Mouse criado com dois pais e nenhuma mãe sobrevive à idade adulta

Um rato sem uma mãe biológica sobreviveu à idade adulta na China – uma grande realização científica que tem sido anos.

O feito foi realizado por uma equipe de pesquisadores na China, liderada pelo biólogo molecular Zhi-Kun Li da Academia de Ciências Chinesas (CAS), usando engenharia precisa das células-tronco.





Não é a primeira vez que os cientistas criam um mouse com dois pais do sexo masculino. Em 2023, pesquisadores no Japão gerenciou Um feito semelhante usando uma técnica diferente.





Antes disso, as tentativas de gerar ovos a partir de células -tronco masculinas se mostraram malsucedidas. Os filhos sem mãe, nascidos por uma mãe de aluguel, são geralmente não viáveis ​​e têm sérios defeitos de desenvolvimento.





Este não é o caso de camundongos “bi-paternos” criados recentemente na China. Esses mamíferos adultos não são capazes de se reproduzir, mas são mais saudáveis ​​do que seus antecessores, sem alimentos mortais ou dificuldades respiratórias.





Dito isto, cerca de metade de seus irmãos e irmãs não alcançaram a idade adulta, e quase 90% dos embriões viáveis ​​não atingiram o nascimento, o que significa que o processo do processo ainda pode ser melhorado.





Ainda há um longo caminho a percorrer antes que o mesmo tipo de técnica possa ser realizado em nossa própria espécie, mas os autores do estudo dizem que seu trabalho ajuda os cientistas a entender melhor os distúrbios congênitos humanos causados ​​por problemas genéticos semelhantes.





Geralmente, quando um esperma masculino fertiliza um ovo feminino, há um duplo de genes, o que significa que metade de cada par deve ser silenciada.





No entanto, quando o material genético vem de dois espermatozóides, muitas vezes pode causar um duplo efeito do silêncio, pelo qual as duas cópias de um gene são canceladas por engano, levando a distúrbios do desenvolvimento.

Isso é chamado de um pegada Anomalia, e isso acontece porque a regulação de certos genes ou regiões cromossômicos depende das contribuições de um pai masculino e feminino.





Li e seus colegas entenderam como corrigir 20 desses casos específicos, usando uma variedade de técnicas genéticas, incluindo genes, modificações regionais e inserção ou supressão da base genética.





“Este trabalho ajudará a enfrentar várias limitações na pesquisa de células -tronco e na medicina regenerativa”, ” queixas O pesquisador de células -tronco de Wei Li.





“As características únicas da impressão de genes levaram os cientistas a acreditar que eles são um obstáculo fundamental à reprodução unissexual em mamíferos”, ” disse Cooauthor Qi Zhou do caso.





“Mesmo durante a construção de embriões bimaternos ou bi-paternos artificialmente, eles não se desenvolvem adequadamente e se alinham em algum momento durante o desenvolvimento por causa desses genes”.

Pesquisadores no Japão criado Mouses com duas mães e nenhum pai biológico pela primeira vez em 2004, mas a reprodução sem a necessidade de esperma é mais fácil de alcançar do que a reprodução sem a necessidade de um ovo.





Isso ocorre porque um ovo contém máquinas celulares importantes, nutrientes e energia para induzir Cada tipo de célula em um organismo adulto. Na natureza, algumas espécies animais podem até reproduzir espermaFaça descendentes sem um clone essencialmente da mãe.





Por outro lado, não há um exemplo natural de um animal com dois pais e nenhuma mãe. Comparado a um ovo, o esperma maduro é muito especializadoe eles Incapaz de dividir em outras células.





Para contornar isso, os cientistas tiveram que criar células em forma de ovo a partir de células -tronco embrionárias machos e depois fertilizar esses ovos usando um esperma masculino diferente.





Antes da fertilização, os genes impressos foram modificados pelos pesquisadores para garantir que uma única cópia de cada gene tenha sido expressa na prole.





A técnica melhorou a taxa de sucesso de dois camundongos em andamento. Em 2023, os pesquisadores do Japão indicaram que 1,1% de seus embriões de duas pernas foram para um parto vivo. Usando essa nova técnica, cerca de 13% dos embriões produzidos ao vivo.





Ao contrário dos ratos no Japão, no entanto, os da China parecem estéreis.





“Outras modificações dos genes de impressão poderiam potencialmente facilitar a geração de camundongos bipanais saudáveis ​​capazes de produzir gametas viáveis ​​e levar a novas estratégias terapêuticas para a impressão de doenças relacionadas à impressão”, ” disse Zhi-kun li.

O estudo foi publicado em Célula de deformação.