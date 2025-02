“Mirror Life” é uma visão científica perigosa. Aqui está o porquê.

A maioria das principais moléculas biológicas, incluindo todas as proteínas, DNA e RNA, ponto em uma direção ou outro. Em outras palavras, eles são quiral, ou entregue. Como a maneira como a luva esquerda adapta apenas a mão esquerda e a luva direita, as moléculas quirais só podem interagir com outras moléculas de manutenção compatíveis.





Duas quiralidades são possíveis: esquerda e direita, oficialmente chamadas L para latim resistente e D para destro. Toda a vida na Terra usa proteínas L e D. D. Até ArchaeaUm grande grupo de microorganismos com composições químicas incomuns, atenha -se ao programa na mão das principais moléculas que eles usam.





Durante muito tempo, os cientistas especulam sobre a fabricação de biopolímeros que refletiriam compostos na natureza, mas na orientação oposta – a saber, compostos na proteína D e L. Os últimos anos viram progressos promissores, incluindo enzimas que podem fazer Espelho E DNA espelho.

A quiralidade refere -se a algo que não é sobrepositável em sua imagem espelhada – como suas mãos. (NASA))

Quando os cientistas observaram que essas moléculas espelhadas se comportam como seus equivalentes naturais, eles consideraram que seria possível torná -los uma célula viva inteira.





As bactérias espelhadas, em particular, tinham o potencial de ser uma ferramenta de pesquisa básica útil-talvez permitindo que os cientistas estudassem uma nova árvore da vida pela primeira vez e resolva muitos problemas de bio-engenharia e biomedicina.





Isso é chamado vida espelhada – Células vivas feitas de blocos de construção com uma quiralidade oposta àqueles que compõem a vida natural – podem ter propriedades muito semelhantes às células vivas naturais.





Eles poderiam viver no mesmo ambiente, competir por recursos e se comportar como seria de esperar de qualquer organismo vivo. Eles poderiam escapar da infecção de outros predadores e sistemas imunológicos porque esses oponentes não os reconhecem.





Essas características são a razão pela qual pesquisadores como eu foram tão atraídos para refletir a vida em primeiro lugar. Mas essas qualidades também são bugs enormes dessa tecnologia, o que a torna um problema.





Eu sou um Biólogo sintético Que estuda o uso da química para criar células vivas. Eu também sou um Bioengenhista que desenvolve ferramentas para bioeconomia. Como químico no treinamento, a vida de engenharia espelhou inicialmente parecia ser um meio fascinante de responder a perguntas fundamentais sobre biologia e praticamente aplicar esses resultados à indústria e à medicina.





No entanto, ao aprender mais sobre a imunologia e a ecologia da vida espelhada, tomei conhecimento das possíveis consequências do meio ambiente e da saúde dessa tecnologia.





Preocupações reais sobre a vida espelhada hipotética

É importante notar que os pesquisadores são prováveis Pelo menos 10 a 30 anos da criação de bactérias espelhadas. Na escala de tempo de um campo rápido, como a biologia sintética, uma década é muito longa. A criação de células sintéticas é difícil por si só. A criação daqueles no espelho exigiria vários avanços técnicos.





No entanto, isso causaria um risco. Se as células espelhadas fossem liberadas no ambiente, elas provavelmente poderiam rapidamente proliferar sem muita restrição. Os mecanismos naturais que mantêm ecossistemas de equilíbrio, incluindo infecção e predação, não funcionariam na vida espelhada.





As bactérias, como a maioria das formas de vida, são sensíveis a infecções virais. Esses vírus bacterianos, ou bacteriófagosEntre nas bactérias ligando -se aos seus receptores de superfície e use suas máquinas celulares para se reproduzir. Mas, assim como uma luva esquerda não é adequada para a mão direita, os bacteriófagos naturais não reconheceriam os receptores das células espelhadas ou não podiam usar sua máquina. A vida espelhada provavelmente seria resistente a vírus.

As bactérias espelhadas podem escapar dos bacteriófagos que, de outra forma, ajudariam a controlá -los. Aqui, vários bacteriófagos são conectados a uma parede celular bacteriana. (Professor Graham Beards / Wikimedia Commons,, CC BY-SA))

Os microorganismos para pesquisar no ambiente também mantêm as populações bacterianas sob controle. Eles Diferenciando alimentos de não-leis Usando receptores químicos de “sabor”. Tudo o que esses receptores se ligam, como bactérias e detritos orgânicos, são considerados comestíveis, enquanto coisas que não podem ser ligadas a esses receptores, como rochas, são classificadas como não comestíveis.





Pense em como um cachorro que olha no chão da cozinha comerá pão, mas apenas cheire uma colher e continue. A vida espelhada seria, para predadores bacterianos, mais como uma colher do que o pão – os predadores a “cheiram” com seus receptores e se movem porque essas células não podem se ligar.





A segurança de ser consumida seria excelente notícia para bactérias espelhadas, porque permitiria que ela se reproduzisse livremente. Isso seria uma boa notícia para o resto do ecossistema, porque as bactérias espelhadas poderiam Arquive todos os nutrientes e propagar incontrolável.





Mesmo que as bactérias espelhadas não atacem ativamente outros organismos, eles ainda consumiriam as fontes alimentares que outras organizações precisam. E como as células espelhadas teriam taxas de mortalidade muito mais baixas do que os organismos comuns devido à falta de predação, elas levariam lenta mas seguramente o meio ambiente.





Mesmo que as células espelhadas se desenvolvam mais lentamente que as células normais, elas poderiam se desenvolver sem interromper -as.





Imunidade insuficiente

Outro mecanismo de controle biológico que não seria capaz de “cheirar” células espelhadas é o sistema imunológico.





Suas células imunológicas verificam constantemente tudo o que encontram em seu sangue. A árvore de decisão de uma célula imunológica é bastante simples. Primeiro de tudo, decida se algo está vivo ou não, compare -o com seu banco de dados “self” – suas próprias células.





Se ele estiver vivo, mas não faz parte de você, então ele deve ser morto. Espelho celular provavelmente não passaria o primeiro passo A partir desta tela: não indicaria uma resposta imune porque o sistema imunológico não seria capaz de reconhecer ou se ligar a antígenos celulares reflexivos. Isso significa que as células espelhadas podem infectar uma ampla variedade de hosts sem precedentes.





Você pode pensar que uma infecção por bactérias espelhadas pode ser tratada com antibióticos da mesma mão. Provavelmente funcionaria e pode até ser mais fácil para o seu intestino do que o antibioticoterapia comum. Porque Antibióticos também são dadosAs versões espelhadas desses medicamentos não afetariam seu microbioma intestinal, como é a maneira como os antibióticos comuns não afetariam as células espelhadas.





Mas os humanos são relativamente pequena parte ecossistema. Todos os outros animais e plantas também podem ser sensíveis à infecção de patógenos espelhados. Se é possível imaginar o desenvolvimento de espelhos para tratar infecções humanas, é fisicamente impossível tratar todo o mundo das plantas e dos animais.





Se todos os organismos forem sensíveis a uma infecção, mesmo em câmera lenta por bactérias espelhadas, não há um bom tratamento que possa ser implantado em todo o ecossistema.





Melhor avisar do que remediar

Mirror Life é um emocionante assunto de pesquisa e uma ferramenta em potencial com aplicações práticas em medicina e biotecnologia. Mas, para muitos cientistas, incluindo eu, nenhuma dessas vantagens prevalece sobre as sérias conseqüências da saúde humana e o ambiente que representa a vida.





Eu e um grupo de pesquisadores em imunologia, ecologia, biossegurança e segurança – incluindo alguns que trabalharam ativamente na vida espelhada – realizaram uma análise aprofundada de possíveis preocupações sobre a criação da vida espelhada. Não importa como vimos, diretamente ou no espelho, as conclusões foram claras: as vantagens potenciais da vida de engenharia são não vale o risco.

Não há como tornar algo completamente infalível e que inclui todas as garantias integradas a uma célula espelho, o que pode impedir o risco de liberação acidental ou deliberada no ambiente. Pesquisadores que trabalham neste espaço, incluindo nós, podem achar isso decepcionante. Mas não fazer células espelhadas pode garantir a segurança e a segurança do planeta.





Mais discussões entre a comunidade científica global sobre tipos de pesquisa sobre biomoléculas espelhadas e tecnologias relacionadas são seguras – e como regular esta pesquisa – podem ajudar a se proteger contra danos potenciais.

Manter as células do espelho dentro do espelho, em vez de torná -las realidade física, é o caminho mais claro para permanecer seguro.

