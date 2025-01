Motoristas do Uber ajudaram a evacuar Los

Climawire | James Jordan poderia trabalhar em quase qualquer emprego na Califórnia e ser protegido por regras estaduais que exigem que as empresas forneçam aos seus funcionários máscaras de alta qualidade para bloquear a fumaça selvagem.

Mas James Jordan é motorista do Uber.

Isso significa que ele é um empreiteiro, não um funcionário, da gigante multibilionária da tecnologia – e não está protegido pela primeira regulamentação de segurança dos trabalhadores relacionada ao fumo selvagem da Califórnia.

Empresas de compartilhamento de viagens como Uber e Lyft tornaram-se parte da resposta americana a desastres. Ambos os aplicativos ofereceram aos residentes de Los Angeles caronas gratuitas para abrigos de evacuação durante os incêndios florestais mortais que incendiaram uma grande área da cidade – um serviço que eles também ofereceram antes de furacões e outros desastres em todo o país.

Mas os condutores que se arriscam a sofrer danos muitas vezes têm pouco equipamento ou formação para se protegerem – ou aos seus condutores – de condições meteorológicas extremas.

Os direitos dos trabalhadores de gig também foram enfraquecidos por uma iniciativa eleitoral na Califórnia que foi confirmada pela Suprema Corte do estado no ano passado. O resultado: Uber e Lyft estão isentos das proteções estaduais contra fumaça selvagem para os trabalhadores – e as empresas não precisam conceder licença médica aos motoristas se eles ficarem doentes por inalar fumaça da floresta. Os motoristas também não podem reivindicar indenização trabalhista se seus pulmões estiverem irreparavelmente danificados.

“Estamos ajudando a marca deles e servindo a comunidade para que eles possam ficar longe desse perigo, mas não ganhamos nada por nos colocarmos em perigo”, disse Jordan em uma tarde de sábado recente, enquanto o condado de Los Angeles se expandia. Aviso de qualidade do ar insalubre e instou as pessoas a “ficarem em casa tanto quanto possível”.

Uber e Lyft disseram que seus motoristas forneceram cerca de 10.000 viagens para abrigos de evacuação na primeira semana após o início dos incêndios florestais. Em resposta a perguntas sobre o que a Uber estava fazendo para proteger seus motoristas, um porta-voz disse que estava “mantendo conversas contínuas com motoristas, motoristas e comerciantes para ouvir suas necessidades e encontrar a melhor maneira de atendê-los”.

Lyft não respondeu aos pedidos de comentários.

Ambas as empresas afirmaram em seus sites que seus motoristas não estão autorizados a entrar em zonas ativas de evacuação de incêndio, mas nada disseram sobre os perigos da poluição por fumaça selvagem, que em determinado momento deste mês alcançou mais de 13 vezes Limite seguro da EPA para exposição média diária.

A página da Lyft para seu Programa de Acesso para Ajuda em Desastresque descreve políticas relacionadas a viagens em zonas de evacuação, informa aos passageiros que “priorizamos a segurança de nossos passageiros” e alerta que os tempos de chegada podem ser mais longos do que o esperado.

A página orienta os motoristas a “usar o bom senso ao avaliar as condições da estrada” e sugere compartilhar a localização do telefone com um ente querido “para que eles saibam onde você está e possam rastrear em tempo real”.

A página não fornece informações sobre como os motoristas podem se proteger ou o que fazer caso sintam falta de ar ou outros sintomas de exposição à fumaça.

É uma preocupação para Jordan, cujos olhos e garganta latejam enquanto ele dirige este mês. Ele disse que fica ansioso quando passageiros com dificuldade para respirar entram em seu banco de trás.

“Um cara me garantiu que tinha asma, que não ia ter um ataque cardíaco nem nada parecido, mas foi assustador porque não sei o que fazer se ele tiver um ataque de asma no meio de uma viagem. ”, disse Jordão.

Califórnia em um cruzeiro

Se Jordan não fosse motorista do Uber, ele poderia ter recebido treinamento sobre os sintomas causados ​​pela exposição à fumaça e como saber quando procurar atendimento médico.

Em 2019, a Califórnia estabeleceu Regulamentos revolucionários para limitar a exposição dos trabalhadores à fumaça da floresta. A regra exige que os empregadores forneçam aos trabalhadores respiradores N95 quando o índice de qualidade do ar para partículas atingir 151, um nível que a EPA diz ser “prejudicial” para a população em geral. A poluição por fumaça pode se estender até 80 quilômetros de um incêndio. A norma também exige que as empresas treinem os funcionários sobre como detectar os sintomas da inalação de fumaça e sobre a importância do uso de respirador em vez de máscaras cirúrgicas, que também não bloqueiam a fumaça.

O Departamento de Relações Industriais da Califórnia recebeu mais de 50 reclamações sobre a violação da regra durante a primeira semana dos incêndios.

Mas as proteções não se aplicam a empreiteiros, como Jordan e outros trabalhadores temporários. Isto deve-se, em parte, à Proposição 22, uma iniciativa eleitoral apoiada por empresas tecnológicas, incluindo a Uber e a Lyft, que prometeram aumentar os salários dos seus trabalhadores em troca de os classificarem legalmente como prestadores de serviços independentes.

A iniciativa eleitoral também exclui os empreiteiros de outras proteções aos trabalhadores, incluindo requisitos de salário mínimo e horas extras, e benefícios como desemprego e compensação trabalhista.

Muitos trabalhadores argumentaram que os benefícios prometidos pelos organizadores da iniciativa eleitoral não se concretizaram. Mas A aplicação revelou-se complicada Porque o Departamento de Relações Industriais do estado disse que sua jurisdição para resolver disputas trabalhistas se estende aos empregados – não aos trabalhadores.

“Se você trabalha em uma mercearia e coleta carrinhos do lado de fora, seu empregador é obrigado a fornecer-lhe um respirador de fumaça e oferecer licenças médicas remuneradas e indenização trabalhista se você desenvolver DPOC devido à sua exposição ao trabalho”, disse Anastasia Christman, analista sênior de políticas do Projeto Nacional de Legislação Trabalhista, referindo-se a doenças pulmonares crônicas. “Mas nada disso se aplica aos trabalhadores da Instacart ou aos motoristas do Uber que podem frequentar o mesmo supermercado porque são contratados independentes.”

Os incêndios florestais de Los Angeles são apenas um exemplo de eventos climáticos extremos que colocam os trabalhadores em risco.

Na “linha da frente” das alterações climáticas

Em setembro de 2021, os remanescentes do furacão Ida provocaram uma quantidade recorde de chuva na cidade de Nova York, sobrecarregando o sistema de águas pluviais da cidade e inundando ruas, túneis de metrô e porões.

Milhares de entregadores de alimentos foram apanhados pelo dilúvio, danificando algumas de suas bicicletas elétricas.

Por serem empreiteiros, muitos tiveram que pagar eles próprios pelos reparos, disse Ligia Guallpa, cofundadora do LOS Delidistas Unidos, um grupo que ajuda a organizar entregadores baseados em aplicativos em Nova York.

Então, em 2023, os entregadores de Nova York foram expostos ao ar enfumaçado dos incêndios florestais canadenses, muitas vezes sem máscaras ou treinamento, disse Guallpa.

“Esses trabalhadores estão na linha de frente das mudanças climáticas porque seu local de trabalho é nas ruas, então são eles que respiram fumaça ou são inundados”, disse Guallpa.

De volta a Los Angeles, Jordan diz que precisa trabalhar mais para sobreviver por causa dos incêndios. Há menos ciclistas do que o normal, disse ele, e muitos estão fazendo viagens mais curtas, pelas quais ele ganha menos dinheiro. Ele disse que às vezes trabalhava dias mais longos – até 12 horas – para ganhar a mesma quantia que ganhava em oito horas, cerca de US$ 200.

Ele se preocupa com a possibilidade de fumaça e cinzas danificarem seu carro, que emite alertas “Check Engine” quando a poluição fica particularmente intensa.

Ele tenta se proteger mantendo as janelas abertas e usando máscaras cirúrgicas — daquelas que tinha em casa, sobras da pandemia. Ele sabe que eles não são muito protetores, mas era isso que ele tinha.

Ele quer que o Uber se comunique com seus motoristas. Ele quer pagamento de periculosidade, ou máscaras melhores – ou “pelo menos um ‘obrigado’ por enfrentar essas condições e ajudar a comunidade”.

“Esse tipo de mensagem, não ouvimos nada deles”, disse Jordan. “(Nós) acabamos fazendo isso porque precisamos de dinheiro, não porque esperamos que as empresas tenham humanidade.”

Reimpresso de Notícias de E&E cortesia de Politico, LLC. Copyright 2025. E&E News fornece notícias essenciais para profissionais de energia e meio ambiente.