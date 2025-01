Módulo lunar Blue Ghost indo para a Lua este mês – aqui está o que você precisa saber

Os fãs do espaço não terão que esperar muito para que os grandes lançamentos comecem em 2025. A NASA está começando o novo ano com uma grande missão à Lua. A próxima missão inclui o módulo lunar Blue Ghost da Firefly Aerospace e o rover lunar Tenacious da empresa japonesa ispace e faz parte do programa Commercial Lunar Payload Services da NASA.

A principal missão do Blue Ghost será a pesquisa. O módulo lunar será lançado e passará as primeiras 8 horas certificando-se de que todos os seus sistemas estão funcionando. A partir daí, ele permanecerá na órbita da Terra por 25 dias fazendo medições e aguardando o momento certo para ser lançado à Lua. Após quatro dias em trânsito, o Blue Ghost passará 16 dias em órbita lunar coletando mais dados antes de descer para grande criseuma das maiores bacias da lua.

O plano de missão do Blue Ghost mostra órbitas ao redor da Terra e da Lua antes de pousar na superfície lunar. vaga-lume aeroespacial

Uma vez lá, você passará um dia lunar (cerca de 14 dias terrestres) fazendo medições com 10 cargas úteis da NASA. Os instrumentos medirão dados térmicos subterrâneos, níveis de radiação e outros detalhes planetários. Também medirá o regolito, que é o solo solto e os sedimentos que são frequentemente depositados em corpos planetários sem ar, como a Lua. A pesquisa do Regolith ajudará a mitigar a poeira em futuras missões lunares.

Ao final de sua missão, o Blue Ghost tirará algumas fotos do pôr do sol lunar ao cair da noite. O módulo de pouso não se destina a retornar à Terra, portanto, ao cair da noite, ele terá aproximadamente 5 horas para realizar suas ações finais antes de se desengatar. A Firefly Aerospace diz que deve ser tempo mais que suficiente para tirar fotos do pôr do sol e transmiti-las de volta à Terra. Assim que ficar offline, será o fim da história do Blue Ghost.

O plano da missão Tenacious terá um encontro com o módulo lunar Hakuto-R antes de executar suas tarefas. iSpace

Juntamente com o Blue Ghost, a NASA enviará O tenaz rover lunar do ispace para a superfície do planeta. É um dos menores veículos planetários já projetados e não ficaria deslocado em uma loja de brinquedos para carros RC. Tenaz tem 26 centímetros (10 polegadas) de altura e pesa apenas 5 quilogramas (11 libras).

Tenaz faz parte da segunda missão de Resiliência. A primeira missão ocorreu em 2022 com o igualmente pequeno módulo de pouso Hakuto-R.

Tenacious será lançado com Blue Ghost, então Tenacious pousará na Cratera Atlas em Mare Frigoris e estabelecerá uma conexão com o módulo de pouso Hakuto-R. É assim que os dados retornarão à Terra.

Tenacious usará seu equipamento para conduzir experimentos de produção de alimentos, detectar radiação, realizar eletrólise de água e coletar regolito.

Quando é lançado Blue Ghost e Resilience?

NASA diz O lançamento está programado para uma janela de seis dias em meados de janeiro, mas as datas exatas ainda não foram confirmadas.

Quando o lançamento ocorrer, ele decolará do Complexo de Lançamento 39A no Centro Espacial Kennedy, na Flórida. A SpaceX fornecerá um foguete Falcon 9 Block 5 para o lançamento.

Posso transmitir o lançamento de Blue Ghost e Resilience?

Sim. Um representante da NASA disse à CNET que o lançamento será transmitido ao vivo. Nenhum anúncio oficial foi feito ainda, mas fique ligado. Página de próximos eventos da NASA para obter mais detalhes à medida que forem anunciados. Atualizaremos este artigo quando soubermos mais.

Quais são as cargas úteis da missão?

Ao todo, serão 15 cargas úteis (os elementos da espaçonave dedicados à produção e transmissão de dados da missão) rumo à Lua. Cinco deles vão com Tenacious e 10 com Blue Ghost.

Cargas do Fantasma Azul:

Instrumentação lunar para exploração térmica subterrânea rápida (LISTA) Abelha Robótica

PlanetVac Lunar (LVP) Abelha Robótica

Retrorrefletor Lunar de Próxima Geração (NGLR) da Universidade de Maryland

Caracterização da adesão ao regolito (RAC) da Aegis Aerospace

Computador tolerante à radiação (RadPC) da Universidade Estadual de Montana

Proteção eletrodinâmica contra poeira (EDS) do Centro Espacial Kennedy da NASA

Imageador heliosférico de raios X do ambiente lunar (Lexi) da Universidade de Boston, NASA Goddard Space Flight Center e Universidade Johns Hopkins

Sonda magnetotelúrica lunar (LMS) do Instituto de Pesquisa do Sudoeste

Receptor GNSS lunar experimental (LuGRE) da Agência Espacial Italiana e do Goddard Space Flight Center da NASA

Câmera estéreo para estudos da superfície da pluma lunar (COURO CABELUDO) do Centro de Pesquisa Langley da NASA

Cargas úteis de resiliência: