Mini respostas de palavras cruzadas do NYT de hoje para 31 de dezembro

É véspera de Ano Novo e o New York Times Mini palavras cruzadas escondeu uma pista temática no quebra-cabeça de hoje. Duas das pistas (7 transversalmente e 5 abaixo) não apenas fazem referência a uma famosa tradição da véspera de Ano Novo, mas caminham juntas. Se você está preso em alguma das pistas hoje, nós temos as respostas. E se precisar de algumas dicas e orientações para resolver o dia a dia, confira nossas mini dicas de palavras cruzadas.

Mini Crossword é apenas um dos muitos jogos da coleção de jogos do Times. Se você está procurando as respostas de Wordle, Connections e Strands de hoje, pode visitar a página NYT Puzzle Tips da CNET.

Leia mais: Dicas e truques para resolver as mini palavras cruzadas do New York Times

Vamos às dicas e respostas das Mini palavras cruzadas.

As Mini palavras cruzadas completas do NYT para 31 de dezembro de 2024. Captura de tela do NYT/CNET

Mini através de pistas e respostas.

1A Dica: Dispositivo de painel para filmagens casuais

Resposta: CAM

Faixa 4: Dispositivo de painel para o rock

Resposta: RÁDIO

6Uma pista: marca de chinelos aconchegantes com uma noz no logotipo

Resposta: BOLOTA

7Uma pista: “___… dois…”

Resposta: TRÊS

8Uma dica: fim

Resposta: FIM

Mini pistas e respostas

Faixa 1D: armazenamento de memória do computador

Resposta: CACHE

Pista 2D: Bedeck

Resposta: DECORAR

Pista 3D: Preso na lama profunda

Resposta: MIRED

Trilha 4D: Animal do Zodíaco Chinês

Resposta: RATO

Pista 5D: “… ___ …feliz ano novo!”

Resposta: UM

Como jogar mais Mini palavras cruzadas

Ele Seção de jogos do New York Times Oferece um grande número de jogos online, mas apenas alguns deles são gratuitos para todos jogarem. Você pode jogar as Mini Crossword atuais gratuitamente, mas precisará de uma assinatura da seção Times Games para jogar quebra-cabeças mais antigos dos arquivos.