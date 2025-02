A NASA é a missão Sphereb deve determinar em uma extensa pesquisa de uma Via Láctea, com o objetivo de localizar o gelo da água e outras compilações associadas à formação da vida. Previsto para lançamento ou antes do 27 de fevereiro, a espaçonave e carregou em órbita a bordo de um foguete Space Falcon 9 da Vandenberg Space Force, na Califórnia. Uma vez operacional, que analisará os elementos congelados em uma nuvem moculacular, as enormes regiões gás e poeira onde os planetas e as estrelas se originam. A missão pede para entender a distribuição e a formação dessas vidas, permitindo a substância, derramou luz em partes da evolução planetária.

Mapeamento da nuvem molecular

De acordo com a missão SortEx detalhesO telescópio liderará uma pesquisa em larga escala da distinção da galáxia entre observatórios espaciais anteriores. Ao contrário das missões do telescópio espacial James Webb da NASA e do Telescópio Spitzer Spitzer aposentado, que detectou compostos congelados em regiões direcionadas, a Spherex fornecerá observações de visão A. Medida do que o gelo acumula diferentes ambientes dentro de uma nuvem mocecular, os cientistas ganharão prudência na qual isso agrava a influência do desenvolvimento planetário.

Eu não conheço recursos hídricos escondidos

Como relatado Durante a NASA, pesquisas anteriores, incluindo as descobertas do satélite de astronomia da NASA Submilimeter ondas (SWAs), indicaram que muito menos água estava presente em nuvens moleculares do que o esperado. De acordo com os relatórios, os cientistas propuseram a água que tentará trancar o gelo nos grãos de pó interestelares do que existentes no estado gasoso. Marcus Melnick, astrônomo sênior na astrofísica média | Harvard & Smithsonian, em um comunicado de imprensa oficial que essas descobertas sugeriram camadas mais profundas da nuvem de mociculares poderia conter reservas de gelo de água significativas, protegidas da radiação cósmica, que de outra forma os separam.

Colaboração com outros telescópios

O Sphereberex, projetado para se casar com um rápido, uma grande escala de observações fazendo ferramentas complementares para telescópios de alto foco como James Webb. Se a pesquisa identificar regiões do interesse mais importante, elas poderão ser examinadas por um detalhe maior por telescópios com maior resolução de Spectat. Conforme mencionado acima, a capacidade da Webb de observar escudos específicos com uma precisão aprimorada permite acesso combinado, onde o próprio futebol do STEEX e o Webb fornece análises detalhadas.

Gerenciamento de missão e processamento de dados

Gerenciado pelo Laboratório de Propulsão a Jato da NASA, a Sphereba, que se desenvolveu com contribuições de muitas instituições. O telescópio e o ônibus espacial construídos por sistemas BAE, com análise científica e envolvem os pesquisadores das dezenas de instituições americanas, duas na Coréia do Sul e uma em Taiwan. A missão da Data será processada no Process e Centro de Análise de Infraveriamento (IPAC) na Caltech. Uma vez compilado, o conjunto de dados Sphaerex estará acessível ao público pelo arquivo de ciências infravermelhas da NASA / IPAC, apoiando mais estudos nas partes de compostos congelados na formação planetária e estelar.