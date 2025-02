Motorola Razr + Paris Custom com acessórios personalizados lançados: preço, recursos

A Motorola Razr + Paris Hilton Edition foi lançada na terça -feira. Isso é na sombra rosa de Paris e no lado de couro vegan de acessórios personalizados entre acidente de couro vegano. O telefone celular foi elaborado com alertas e papéis de parede personalizados. Ele leva as mesmas especificações para o Motorola Razr + (2024) padrão, que foi introduzido nos mercados selecionados fora dos EUA e na Índia para Motorola Razr 50 mais. É alimentado pelo Snapdragon 8s Gen. 3, uma tela de tampa de 4 polegadas e bateria de 4.000 mAh.

Motorola Razr + Paris Preço: Disponibilidade

O preço da Motorola Razr + Paris é fixado em US $ 1.199,99 (aproximadamente Rs. 1,04.300) à única configuração 12 GB de RAM e 256 GB de armazenamento a bordo. Vai disponível Para compra nos EUA no Quantitatum Limited Start 13 de fevereiro apenas no Motorola.com, a empresa confirmou em Comunicado de imprensa.

O telefone é oferecido em Paris Pink Colorway, com o autógrafo de Paris Hilton no painel traseiro e a frase “é quente” esculpido na dobradiça. E quem é um gatilho chegou a uma embalagem personalizado e equipado com “alertas e papéis de parede inspirados em Paris”.

O Paris Motorola Razr + chega com acessórios exclusivos entre a caixa de couro vegano na opção de cor do ícone rosa e opções de cinta vegana rosa e rosa.

Motorola Razr + Paris Especificações, Recursos

As especificações da edição Motorola Razr Paris + Paris são as mesmas do RAZR + padrão. Ele obtém de 6,9 ​​polegadas de HD + (1.080×2.640 elementos) Tela principal do colchão LTPO e em 4 polegadas (1.080×1.272 pixels) LTPO Várias tampas com a manutenção da asa Glavia. O telefone carrega um Snapdragon 8S Gen 3 3S 3 SOD, igual a até 12 GB de RAM LPDDR5X e 256 GB de armazenamento UFS 4.0 a bordo. 14 navios baseados no Android são baseados no hello ui.

Para a óptica, a Motorola Razr Paris + Hilton Edition leva um sensor primário de 50 megapixels com estabilização óptica de estabilização (OIS), um lado telefoto de 50 megapixels com zoom óptico de 2x na frente da foto selfie de 32 megapixels na frente. Para segurança, equipado com sensor de impressão digital montado no lado.

A Motorola está fazendo uma bateria de 4.000 mAh na edição RAZR + Paris com suporte para cargas reversas com fio de 45W, 15W sem fio e 5W. As opções de conectividade incluem 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth, GPS, A-GPS, NFC e USB Tipo-100. Alega -se que o telefone celular atende a uma classificação IPX8 para a resistência. 73,99 x 88,09x 15,32 mm com um salário com complicado e 73,99 x 7,09 mm com explicado, e pesa 189g.