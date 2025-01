Modelos Samsung Galaxy A06 5G, Galaxy F06 5G e Galaxy M06 5G listados no site Bluetooth SIG

Espera-se que a Samsung lance três novos smartphones acessíveis ainda este ano – Samsung Galaxy A06 5G, Galaxy F06 5G e Galaxy M06 5G. Esses exemplos foram previamente vistos em sites de certificação e embalagens. Mais risadas também emanaram das dicas. Os telefones já apareceram no banco de dados do Bluetooth Special Interest Group (SIG). As enumerações confirmaram o monitoramento de todos os três modelos. Notavelmente, a Samsung lançou a versão 4G do Galaxy A06 na Índia em setembro de 2024.

Listagem SIG Bluetooth Samsung Galaxy A06 5G, Galaxy F06 5G, Galaxy M06 5G

SIG Bluetooth seja qual for o sexo os números de modelo SM-A066B, SM-A066M/DS, SM-A066M, SM-A066E/DS e SM-A066B/DS estão associados ao próximo telefone celular Samsung Galaxy A06 5G. Enquanto isso, as opções Samsung Galaxy F06 5G e Galaxy M06 5G carregam os números de modelo SM-E066B/DS e SM-M066B/DS, respectivamente.

Os números de modelo B mencionados acima sugerem que essas versões são variantes globais do Samsung Galaxy A06 5G, Galaxy F06 5G e Galaxy M06 5G. Provavelmente isso também inclui a versão indiana. As opções de conectividade celular incluirão 2G, 3G, 4G LTE, 5G NR, Bluetooth e WLAN. A listagem não revela quaisquer outras especificações destes smartphones.

O Samsung Galaxy F06 5G e o Galaxy M06 5G foram previamente vistos no Bureau of Indian Standards (BIS), indicando um lançamento iminente na Índia. Eles também foram vistos no site de certificação da Wi-Fi Alliance.

O Samsung Galaxy A06 5G, por outro lado, também apareceu no Geekbench. Espera-se que o telefone seja equipado com um SoC MediaTek Dimensity 6300, com uma GPU Mali G615 MC2 e 4 GB de RAM. Ele pode vir com One UI 7.0 baseado em Android 15.

A versão 4G do Galaxy A06 vem com um robusto MediaTek Helio G85 e 4 GB de RAM, roda em Android 14 One UI 6 e custa Rs. 9.999 e Rs. 11.499 para as opções de 64 GB e 128 GB, respectivamente.