobrar US$ 200 para substituir meu roteador antigo por um mais novo. Eu disse “Não” e mudei para internet doméstica 5G.

Minha vida na Internet em casa melhorou no mundo pós-DSL, mas nem tudo são rosas e danças felizes. DR, aqui está: ainda tenho T-Mobile Home Internet e provavelmente continuarei com ele até poder experimentar o Verizon 5G Home Internet ou até que a fibra finalmente apareça no meu bloco. . Minha experiência com Internet doméstica 5G é específica para minhas circunstâncias, portanto sua experiência com o mesmo serviço pode ser diferente. Essas são as coisas que gosto na minha Internet doméstica 5G e os elementos que podem me levar a mudar para outro provedor de serviços de Internet um dia.

Isso é o que adoro na T-Mobile Home Internet

Vou elogiar a T-Mobile Home Internet antes de expressar minhas reclamações. As melhores características do serviço são a sua simplicidade e facilidade de uso e representa uma atualização em relação ao DSL desatualizado.

O preço está certo

Com o CenturyLink, paguei US$ 45 por mês para downloads de até 20 Mbps. Com a T-Mobile, minha fatura mensal é fixa de US$ 50. Esse é um ponto ideal para mim em relação aos preços da Internet doméstica. Eu estava disposto a pagar um pouco mais do que a CenturyLink por um nível de serviço mais elevado, mas minha mentalidade de caça a pechinchas recusaria qualquer coisa superior. Eu consideraria o Verizon 5G Home Internet pelo mesmo preço, mas o serviço rival não está disponível no meu endereço.

Espero que a fibra chegue um dia, mas vou olhar os preços antes de fazer a troca. Os dois provedores com maior probabilidade de atender meu endereço são Ezee Fiber (US$ 69 por mês para um show) e Vexus Fiber (US$ 40 por mês para 500 Mbps ou US$ 50 por mês para um show). Vexus aumenta as taxas após o primeiro ano. Compararei minha frugalidade arraigada com o desempenho da fibra quando chegar a hora.

É mais rápido que DSL

Pode parecer um elogio fraco, mas a T-Mobile me oferece velocidades muito melhores do que as obtidas com DSL. Meus melhores resultados de teste de velocidade retornaram velocidades líquidas máximas de download de 200 Mbps, 10 vezes o que obtive em um dia bom com DSL. As velocidades podem variar devido ao congestionamento da rede e à localização do dispositivo de gateway. Tenho algumas reclamações sobre a velocidade, mas falaremos sobre isso mais tarde.

Os termos são simples

Não gosto de complexidade quando se trata de planos de banda larga. Não quero calcular taxas de aluguel de equipamentos ou multas por exceder um limite de dados. Eu especialmente não quero estar vinculado a um contrato. Eu só quero internet doméstica e poder tentar outro ISP. A T-Mobile verifica a caixa da simplicidade. Não há taxas de equipamento, limites de dados ou contratos.

É mãe aprovada

Minha mãe mora a seis quarteirões de mim. Ele também tinha CenturyLink DSL. Fiz um teste de velocidade em seu desktop e o máximo que você conseguiu foi cerca de 12 Mbps. Isso não é um erro de digitação. Essa é a realidade para alguns clientes DSL. Ele pagava mais de US$ 60 por mês e ficava frustrado toda vez que tentava ligar para discutir sua conta. Não tem problema, mãe. Cancelamos seu DSL e a registramos na T-Mobile. Ele encontrou um bom local para o gateway em uma janela frontal perto de seu computador. Com um sinal forte, ele pode diminuir regularmente a velocidade para 100 a 200 Mbps, o que é ótimo para suas necessidades discretas de navegação e streaming. A única desvantagem é que ela recebe mensagens de texto sobre o fechamento de escolas em seu portal, sobras de quem usou o número de telefone do portal antes dela. É um pequeno aborrecimento e não tenho o mesmo problema.

Gateways são fáceis

A T-Mobile oferece um dispositivo de gateway gratuito que combina as funções de um modem e um roteador. Eu tenho um gateway Nokia prateado que é carinhosamente chamado de “lata de lixo”. A tela montada na parte superior é um pequeno incômodo devido ao seu posicionamento estranho e esquenta, mas funciona. A T-Mobile agora tem modelos mais novos. Minha mãe tem um aparelho Sagemcom com tela frontal que lembra uma lata de lixo mais refinada. O gateway mais recente é mais elegante e parece um produto da Apple. Não tive problemas para configurar meu portal Nokia e o Sagemcom da minha mãe. Ficamos on-line em poucos minutos e descobrimos que os gateways estavam estáveis, sem travamentos ou outros problemas a serem relatados. O Wi-Fi funciona bem e chega aos cantos das nossas casas mais antigas com velocidades respeitáveis.

