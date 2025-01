Minhas primeiras 48 horas com o Galaxy S25 Ultra foram realidade

Estou usando o novo Galaxy S25 Ultra da Samsung há alguns dias e tenho uma confissão a fazer. Durante anos, minha câmera ultra-larga favorita em qualquer telefone foram os modelos Samsung Galaxy S, e a nova versão do S25 Ultra é ainda melhor. Quando a série Galaxy S10 foi lançada em 2019, eu não conseguia tirar fotos suficientes com a primeira câmera ultra-grande angular da Samsung. Foi perfeito? Mas a lente tinha uma maneira incrível de distorcer a realidade para fazer com que as fotos ultra-amplas parecessem dramáticas sem se tornarem um olho de peixe com bordas distorcidas.

Ao longo dos anos, a Samsung atualizou a lente e o sensor de sua câmera ultra-ampla. E o Galaxy S25 Ultra tem uma nova versão com sensor de 50 megapixels, e é incrível. A julgar pelas minhas primeiras 48 horas com o S25 Ultra, o ultralargo parece capturar bastante de detalhes, ao mesmo tempo que possui faixa dinâmica respeitável, especialmente para fotos de alto contraste com iluminação variável e nascer do sol com sombras. Obviamente ainda tenho mais testes para fazer, mas até agora estou gostando das fotos que tiro com a nova câmera ultra-wide.

Essa história faz parte Evento SamsungColeção de notícias, dicas e conselhos da CNET sobre os produtos mais populares da Samsung.

Expandir imagem O ultralargo do S25 Ultra dá ao gato Peebles uma aparência dramática enquanto ele se move para olhar pela janela. Patrick Holanda/CNET

Dê uma olhada nos detalhes ultraamplos do S25 Ultra capturados nesta foto do gato Peebles. Mesmo que Peebles tenha corrido para sua cama perto da janela, o telefone captou uma tonelada de textura em seu pelo e bigodes. Esta imagem tem uma iluminação desafiadora, com a luz do sol entrando pela janela esquerda para uma sala escura. Observe o ruído da imagem nas sombras do lado direito. Perfeito? Não, mas na minha opinião os detalhes e a distorção dramática da lente compensam.

Expandir imagem Embora a câmera ultra-grande angular não seja clinicamente perfeita (e ainda esteja um passo abaixo em comparação com a câmera principal), ela pode produzir fotos impressionantes como esta da água escorrendo por degraus de pedra. Patrick Holanda/CNET

Aqui está uma foto de uma escultura de água matinal tirada com ultra grande angular. A água corrente parece vidro em contraste com a pedra. Esta imagem é muito nítida, mas gosto da aparência do raio de sol no canto superior direito.

Expandir imagem A fotografia macro ganha um belo impulso graças ao novo sensor de 50 megapixels. Patrick Holanda/CNET

O ângulo ultra grande angular da S25 Ultra também funciona como uma lente macro, permitindo que você chegue bem perto do assunto e ainda mantenha o foco. Nesta foto de um brinquedo Godzilla no parapeito de uma janela, a textura plástica do monstro aparece muito bem. Observe os detalhes dos olhos turquesa e dos dentes de cor creme: Godzilla pode precisar consultar um dentista. Além disso, o S25 Ultra equilibrou a exposição da imagem do Godzilla evitando estourar os destaques do céu e da paisagem urbana fora da janela.

Expandir imagem Esta foto foi tirada com a câmera principal do S25 Ultra. Patrick Holanda/CNET

Expandir imagem Aqui está a mesma cena tirada com a câmera ultra grande angular. Patrick Holanda/CNET

A câmera ultra-grande angular tem suas falhas e ainda é um retrocesso em termos de qualidade geral de imagem em comparação com a câmera principal. Observe nas fotos acima que a imagem da câmera principal tem melhores detalhes de sombra (as árvores à direita) e faixa dinâmica mais ampla, e que a câmera principal usa menos redução de ruído (observe os tijolos nos prédios). Mas mesmo com essas desvantagens, as imagens ultralargas são, em sua maioria, impressionantes.

