Mudanças em uma geleira da Groenlândia esconderam uma verdade sombria da destruição da calota de gelo

Observando a Groenlândia de um helicóptero, o principal problema é o da escala abrangente.

Eu pensei que teríamos as ondas de um fiorde, antes de perceber a pequena sombra de um pássaro marinho abaixo e perceber o que eu suspeitava que os sorvetes flutuantes eram na verdade icebergs do tamanho dos escritórios de imagens.





Eu pensei que plantamos no alto do céu em um avião gelado sem negócios abaixo, antes de bater lentamente no gelo a poucos metros embaixo de nós.





As fendas – rachaduras na superfície das geleiras – são a quintessência dessa faixa desconcertante de escadas. Formado por restrições na superfície, sua direção e seu tamanho nos dizem como a calota de gelo flui em direção ao oceano.





Dentro das terras, longe das geleiras de fluxo rápido que descarregam centenas de gigatons de iceberg por ano nos fiordes, as fendas podem ser pequenas rachaduras apenas dos milímetros de largura.





À medida que o gelo acelera, eles podem ter medidores de diâmetro, às vezes cobertos com pontes de neve enganosas que exigem equipamentos de segurança e treinamento de resgate apropriados para atravessar. Finalmente, onde o gelo encontra o oceano e nenhum cientista nunca ousaria em pé, eles podem ser monstros a mais de 100 metros de uma parede para outra. E através da Groenlândia, eles crescem.

Rachaduras que você pode navegar por um helicóptero. (Tom Chudley)

Isso não deve ser particularmente surpreendente para os cientistas que as fendas se tornam maiores na Groenlândia. Enquanto o oceano se aquece, a calota de gelo acelerou em resposta, aumentando as restrições agindo em sua superfície.





No entanto, as observações de satélites e trabalhos no campo pessoalmente são tão medíocres até o momento, não sabíamos como esse processo ocorreu.





Mapeamento de rachaduras

Em um Novo estudoMeus colegas e eu mapeamos as fendas por toda a calota de gelo da Groenlândia em 2016 e 2021. Para fazer isso, usamos “ArcticDem“: Mapas superficiais tridimensionais de regiões polares baseadas em imagens de satélite de alta resolução.





Ao aplicar técnicas de processamento de imagem a mais de 8.000 cartões, poderíamos estimar a quantidade de água, neve ou ar para “encher” cada fenda na calota de gelo. Isso nos permitiu calcular sua profundidade e volume e examinar como eles evoluíram.





Descobrimos que, de 2016 a 2021, houve um aumento significativo no volume da fenda nos setores de fluxo rápido da calota de gelo da Groenlândia. No sudeste da calota de gelo, uma área que tem sido particularmente vulnerável à aceleração e aposentadoria induzida pelo oceano nos últimos anos, o volume da fenda aumentou mais de 25%.

Na maioria das geleiras da Groenlândia, circulando no oceano, os cientistas descobriram que as fendas aumentam de tamanho e profundidade.

(Géocience Chudley et al / Nature))

No entanto, contra nossas expectativas, o volume de fenda em toda a tampa glacial aumentou apenas 4,3%. É muito mais próximo de um equilíbrio global do que os extremos observados em certos setores.





O que havia acontecido? De fato, aumentos significativos em outros lugares foram compensados ​​por uma única fonte: uma geleira de saída conhecida como Sermeq Kujalleq (dinamarquês: Jakobshavn Isbræ).





Sermeq Kujalleq é a geleira mais rápida do planeta, atingindo velocidades de quase 50 metros por dia e oferecendo uma proporção desproporcional da contribuição total do nível do mar da Groenlândia.





Em 2016, respondendo a um afluxo de água fria do Oceano Atlântico Norte, a geleira desacelerou e espessou. Ao fazer isso, as fendas de superfície começaram a fechar – compensar os aumentos pelo restante da calota de gelo.





Essa desaceleração foi curta. Desde 2018, a Sermeq Kujalleq voltou mais uma vez à aceleração e emagrecimento em resposta ao aquecimento contínuo. Não seremos capazes de contar com isso para compensar o aumento da creche na escala de gelo no futuro.





Rachaduras se tornam icebergs

As fendas são parte integrante do ciclo de vida da geleira e, à medida que crescem, eles têm o potencial de acelerar ainda mais a perda do cálculo do gelo. Eles oferecem águas de ferro fundido na superfície na barriga da calota de gelo: uma vez lá dentro, a água pode agir para aquecer o gelo ou lubrificar a cama que as lâmina da geleira, que podem tornar a tampa de gelo mais rapidamente no oceano.





Enquanto isso, quando o gelo encontra o mar, as fendas formam as fraturas iniciais das quais os icebergs podem quebrar, aumentando a produção de icebergs no oceano.





Em suma, as fendas estão subjacentes aos processos dinâmicos que ocorrem na Groenlândia e na Antártica. No entanto, esses processos são muito pouco compreendidos e sua evolução futura é a maior incerteza em nossas previsões de elevação no nível do mar.





Juntos, o aumento da rejeição de gelo mantém o potencial de adicionar Até 10 metros de elevação adicional no nível do mar a 2300 (75% de todas as cidades com mais de 5 milhões de habitantes existem Menos de 10 m acima do nível do mar).





Devemos entender melhor esses processos – incluindo fendas – para que as projeções no nível do mar possam formar a base de nossas respostas aos desafios globais apresentados pelas mudanças climáticas.





Desde 2023, uma coalizão internacional de cientistas polares pediu ao mundo que Limite o aquecimento a 1,5 ° C Para evitar os cenários de fusão mais catastróficos para geleiras e calotas globais. No mês passado, o Serviço de Mudança Climática da UE Copernicus confirmou que 2024 foi o primeiro ano em que as temperaturas globais médias excedeu este limiar.





Cada fração de um grau é importante. Ainda podemos nos salvar dos piores danos que as mudanças climáticas causarão – mas estamos desesperadamente faltando no tempo.







Tom ChudleyLeverhulme Early Career Career, Departamento de Geografia, Universidade de Durham

Este artigo é republicado de A conversa Sob uma licença de comunicação criativa. Leia Artigo original.