Estas são as coisas não tão boas sobre a T-Mobile Home Internet

A T-Mobile Home Internet tem muito a oferecer, mas não é o serviço de banda larga dos meus sonhos. Aqui estão algumas áreas onde ele tropeça.

Não é mais rápido que cabo ou fibra.

O Xfinity oferece velocidades de cabo de até 1200 Mbps em minha casa. As fibras da Vexus Fiber, Quantum Fiber e Ezee Fiber estão se espalhando lentamente por Albuquerque, mas ainda não estão no meu bairro histórico. Os clientes de fibra podem acessar velocidades de concerto simétricas, das quais tenho muita inveja. A T-Mobile Home Internet oferece velocidades típicas de 72-245 Mbps, bem abaixo das ofertas de ISPs locais de cabo e fibra. A boa notícia é que não sou um jogador (vamos ignorar minha obsessão pelo Nintendo Wii), então só preciso de energia suficiente para navegar e transmitir. Eu não me importaria com downloads e uploads mais rápidos ao mover grandes arquivos de música, vídeo e imagem.

Sinais fortes podem ser difíceis de alcançar

Duas luzes são melhores do que nenhuma? Amanda Koser

O serviço de Internet 5G da T-Mobile está sujeito aos mesmos problemas que o serviço telefônico. Às vezes você está em um local com sinal fraco. Às vezes, esse lugar é sua própria casa. Minha vizinha, a primeira pessoa que conheci a aderir à internet doméstica 5G, recebe um sinal forte no lado oeste de sua casa. Ao lado, o melhor que consigo conseguir é um sinal justo, que é duas barras em cinco na escala do gateway. Isso significa que estou perdendo as velocidades máximas que o serviço é capaz.

As velocidades podem variar muito

A velocidade da minha Internet doméstica T-Mobile é semelhante à do clima em Albuquerque. Espere cinco minutos e isso mudará. Acabei de fazer um teste de velocidade da Internet e obtive 16,7 Mbps. Isso é lento o suficiente para trazer de volta memórias indesejadas dos meus dias de DSL. Alguns minutos depois, estou em 94,6 Mbps. Às vezes, consigo mais de 100 Mbps. Geralmente, estou em torno de 80 Mbps. Parte disso pode ser devido aos materiais de construção da minha casa de 1939 e à minha incapacidade de marcar um bom local para o portão obter um sinal melhor. Meu colega da CNET, Eli Blumenthal, também encontrou problemas de velocidade ao testar o serviço em 2022. Quando Joe Supan da CNET testou AT&T Internet AirEle também teve problemas para manter velocidades decentes, então o problema pode ser mais endêmico ao serviço sem fio fixo do que específico à Internet doméstica da T-Mobile.

A localização da janela é estranha

Às vezes, obter um sinal forte pode exigir um ato de equilíbrio. Amanda Koser

T-Mobile recomenda colocando seu portal “perto de uma janela ou no alto de um andar superior ou estante”. Quando eu tinha DSL, meu roteador estava no meu escritório em casa, em uma prateleira personalizada e bacana. Foi discreto e isolado. Meu gateway T-Mobile visitou todas as janelas da minha casa em busca de um sinal forte. Agora está na minha sala com a “lata de lixo” prateada colocada no parapeito da janela. Ainda tenho uma cobertura Wi-Fi sólida em minha casa, mas um dispositivo de Internet colocado na minha janela não é a decoração ideal para minha casa.

Considerações finais sobre minha experiência com a T-Mobile Home Internet

Está pensando em mergulhar na Internet doméstica da T-Mobile? Considere se esta é uma atualização do seu serviço atual. Se você está avançando com o DSL, pode ser uma jogada inteligente. Se você precisa de velocidades consistentes e super-rápidas, especialmente para jogos, opte por cabo ou fibra. Não sou cliente de telefonia T-Mobile, mas os usuários móveis podem combinar planos telefônicos qualificados para economias adicionais na Internet doméstica. Isso pode ser suficiente para que compradores preocupados com o preço optem pelo serviço de Internet 5G.

Há um elemento de experimentação com internet doméstica 5G. Você não sabe se funcionará bem até experimentá-lo, então aproveite o teste de devolução de dinheiro de 15 dias da T-Mobile. Não estou apaixonado pela minha Internet doméstica, mas pelo menos gosto dela, e essa é uma relação melhor do que a que tive com o DSL.