Aqui estão mais alguns instantâneos ultra-amplos do S25 Ultra.

Expandir imagem Esta imagem ultra-ampla foi tirada em ambientes internos com uma combinação de iluminação superior e luz natural entrando pelas janelas. Patrick Holanda/CNET

Expandir imagem Estou impressionado com a faixa dinâmica, que não é tão ampla quanto a câmera principal, mas é respeitável para uma câmera ultralarga de telefone. Patrick Holanda/CNET

Expandir imagem O olhar descendente da gata Maisie parece ainda mais dramático através de uma lente ultra-grande angular. Claro, por mais perfeita que seja esta foto, ela não é perfeita, com as sombras em seu casaco completamente pretas. Patrick Holanda/CNET

IA e cantos arredondados

A S Pen projetando-se do Galaxy S25 Ultra. Observe os novos cantos arredondados do telefone. James Martin/CNET

Mas espere, tem mais! Embora o Ultra no nome do telefone não se refira à lente ultra-grande angular, ele simboliza as ambições deste telefone. O Galaxy S25 Ultra é ultra em tudo em termos de especificações: Chip Snapdragon 8 Elite, 12 GB de RAM, bateria de 5.000 mAh, duas câmeras telefoto, uma caneta e, a verdadeira estrela do telefone, aquela tela. Mas o mesmo pode ser dito do S24 Ultra do ano passado, se você trocar o novo chip pelo ainda ultrarrápido Snapdragon 8 Gen 3 do ano passado.

Em termos de design físico, o S25 Ultra agora tem cantos arredondados em vez dos cantos retos do Galaxy Note encontrados nos telefones Ultra anteriores. E como o Galaxy S25 e S25 Plus normais, as bordas do telefone agora são planas, tornando o telefone mais fácil de segurar. O S25 Ultra pesa ainda menos que o modelo do ano passado. Assistir a vídeos, jogar ou simplesmente navegar nas redes sociais é mais envolvente graças aos engastes mais finos da tela. Nenhuma dessas melhorias é importante, mas contribuem para tornar o S25 Ultra mais polido e menos como se eu estivesse carregando um bloco de tecnologia comigo.

Depois, há IA. Ah, a IA. Durante a apresentação do S25 Ultra no evento Galaxy Unpacked, a Samsung destacou o seu relacionamento e parceria com o Google. E essa pode ser a melhor maneira de pensar sobre todos esses recursos da IA. Você deve ter uma conta Google para o lado Gemini e uma conta Samsung para o dispositivo e lado Bixby.

Conforme anunciado, um toque longo no botão liga / desliga me permitiu abrir a interface do Gemini para perguntar coisas como quando será o próximo jogo do Warriors e adicioná-lo ao meu calendário. É bom ter um assistente digital que executa várias etapas com um único comando. Infelizmente, ele adicionou o jogo ao aplicativo de calendário da Samsung e não ao aplicativo de calendário do Google que uso há anos, uma suposição que significava que eu teria que adicionar manualmente o evento ao último calendário de qualquer maneira.

Isso pode parecer engraçado, mas independentemente da minha preferência pelos aplicativos do Google em vez dos da Samsung, vou demorar um pouco para me acostumar a ter um assistente digital capaz de realizar consultas mais complexas. Como a maioria dos proprietários de telefones, dominei passo a passo a realidade que nossos smartphones atuais apresentam há anos. No pouco tempo que tenho o telefone, ainda estou tentando pensar em maneiras adicionais de aproveitar essa ajuda mais sofisticada.

Meu pensamento final por enquanto é que gosto muito da ideia da barra Now na tela de bloqueio que mostra atualizações ao vivo de aplicativos em segundo plano. Mas, ao contrário do iPhone e de suas atividades ao vivo na tela de bloqueio, ela é muito limitada no momento. Vejo o potencial e espero que isso seja algo que a Samsung possa aproveitar para que mais desenvolvedores terceirizados possam aproveitar.

Tenho mais testes para fazer, mas depois de dois dias ainda me sinto ótimo com o novo S25 Ultra.