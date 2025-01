Mini respostas de palavras cruzadas do NYT de hoje para 20 de janeiro

Procurando o mais recente Resposta de mini palavras cruzadas? Clique aqui para obter as mini dicas de palavras cruzadas de hoje, bem como nossas respostas e dicas diárias para os quebra-cabeças Wordle, Strands, Connections e Connections: Sports Edition do New York Times.

É útil saber pelo menos uma palavra em espanhol para resolver o problema de hoje. AGORA Mini palavras cruzadas. Mas se não o fizer, as outras respostas irão ajudá-lo a preencher esses quadrados. Precisa de mais ajuda com as mini palavras cruzadas de hoje? Continue lendo. E se precisar de algumas dicas e orientações para resolver o dia a dia, confira nossas mini dicas de palavras cruzadas.

Mini Crossword é apenas um dos muitos jogos da coleção de jogos do Times. Se você está procurando as respostas de Wordle, Connections e Strands de hoje, pode visitar a página NYT Puzzle Tips da CNET.

Vamos às dicas e respostas das Mini palavras cruzadas.

As Mini palavras cruzadas completas do NYT para 20 de janeiro de 2025. Captura de tela do NYT/CNET

Mini através de pistas e respostas.

1Uma pista: Botão cujo ícone é um triângulo em cima de um retângulo

Resposta: ESPERE

6Dica: Somente espécies de primatas que podem ter olhos azuis, além dos humanos

Resposta: LÊMUR

7Uma pista: “Claro”, em espanhol

Resposta: CLARAMENTE

8Dica: Grupo repleto de estrelas

Resposta: ALISTA

9Pista: item clássico fora de uma barbearia

Resposta: POLO

Mini pistas e respostas

Pista 1D: famoso marco de Yosemite, familiarmente

Resposta: ELCAP

Trilha 2D: o que se move uma vez fixo

Resposta: gelatina

Pista 3D: Pode-se terminar com “Melhor”.

Resposta: E-MAIL

Faixa 5D: “$%@!”, por exemplo

Resposta: Droga

Faixa 6D: marcha em corrida

Resposta: TROT

Como jogar mais Mini palavras cruzadas

Ele Seção de jogos do New York Times Oferece um grande número de jogos online, mas apenas alguns deles são gratuitos para todos jogarem. Você pode jogar as Mini Crossword atuais gratuitamente, mas precisará de uma assinatura da seção Times Games para jogar quebra-cabeças mais antigos dos arquivos.